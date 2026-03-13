自分のバイクと花火を楽しむ特別な一夜「富士山花火VSスピードウェイ」にバイカーズパラダイスゾーン登場

株式会社バイカーズパラダイス

株式会社バイカーズパラダイス（東京都中央区）は、2026年4月11日（土）に、富士スピードウェイで開催される花火エンターテインメントイベント「富士山花火VSスピードウェイ」において、ライダー向け特別エリア「バイカーズパラダイスゾーン」を3年連続で展開します。



本ゾーンでは、バイクで来場するライダーのための専用エリアを設け、愛車とともに富士山と花火を楽しめる特別な体験を提供します。


さらに、富士スピードウェイ本コースを走行できるサーキットパレードラン付きチケットも販売。


パレードランは昼の時間帯に実施され、国際サーキットを自身のバイクで走行できる貴重な機会となります。


当日は人気モトブロガーの星野瑶、ねこかずも参加予定。


またイベントスペースでは、普通自動車免許でも乗れるトライク BRP CAN-AM SPYDERの展示ブースも展開されます。


富士山を望むロケーションで、花火エンターテインメントとバイクカルチャーが融合する一日を提供します。






本リリースのポイント


■ 3年連続となる「バイカーズパラダイスゾーン」展開


富士スピードウェイで開催される花火イベントに、ライダー向け特別エリアを今年も展開



■ 富士スピードウェイ本コースを走行できるパレードラン企画


自身のバイクでサーキットを走行できる特別体験を提供



■ 人気モトブロガー参加＆ BRP CAN-AM SPYDERの展示


モトブロガー星野瑶、ねこかずが参加予定。普通自動車免許でも乗れるトライク BRP CAN-AM SPYDERの展示ブースも展開



バイカーズパラダイスゾーンのチケット購入はこちらから


https://fujisanhanabi.com/fujimotorsportsforest/ticket/





国際サーキットを11：00-12:00まで貸し切り、先導車付きパレードラン＆記念撮影を実施


人気モトブロガー「星野 瑶」「ねこかず」と過ごせる特別チケットはこちらから


https://x.gd/EnY6x






普通自動車免許でも乗れる BRP CAN-AM SPYDERの展示








富士山花火VSスピードウェイについて



富士山花火VSスピードウェイは、世界文化遺産・富士山を望む富士スピードウェイを舞台に開催される花火エンターテインメントイベントです。


花火と音楽演出が融合し、モータースポーツの聖地ならではのスケールで展開されます。



公式サイト


https://fujisanhanabi.com/fujimotorsportsforest/




花火×モータースポーツ×桜の競演

世界最高峰の花火

バイクと花火鑑賞できる稀有な機会


【開催概要】


開催場所:富士スピードウェイ


〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694 Tel.0550-78-1234（代）


開催日時:　2026年4月11日 13:00-20:30 (バイカーズパラダイスゾーンのみ10時開場）


主催:富士山花火実行委員会


問い合わせ先: 株式会社バイカーズパラダイス e-mail：info@bipa.jp