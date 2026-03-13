新作中国ドラマ「桃花、江山（こうざん）に燃ゆ～命がけの政略結婚～」(リウ・シュエイー主演）2026年4月1日（水）よりU-NEXTにて独占先行配信開始！2026年4月8日よりDVDレンタル開始！

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

「花間令＜かかんれい＞～Lost in Love～」リウ・シュエイー×「花令嬢の華麗なる計画」モン・ズーイー 豪華共演、「晩媚と影～紅きロマンス～」の名匠イー・ジュン監督が放つ、愛と復讐が交錯するエモーショナル・ロマンス時代劇「桃花、江山（こうざん）に燃ゆ～命がけの政略結婚～」が、NBCユニバーサル・エンターテイメントの配給により、2026年4月1日（水）よりU-NEXTにて独占先行配信開始、4月8日（水）よりDVDレンタル開始いたします。

弟を人質に取られ、敵国への政略結婚を決意した公主。復讐に燃え、偽りの仮面をまとう冷徹な左丞相。それぞれの思惑が激しくぶつかり合う中、やがて芽生える禁断の恋――。

絢爛たる宮廷を舞台に、策略と裏切りが渦巻く覇権争い、そして極限状態で紡がれていく切なくも美しいロマンスから目が離せない！世界を熱狂させた壮大な愛憎スパイラルを、ぜひご堪能ください！

世界各国でランキング1位を独占！

「花間令＜かかんれい＞～Lost in Love～」リウ・シュエイー×「花令嬢の華麗なる計画」モン・ズーイー、息を呑むほど美しいカリスマ・カップル降臨！

弟を人質に取られ、敵国への政略結婚を決意したヒロインを待っていたのは、危険な罠と禁断の恋――復讐に生きる偽りの夫婦が、権力闘争の渦中で図らずも恋に堕ちたとき、

壮絶な愛憎スパイラルから抜け出すことができるのか！？

「晩媚と影～紅きロマンス～」監督が放つスリリングな展開と究極の愛から目が離せない、

大ヒット！エモーショナル・ロマンス時代劇！

【世界各国でランキング1位を独占！】

“怒涛のブレイク”「花間令＜かかんれい＞～Lost in Love～」リウ・シュエイー×“最高のスター女優”「花令嬢の華麗なる計画」モン・ズーイー 神々しいまでのオーラに絶句！ 究極のカリスマ・カップル、誕生！

- 猫眼 Tencent Video（騰訊視頻）ドラマ 熱度ランキング17日間1位- VLinkage 配信 ドラマ再生指数ランキング 15日間1位- Tencent Video（騰訊視頻）サイト内総合検索ランキング1位- Weibo（微博）ドラマ影響力ランキング1位- WeTV（Tencent Video国際版）韓国、タイ、北米ほか1位- Netflix 2025年6月ランキング 台湾1位

「陳情令」で注目され、「花令嬢の華麗なる計画」「九重紫＜きゅうじゅうし＞」といった主演作で今や絶好調のスター女優、モン・ズーイー。本作で演じるのは、政略結婚を強いられ遥か遠い敵国にやってきた、悲しみの公主。熾烈な権力争いの渦中にあって、芯の強さと聡明な頭脳で必死に生き抜いていく姿を、華麗に熱演。ますます磨きのかかった演技力に凄みが加味され、より成熟した大人の魅力が眩しいほどに輝く！ そんなヒロインの結婚相手とされ、最初は彼女に敵意を剥き出しにし、やがて強く惹かれていく左丞相（さじょうしょう）に扮するのは、リウ・シュエイー。ずば抜けた美貌と気品、唯一無二の存在感で悪役として活躍の場を広げ、「花間令＜かかんれい＞～Lost in Love～」「少年歌行～Beginning of the Legend～」などで、今最も勢いのある俳優として多くの女性ファンのハートを鷲掴みに！ 本作でも、目的のためなら手段を選ばない冷徹な顔の裏側に、復讐を企（たくら）む激情と公主への募る想いを秘めて、火傷しそうに危ういオーラを放出する！ ドラマを牽引する2人の圧倒的なケミストリーとともに、絢爛たる美×美の激突からも目が離せない！

世界中の配信ドラマランキングで軒並みNo.1獲得！ 復讐に命をかけ、偽りの仮面を纏って出逢った男女の、愛と復讐のスパイラル――「晩媚と影～紅きロマンス～」の監督が描く衝撃のエモーショナル・ロマンスが全視聴者を釘付けに！

