佐倉綾音＆梅原裕一郎によるボイスドラマが聴ける特典付き『龍に恋う』第8巻が発売！　作品PVも公開中！！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、富士見L文庫より『龍に恋う 八』（著：道草家守）を2026年3月13日（金）に発売いたしました。

富士見L文庫から刊行されている『龍に恋う』（著／道草家守、イラスト／ゆきさめ）はシリーズ累計発行部数35万部（※コミック・電子を含む）を突破した大人気和風ファンタジーです。

最新作の第8巻からは新章「雨女（あまめ）村」編が開幕。作品世界はさらに広がりを見せます。

第8巻の発売を記念して、作品PVを公開。さらに最新第8巻には購入者限定特典としてボイスドラマもついてきます。

声優・佐倉綾音さん、梅原裕一郎さんによるスペシャルPV公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OFLTYIxSkPo ]

第8巻の発売を記念して、作品PVを公開しました。

珠（CV：佐倉綾音さん）と銀市（CV：梅原裕一郎さん）、出会ったばかりの二人の初々しいセリフからどこか切ないやり取りまで、ぜひ何度でもご覧ください。

道草家守さん書き下ろしの第8巻購入者限定特典ボイスドラマ

『龍に恋う』の著者・道草家守さんによる書き下ろしボイスドラマ『乙女と龍の午睡』が公開中。ボイスドラマも佐倉綾音さんと梅原裕一郎さんが担当。

珠と銀市のかわいらしくキュンキュンするやり取りをぜひお聴きください。

＜書籍購入者限定特典ボイスドラマの視聴方法について＞

2026年3月13日（金）に発売された最新8巻書籍のご購入帯、または電子書籍巻末についている二次元コードを読み込むと、期間限定でボイスドラマ『乙女と龍の午睡』をご視聴いただけます。

［視聴可能期間］～2027年3月10日（水）23:59まで

【注意事項】

・DLはできません。

・PC、スマートフォン対象（一部機種では利用不可）。

・視聴に際し発生する通信料は、お客様のご負担となります。

・第三者やSNS等での公開、配布は固くお断りいたします。

・システム等のやむを得ない事情により、予告なく公開を終了する可能性があります。

・図書館等では利用できません。

PV＆ボイスドラマキャスト

書籍情報

上古 珠(かみこ たま) 役／佐倉綾音さん古瀬 銀市 (ふるせ ぎんいち) 役／梅原裕一郎さん龍に恋う 八 贄の乙女の幸福な身の上

著者：道草家守

イラスト：ゆきさめ

定価：880円（本体800円＋税）

発売日：2026年3月13日 （金）

ISBN:978-4-04-075810-7

レーベル：富士見L文庫

書誌情報：https://lbunko.kadokawa.co.jp/product/322410001015.html

【累計35万部突破の大人気シリーズ】新章「雨女（あまめ）村」編、開幕！

「君を愛しいと思う」――銀市に想いを告げられてから妙に意識してしまう珠。そんな彼女の前に、同郷の友人・珠璃が現れる。妖怪たちと働く珠を心配する珠璃へ銀古での出来事を語るうちに、珠は銀市への気持ちがこれまでと違うことを自覚して……。

一方、銀市のもとには妖怪たちから「突然人間に正体がバレるようになった」という相談が来るようになる。珠の村と同じ名前を冠する新興宗教 “雨女教” が関係すると知った銀市は密かに調査を始める。その矢先に、冴子との結婚式が迫る重太にも「お前の秘密を知っている」と脅迫状が届き――。



シリーズ累計35万部突破（※コミック、紙・電子含む）の大人気シリーズ、珠の村の謎に迫る新章開幕！

関連情報

■『龍に恋う』シリーズ特集ページ：https://lbunko.kadokawa.co.jp/special/ryukoi/

■富士見L文庫公式サイト：https://lbunko.kadokawa.co.jp/

■富士見L文庫公式X（Twitter）：https://twitter.com/fujimi_L_bunko