システムサービス「Vivitフィギュア」からTVアニメ『薬屋のひとりごと』から 猫猫 （狩り）が登場！

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』のプライズ商品を2026年3月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆薬屋のひとりごと Vivitフィギュア 猫猫 （狩り）

【アミューズメント専用景品】

約18cmサイズのフィギュア。

＜商品詳細＞

【商品名】薬屋のひとりごと Vivitフィギュア 猫猫 （狩り）

【種類】全1種

【登場時期】2026年3月3週より順次登場予定

【導入店情報】fans.co.jp/event/2603_kh_SS16694

※無くなり次第終了となります。

【フォロー＆リポストキャンペーン】

プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス マニアック営業部（@ss_maniac）」をフォロー

・該当ポストをリポスト

抽選で5名様に3月登場「薬屋のひとりごと Vivitフィギュア 猫猫 （狩り）」をプレゼント

・キャンペーン期間

3月13日～3月18日23時59分まで

■Vivitとは

「あざやかで衝撃的な出会い」

キャラクターが現実に現れたかのような衝撃、あざやかな彩色に引き込まれる様な体験をコンセプトとする、システムサービス株式会社のプライズフィギュアブランドです。

■著作権表記

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

■TVアニメ『薬屋のひとりごと』公式サイト

https://kusuriyanohitorigoto.jp/season2/

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp

■システムサービスマニアック営業部（X/旧Twitter）

https://twitter.com/ss_maniac

