システムサービス「Vivitフィギュア」からTVアニメ『薬屋のひとりごと』から 猫猫 （狩り）が登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』のプライズ商品を2026年3月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆薬屋のひとりごと Vivitフィギュア 猫猫 （狩り）
【アミューズメント専用景品】
約18cmサイズのフィギュア。
＜商品詳細＞
【商品名】薬屋のひとりごと Vivitフィギュア 猫猫 （狩り）
【種類】全1種
【登場時期】2026年3月3週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2603_kh_SS16694
※無くなり次第終了となります。
【フォロー＆リポストキャンペーン】
プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。
・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス マニアック営業部（@ss_maniac）」をフォロー
・該当ポストをリポスト
抽選で5名様に3月登場「薬屋のひとりごと Vivitフィギュア 猫猫 （狩り）」をプレゼント
・キャンペーン期間
3月13日～3月18日23時59分まで
■Vivitとは
「あざやかで衝撃的な出会い」
キャラクターが現実に現れたかのような衝撃、あざやかな彩色に引き込まれる様な体験をコンセプトとする、システムサービス株式会社のプライズフィギュアブランドです。
■著作権表記
(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
■TVアニメ『薬屋のひとりごと』公式サイト
https://kusuriyanohitorigoto.jp/season2/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービスマニアック営業部（X/旧Twitter）
https://twitter.com/ss_maniac
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。