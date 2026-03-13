抱きしめてひんやり。かわいくてきゅん。ニトリオリジナルの「Ｎクール ぬいぐるみ」が新登場！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2月中旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「Nクールぬいぐるみ」をご紹介いたします。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/babyitem/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/babyitem/)

今年の春夏向けにお届けする新作ぬいぐるみは、Nクール生地でひんやりサラサラ気持ちいい、海と山の仲間たちです。



【海の仲間たち】

昨年人気だった「メンダコ」や「クジラ」に加え、リアルさも兼ね備えた「ウミウシ」「タコ」「イカ」「アザラシ」「カメ」「チンアナゴ」「ペンギン」が新しく仲間に加わりました。抱きしめてひんやり、触って楽しい、見て楽しいかわいい仲間たちです。



【森の仲間たち】

人気の「シマエナガ」は3つのサイズで新登場。小さくてかわいいSサイズから、ボリューム感抜群のLLサイズまでお好みに合わせて選べます。

また物語の動物シリーズとして、人気の「ユニコーン」に「かっぱ」が加わりました。

今年は個性豊かな動物たちが勢揃いなので、家族みんなのお気に入りがきっと見つかります。

この春夏は、ひんやり気持ちいい動物たちと一緒に過ごしませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。



●海の仲間たち

【商品名】Nクール ぬいぐるみ クジラ (BK26)

【価格】S：999円 L：1,990円

【サイズ(約)】

Sサイズ：幅20cm×奥行42cm×高さ19cm

Lサイズ：幅30cm×奥行63cm×高さ27cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013203s/

【商品名】Nクール ぬいぐるみ アザラシ (BK26)

【価格】1,990円

【サイズ(約)】幅44cm×奥行75cm×高さ22cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013197s/

【商品名】Nクール ぬいぐるみ ウミウシ (BK26)

【価格】999円

【サイズ(約)】幅20cm×奥行36cm×高さ21cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013234s/

【商品名】Nクール ぬいぐるみ メンダコ S(BK26)

【価格】999円

【サイズ(約)】幅33cm×奥行30cm×高さ23cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013227s/

【商品名】Nクール ぬいぐるみ タコ S(BK26)

【価格】999円

【サイズ(約)】幅32cm×奥行32cm×高さ20cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013241s/

【商品名】Nクール ぬいぐるみ イカ S(BK26)

【価格】999円

【サイズ(約)】幅35cm×奥行35cm×高さ24cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013258s/

【商品名】Nクール ぬいぐるみ カメ S(BK26)

【価格】999円

【サイズ(約)】幅27cm×奥行33cm×高さ13cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013265s/

【商品名】Nクール ぬいぐるみ ニシキアナゴ L(BK26)

【価格】1,990円

【サイズ(約)】幅28cm×奥行12cm×高さ68cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013272s/

【商品名】Nクール ぬいぐるみ ペンギンS

【価格】999円

【サイズ(約)】幅25cm×奥行20cm×高さ23cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013289s/

●森の仲間たち

【商品名】Nクール ぬいぐるみ シマエナガ (BK26)

【価格】S：999円 L：1,990円 LL：4,990円

【サイズ（約）】

Sサイズ：幅24×奥行22×高さ23cm

Lサイズ：幅34×奥行31×高さ33cm

LLサイズ：幅45×奥行46×高さ50cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013135s/

【商品名】Nクール ぬいぐるみ ヒヨコ S(BK26)

【価格】999円

【サイズ(約)】幅22cm×奥行24cm×高さ22cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013166s/

【商品名】Nクール ぬいぐるみ ユニコーン S(BK26)

【価格】S：1,290円 L：2,490円

【サイズ(約)】

Sサイズ：幅13cm×奥行35cm×高さ16cm

Lサイズ：幅21cm×奥行55cm×高さ23cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013173s/

【商品名】Nクール ぬいぐるみ カッパS

【価格】999円

【サイズ(約)】幅23cm×奥行18cm×高さ26cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013296s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

【ニトリのベビーアイテム特集】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/babyitem/