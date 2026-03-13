ドラマ『家庭教師の岸騎士です。』のオリジナルグッズが受注販売中！

株式会社ブリッジ


株式会社ブリッジ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：加藤 勝）は、新しく運営を開始したオンラインストア「ともすと」にて、ドラマ『家庭教師の岸騎士です。』のオリジナルグッズを、2026年2月27日（金）12時より受注販売開始いたしました。



ドラマ内の場面カットなどを使用したミニカードやアクリルスタンド、作中登場グッズを再現したハンドタオルなど、ともすとでしか手に入らない全16種のオリジナルグッズとなっております。




ドラマ『家庭教師の岸騎士です。』オンラインストア受注販売 概要


販売期間：2026年2月27日（金）12:00 ～2026年3月30日（月）23:59


(C)奥嶋ひろまさ(秋田書店)／「家庭教師の岸騎士です。」制作委員会




商品ラインナップ


アクリルスタンド 全3種　1,870円（税込）

<サイズ>本体 W140mm×H100mm以内／台座 W70mm×H70mm／厚さ 3mm

ミニカード 全5種　330円（税込）

<サイズ>91mm×55mm

クリアファイル 全2種　550円（税込）

<サイズ>310mm×210mm

マグカップ 全2種 　2,970円（税込）

<サイズ>97mm×83mm

ハンドタオル 全2種　880円（税込）

<サイズ>200mm×200mm

オリジナルTシャツ 全2種　4,400円（税込）

<サイズ>フリーサイズ

【特典】ポストカード 全5種

期間中、対象商品を1回につき1,100円(税込)以上お買い上げごとに、ポストカード1枚（ランダム）プレゼント



<サイズ>W148mm×H100mm

【作品紹介】ドラマ『家庭教師の岸騎士です。』

全てが美しい王子様度1000％の


スーパー家庭教師・岸騎士（きし・ナイト）が


バリバリのヤンキー高杉徹（たかすぎ・とおる）に


勉強を教える新感覚BL風味


キラキラ王子様コメディ！



「ともすと」とは？


「好きをお迎え」をコンセプトにしたキャラクターグッズ商品を販売中！ここでしか買えない限定商品を取りそろえるオンラインショップです。



関連サイト


ともすと公式HP：https://tomostore-online.com/


ともすと 公式X：https://x.com/kujitomo_bridge



お問い合わせ先


ともすとお問い合わせ窓口：https://tomostore-online.com/contacts