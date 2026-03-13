システムサービス「Vivitフィギュア」からTVアニメ『薬屋のひとりごと』から 猫猫 （狩り）が登場！

写真拡大 (全5枚)

システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』のプライズ商品を2026年3月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆薬屋のひとりごと　Vivitフィギュア 猫猫 （狩り）


【アミューズメント専用景品】







約18cmサイズのフィギュア。

＜商品詳細＞


【商品名】薬屋のひとりごと　Vivitフィギュア 猫猫 （狩り）


【種類】全1種


【登場時期】2026年3月3週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2603_kh_SS16694


※無くなり次第終了となります。





【フォロー＆リポストキャンペーン】




プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。



・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス マニアック営業部（@ss_maniac）」をフォロー



・該当ポストをリポスト


抽選で5名様に3月登場「薬屋のひとりごと　Vivitフィギュア 猫猫 （狩り）」をプレゼント



・キャンペーン期間


3月13日～3月18日23時59分まで



■Vivitとは


「あざやかで衝撃的な出会い」


キャラクターが現実に現れたかのような衝撃、あざやかな彩色に引き込まれる様な体験をコンセプトとする、システムサービス株式会社のプライズフィギュアブランドです。




■著作権表記


(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会



■TVアニメ『薬屋のひとりごと』公式サイト


https://kusuriyanohitorigoto.jp/season2/



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービスマニアック営業部（X/旧Twitter）


https://twitter.com/ss_maniac



※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。