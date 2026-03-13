自分のバイクと花火を楽しむ特別な一夜「富士山花火VSスピードウェイ」にバイカーズパラダイスゾーン登場
株式会社バイカーズパラダイス（東京都中央区）は、2026年4月11日（土）に、富士スピードウェイで開催される花火エンターテインメントイベント「富士山花火VSスピードウェイ」において、ライダー向け特別エリア「バイカーズパラダイスゾーン」を3年連続で展開します。
本ゾーンでは、バイクで来場するライダーのための専用エリアを設け、愛車とともに富士山と花火を楽しめる特別な体験を提供します。
さらに、富士スピードウェイ本コースを走行できるサーキットパレードラン付きチケットも販売。
パレードランは昼の時間帯に実施され、国際サーキットを自身のバイクで走行できる貴重な機会となります。
当日は人気モトブロガーの星野瑶、ねこかずも参加予定。
またイベントスペースでは、普通自動車免許でも乗れるトライク BRP CAN-AM SPYDERの展示ブースも展開されます。
富士山を望むロケーションで、花火エンターテインメントとバイクカルチャーが融合する一日を提供します。
本リリースのポイント
■ 3年連続となる「バイカーズパラダイスゾーン」展開
富士スピードウェイで開催される花火イベントに、ライダー向け特別エリアを今年も展開
■ 富士スピードウェイ本コースを走行できるパレードラン企画
自身のバイクでサーキットを走行できる特別体験を提供
■ 人気モトブロガー参加＆ BRP CAN-AM SPYDERの展示
モトブロガー星野瑶、ねこかずが参加予定。普通自動車免許でも乗れるトライク BRP CAN-AM SPYDERの展示ブースも展開
バイカーズパラダイスゾーンのチケット購入はこちらから
https://fujisanhanabi.com/fujimotorsportsforest/ticket/
国際サーキットを11：00-12:00まで貸し切り、先導車付きパレードラン＆記念撮影を実施
人気モトブロガー「星野 瑶」「ねこかず」と過ごせる特別チケットはこちらから
https://x.gd/EnY6x
普通自動車免許でも乗れる BRP CAN-AM SPYDERの展示
富士山花火VSスピードウェイについて
富士山花火VSスピードウェイは、世界文化遺産・富士山を望む富士スピードウェイを舞台に開催される花火エンターテインメントイベントです。
花火と音楽演出が融合し、モータースポーツの聖地ならではのスケールで展開されます。
公式サイト
https://fujisanhanabi.com/fujimotorsportsforest/
花火×モータースポーツ×桜の競演
世界最高峰の花火
バイクと花火鑑賞できる稀有な機会
【開催概要】
開催場所:富士スピードウェイ
〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694 Tel.0550-78-1234（代）
開催日時: 2026年4月11日 13:00-20:30 (バイカーズパラダイスゾーンのみ10時開場）
主催:富士山花火実行委員会
問い合わせ先: 株式会社バイカーズパラダイス e-mail：info@bipa.jp