人質に取られた弟を守るため、敵国・祈（き）国の第四王子に嫁ぐことになる北苑（ほくえん）の公主・姜桃花（きょうとうか）。だが、何者かの陰謀で王子との婚姻を破棄された彼女は、必死の思いで有力者である左丞相・沈在野（しんざいや）との政略結婚を決意。姜桃花の思いがけぬ行動に沈在野は彼女に敵意を抱くが、姜桃花は知恵と策略でかわしていく。野望と裏切りが渦巻く覇権争いの中で、ときには協力しあって難局を乗り越えるものの、姜桃花への不信感が拭えない沈在野。実は姜桃花は北苑の王后からある密命を受け、恐ろしい毒薬でその身を縛られていたのだった…。二転三転する極限状態で疑心と信頼を繰り返すうちに、次第に恋心が芽生えていく2人。冷酷無比だった沈在野が意外に柔和な一面を垣間見せ、クールな佇まいとは裏腹の優しい表情で姜桃花を見つめる姿には思わずドキッとして、ときめいてしまうこと確実！ 後半になるにつれ、毒で体が蝕（むしば）まれた姜桃花を助けようとする沈在野の想いが切なく描かれ、2人のロマンスの先行きが気になるという視聴者が続出！ 「晩媚と影～紅きロマンス～」で高評価を得たイー・ジュン監督が描くだけに、ロマンスもサスペンスもクオリティの高さは保証つき！ 本国でのドラマ熱度ランキングNo.1を皮切りに、アジア各国や北米でも配信ランキング1位を勝ち取った！

「星漢燦爛＜せいかんさんらん＞」ガオ・ハンほか、売れっ子イケメン俳優をはじめ実力派女優たちも結集！脇を固める充実のキャスティングが物語を盛り上げる！

「千紫万華（せんしばんか）～重紫（ちょうし）に捧ぐ不滅の愛～」「流水舞花（りゅうすいまいか）～遥かなる月落城～」などで活躍著しいガオ・ハンが、謎を秘めた第三王子役で登場。物語が進むにつれ恐ろしい本性が明らかになっていく重要な役柄で、ますます注目度が上がるのは確実！ 当初姜桃花が嫁ぐはずだった第四王子役を演じるのは、「風起花抄（ふうきかしょう）～宮廷に咲く琉璃色の恋～」などのビエン・チョン。敵か味方かわからない複雑な人間関係の中で、唯一人真っ直ぐな好青年キャラを演じ、爽やかイケメンぶりを印象付ける。また、「柳舟恋記（りゅうしゅうれんき）～皇子とかりそめの花嫁～」のリウ・リンズーが、沈在野の正室の地位を脅かされながら、父親の陰謀に加担する複雑な役どころを熱演。さらに、権力を握る北苑の王后を演じた「永遠の桃花～三生三世～」「氷雪の接吻（くちづけ）」ファン・モンインをはじめ、若手からベテランまで実力派キャストが豪華に集結！

【あらすじ】

北苑（ほくえん）の公主・姜桃花（きょうとうか）は、継母である王后・郘元華（りょげんか）の権力の下で人質に取られた弟・姜長玦（きょうちょうけつ）を守るため、敵国・祈（き）国の第四王子・穆無瑕（ぼくむか）に嫁ぐことに。しかし、何者かの陰謀によって穆無瑕と婚姻ができなくなった姜桃花は、実力者である左丞相（さじょうしょう）・沈在野（しんざいや）との政略結婚に踏み切ることで、生き延びる道を見出そうとする。姜桃花の思惑がわからず沈在野は彼女を警戒して罠を仕掛けるも、姜桃花は命がけの機転で次々と攻略。熾烈な覇権争いの渦中で、弟を取り戻そうと策略を巡らしていく姜桃花。そして沈在野も自分の一族を滅ぼされた過去から、汚名をそそぐための復讐心に燃えていた。互いの目的を知らぬまま、腹の内を探りながらともに危機を乗り越えていく2人。そしてそれは、禁断の恋へと発展していくが…。

【スタッフ】

イー・ジュン（易軍）

「覆流年 復讐の王妃と絶えざる愛」「晩媚と影～紅きロマンス～」

【キャスト】

リウ・シュエイー（劉学義）

「花間令＜かかんれい＞～Lost in Love～」「少年歌行～Beginning of the Legend～」

モン・ズーイー（孟子義）

「九重紫＜きゅうじゅうし＞」「花令嬢の華麗なる計画」

「桃花、江山（こうざん）に燃ゆ～命がけの政略結婚～」リリース情報

【U-NEXTにて独占先行配信開始】

2026年4月1日(水)第1話～第18話、2026年5月1日(金)第19話～第36話（最終話）

URL：https://x.gd/uZnX31

【DVDレンタル開始】

2026年4月8日(水)Vol.1～Vol.9、2026年5月13日(水) Vol.10～Vol.18

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

※配信開始日、リリース日、仕様は都合により予告なく変更する場合がございます。

公式サイト： https://nbcuni-asia.com/sp/touka/(https://nbcuni-asia.com/sp/touka/)

トレーラー：https://youtu.be/PZJwADqHq4Q(https://youtu.be/PZJwADqHq4Q)

権利元：NBC ユニバーサル・エンターテイメント

原題：桃花映江山 / 製作：2025年 / 中国 / 全36話

