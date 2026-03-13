リラックマがニューオータニ（幕張・大阪）のスイーツビュッフェに初登場！ 「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社 東京都千代田区）は、ホテルニューオータニ（幕張・大阪）にて「リラックマ」のキャラクターをイメージしたスイーツやドリンクが登場するスイーツビュッフェ 『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～』が、幕張では2026年5月7日（木）～6月30日（火）、大阪では5月9日（土）～6月30日（火）の期間限定で開催されることをお知らせします。

予約必至のビュッフェのお席が確約できるプレミアムステイプランとオリジナルトートバッグ付プランは3月19日（木）12：00より、一般予約は3月27日（金）12：00より、予約受付を開始します。

ホテルニューオータニ幕張・大阪

『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」

スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～』

公式HP▶ https://www.newotani.co.jp/group/rilakkuma/

【開催店舗】

ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」

ホテルニューオータニ大阪 ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

●ホテルを代表するパティシエが手掛けたリラックマのスイーツが全7種登場！

スイーツビュッフェの醍醐味は、何といってもお好みのアイテムを好きなだけ味わえること。

多くの著名人からも支持される「パティスリーSATSUKI」のパティシエが“リラックマ”を小ぶりでかわいいスイーツで表現しました。冷たいパフェに、焼き立てのホットケーキ、甘じょっぱいみたらし団子に、フルーツロールなど全7種のコラボスイーツを用意しています。

“リラックマ”の世界観をイメージしたかわいらしい店内装飾の中でご堪能ください。

■リラックマコラボスイーツリラックマのあんこクリームホットケーキリラックマのしあわせみたらし団子キイロイトリのもふもふマンゴームースリラックマのマンゴーミニパフェコリラックマのおきにいりパンナコッタリラックマのだららんカスタードプリンコリラックマの夢見るフルーツロール

●ホテル自慢のスイーツに、食事系メニューも充実！

“リラックマ”をイメージした7種のコラボスイーツ以外にも、ニューオータニの代名詞とも言うべき「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、数々のスイーツがメディアを賑わせているスイーツブティック「パティスリーSATSUKI」の凄腕パティシエが手掛ける自慢のスイーツが登場します。

また、毎朝焼き上げるホテルメイドブレッドで作るサンドウィッチにサラダバー、スープ、パスタやカレー、ローストビーフや店内で焼き上げるピッツァなどバリエーション豊富な食事メニューも揃います。 ※ローストビーフ、ピッツァは幕張限定。

スーパーメロンショートケーキサンドウィッチ イメージ

●＜嬉しい来場者特典＞非売品のオリジナルノベルティをプレゼント！

『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～』にご来場のお客さま（4歳以上）には、1名さまにつきオリジナルノベルティとして、『アクリルマーカーチャーム』を1個プレゼント。

デザインは2種類ご用意しています（デザインは選べません）。期間限定スイーツビュッフェの思い出に、ペットボトルや傘の目印に役立つとっても便利なアイテムにご期待ください。

●先行予約で先取り！ジュート×キャンバスのオリジナルトートバッグ付プラン

本ビュッフェでしか手に入らないファン必見の『オリジナルトートバッグ付プラン』も！

これからの季節に大活躍のジュート素材×キャンバス地で、ランチボックスを入れたり、ちょっとしたお出掛けやお買い物にも活躍してくれる、まさに“ちょうどいい”サイズのトートバッグです。

一般予約に先立って3月19日（木）12：00～販売を開始します。

▼公式HP

https://www.newotani.co.jp/group/rilakkuma/

サイズ：W245mm×H190mm×D120mm

【オリジナルトートバッグ付プラン】

<幕張>

平日 \9,500 ／土・日曜日 \10,300

<大阪>

平日 \8,800 / 土・日曜日 \9,500

●希望日にお席を確約可能なプレミアムステイプランもご用意

『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～』のお席を確約するほか、1名さまにつき1杯、コラボドリンクがセットになった宿泊プランもご用意しました。

一般予約に先立って3月19日（木）12：00～販売を開始します。

▼公式HP

https://www.newotani.co.jp/group/rilakkuma/

【コラボドリンク付プレミアムステイプラン】

<幕張>

1名さま1室 \29,700～／2名さま1室 \46,000～／3名さま1室 \63,300～

<大阪>

1名さま1室 \52,000～／2名さま1室 \68,000～

■販売概要

ホテルニューオータニ（幕張・大阪）

「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～

[公式ホームページ] https://www.newotani.co.jp/group/rilakkuma/

[プレミアムステイプラン先行予約開始日] 2026年3月19日（木）12：00～

[ご予約開始] 2026年3月27日（金）12：00～

■ホテルニューオータニ幕張

[開催期間] 2026年5月7日（木）～6月30日（火）

[時間] ランチ 11：00～16：00（お料理終了）[120分制]

ディナー 17：30～20：00（お料理終了）※毎週土・日曜日

[基本料金] 大人 平日 \8,000 / 土・日曜日 \8,800

小学生 \4,000 / 幼児（4歳以上）\2,500

＜オリジナルトートバッグ付プラン＞

平日 \9,500／土・日 \10,300

＜コラボドリンク付プレミアムステイプラン＞

2名さま1室ご利用時 1室 \46,000～/3名さま1室ご利用時 1室 \63,300～

[ご予約・お問合せ]

043-299-1847（ザ・ラウンジ 10:00～18:00）

[店舗]

〒261-0021 千葉市美浜区ひび野2-120-3

ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」（ロビィ階）

※上記レストラン料金は、いずれも税金・サービス料共

※上記宿泊料金は、1泊室料、朝食、スイーツビュッフェ、コラボドリンク、税金・サービス料共

■ホテルニューオータニ大阪

[開催期間] 2026年5月9日（土）～6月30日（火）

[時間] 平日 11：30～16：30（最終入場15：00）

土・日 11：30～18：30（最終入場17：00） ※各90分制

[基本料金] 大人 平日 \6,800 / 土・日曜日 \7,500

小学生 \4,000 / 幼児（4歳以上）\3,000

＜オリジナルトートバッグ付プラン＞

平日 \8,800 / 土・日 \9,500

＜コラボドリンク付プレミアムステイプラン＞

1名さま1室ご利用時 1室 \52,000～/2名さま1室ご利用時 1室 \68,000～

[ご予約・お問合せ]

06-6949-3276（SATSUKI LOUNGE 10:00～18:00）

[店舗]

〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1

ホテルニューオータニ大阪 ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）

※上記レストラン料金は、いずれも税金・サービス料共

※上記宿泊料金は、1泊室料、朝食、スイーツビュッフェ、コラボドリンク、税金・サービス料共

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』がオープンしました♪

本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。

10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

チャイロイコグマ公式Xはこちら

https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.