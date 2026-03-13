名古屋会場限定グッズも！「ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット」3月28日から名古屋PARCOで開催。
「ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット」が、2026年3月28日(土)～5月31日(日) 名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERYにて開催されます。
ウォレスに“ショーン”と名づけられて30年。なぜ言葉を話さないショーンが、世界中のファンを惹き
つけてやまないのか。
そして、その原点となった「ウォレスとグルミット」シリーズの色あせない魅力とは。
本展では約260点の実際に撮影で使われたコンセプトアートやジオラマ、東京で世界初公開した
特別展示を通して、英国アードマン・アニメーションズが贈る名作の裏側をたっぷりご紹介します。
会場では名古屋会場限定グッズを販売。ここでしか購入出来ないグッズとなっていますので、ぜひお買い求めください。
展示内容
「ひつじのショーン」や「ウォレスとグルミット」シリーズから日本初公開の貴重な展示もご用意。「ひつじのショーン」からは、今年日本でも公開予定の最新テレビシリーズの本編に登場するシーンを再現したセットも世界初展示します。「ウォレスとグルミット」シリーズからは、第78回英国アカデミー賞(BAFTA)アニメ映画賞を受賞したアードマン・アニメーションズ最新作『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』の印象的なシーンに登場した撮影セットを日本のファンに初お披露目します。
そして「ひつじのショーン」「ウォレスとグルミット」シリーズともにゆかりのある、公開30周年を迎えた記念すべきショーンのスクリー ン・デビュー作『ウォレスとグルミット 危機一髪！』からは当時の撮影に使われた貴重な作品をご紹介します。
また、前回の「ひつじのショーン展」に続き、ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也氏とのコラボレーション作品も特別展示し ます。田中氏による30周年を記念した完全新作のセットも会場で是非お楽しみください。
「グルミットとショーン」 （『ウォレスとグルミット 危機一髪！』） (C) Aardman / Wallace & Gromit Ltd 1995
「アビー・ロード」 （『映画 ひつじのショーン～バック・トゥ・ザ・ホーム～』） (C) 2015 Aardman Animations Limited and StudioCanal SA
「ニック・パーク監督によるショーン」 （『ウォレスとグルミット 危機一髪！』）(C) Aardman / Wallace & Gromit Ltd 1995
「おすしのショーン」 （田中達也）
物販情報
「ひつじのショーン」と「ウォレスとグルミット」のオリジナルグッズを多数販売。名古屋会場限定グッズや名古屋会場先行販売グッズも登場します。
※購入個数に制限を設けさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
※商品の入荷数には限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。
※販売内容、購入個数制限は予告なく変更となる場合がございます。
名古屋会場限定グッズ ※一部抜粋
巾着(赤/青/白) 各880円(税込)
イニシャルキーホルダー(赤/青) 各1,650円(税込)
キャンバス缶バッジ(A/B/C/D) 各550円(税込)
今治タオル(赤/青/白) 各990円(税込)
トートバッグ 2,750円(税込)
ラバーコースター 770円(税込)
名古屋会場先行販売グッズ
展覧会オリジナル プレート ショーンとグルミット(イエロー/ブルー) 各1,980円(税込)
展覧会オリジナル マグ ショーンとグルミット(イエロー/ブルー) 各1,980円(税込)
開催記念 スタンプラリー
キャラクター誕生30周年記念 ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミットの開催を記念し、名古屋市営地下鉄5駅を巡るスタンプラリーを実施します。スタンプ台が設置された駅でスタンプを集めると景品をプレゼント！ぜひ、本展とあわせてお楽しみください。
スタンプラリーの詳細については後日、名古屋会場公式サイトにて公開します。
『ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット』 開催記念 スタンプラリー
開催期間：2026年4月24日(金)～5月31日(日)
設置駅：名古屋駅、栄駅、金山駅、八事駅、御器所駅
ゴールポイント：名古屋PARCO 西館6F・PARCO GALLERY
景品：展覧会キービジュアルステッカー(1種)
前売券 好評発売中
アソビュー！、ミュージアムチケット、ローソンチケットにて前売券が好評発売中です。混雑緩和のため、期間中の土日祝日、3月30日(月)、4月30日(木)、5月1日(金)、7日(木)、8日(金)は日時指定制となります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/498_1_96a84211119701478a4eeda59d38ad38.jpg?v=202603131251 ]
※未就学児無料(保護者同伴)。
詳細は名古屋会場公式サイト(https://mt.tokai-tv.com/events/shaunten/)をご確認ください。
キャラクター誕生30周年記念「ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット」
会期：2026年3月28日(土)～5月31日(日)
時間：10:00～20:00
※最終入場は19:00
※最終日は17:00閉場、最終入場は16:00
会場：名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY
〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目29－1
主催：「ひつじのショーン展」実行委員会
協力：東北新社
特別協力：アードマン・アニメーションズ
名古屋会場の詳細は名古屋会場公式サイト(https://mt.tokai-tv.com/events/shaunten/)をご確認ください。