自分のバイクと花火を楽しむ特別な一夜「富士山花火VSスピードウェイ」にバイカーズパラダイスゾーン登場

株式会社バイカーズパラダイス（東京都中央区）は、2026年4月11日（土）に、富士スピードウェイで開催される花火エンターテインメントイベント「富士山花火VSスピードウェイ」において、ライダー向け特別エリア「バイカーズパラダイスゾーン」を3年連続で展開します。

本ゾーンでは、バイクで来場するライダーのための専用エリアを設け、愛車とともに富士山と花火を楽しめる特別な体験を提供します。

さらに、富士スピードウェイ本コースを走行できるサーキットパレードラン付きチケットも販売。

パレードランは昼の時間帯に実施され、国際サーキットを自身のバイクで走行できる貴重な機会となります。

当日は人気モトブロガーの星野瑶、ねこかずも参加予定。

またイベントスペースでは、普通自動車免許でも乗れるトライク BRP CAN-AM SPYDERの展示ブースも展開されます。

富士山を望むロケーションで、花火エンターテインメントとバイクカルチャーが融合する一日を提供します。



本リリースのポイント

■ 3年連続となる「バイカーズパラダイスゾーン」展開

富士スピードウェイで開催される花火イベントに、ライダー向け特別エリアを今年も展開

■ 富士スピードウェイ本コースを走行できるパレードラン企画

自身のバイクでサーキットを走行できる特別体験を提供

■ 人気モトブロガー参加＆ BRP CAN-AM SPYDERの展示

モトブロガー星野瑶、ねこかずが参加予定。普通自動車免許でも乗れるトライク BRP CAN-AM SPYDERの展示ブースも展開

バイカーズパラダイスゾーンのチケット購入はこちらから

https://fujisanhanabi.com/fujimotorsportsforest/ticket/

国際サーキットを11：00-12:00まで貸し切り、先導車付きパレードラン＆記念撮影を実施

人気モトブロガー「星野 瑶」「ねこかず」と過ごせる特別チケットはこちらから

https://x.gd/EnY6x

普通自動車免許でも乗れる BRP CAN-AM SPYDERの展示

富士山花火VSスピードウェイについて

富士山花火VSスピードウェイは、世界文化遺産・富士山を望む富士スピードウェイを舞台に開催される花火エンターテインメントイベントです。

花火と音楽演出が融合し、モータースポーツの聖地ならではのスケールで展開されます。

公式サイト

https://fujisanhanabi.com/fujimotorsportsforest/

花火×モータースポーツ×桜の競演世界最高峰の花火バイクと花火鑑賞できる稀有な機会

【開催概要】

開催場所:富士スピードウェイ

〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694 Tel.0550-78-1234（代）

開催日時: 2026年4月11日 13:00-20:30 (バイカーズパラダイスゾーンのみ10時開場）

主催:富士山花火実行委員会

問い合わせ先: 株式会社バイカーズパラダイス e-mail：info@bipa.jp