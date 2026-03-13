オールスズキフェア2026 in _アクセスサッポロ 開催！

株式会社ノヴェロ

イベント概要



2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間、
アクセスサッポロにて「オールスズキフェア2026」を開催いたします！


会場には、スズキの話題の新型車・人気モデルが一堂に集結。
実際に見て・触れて・比べられる絶好のチャンスです。



さらに、厳選された特選中古車も多数展示。様々な方にご満足いただける


ラインナップをご用意しています。


また、新車・中古車ご成約のお客様には、豪華なご成約特典をご用意！



会場内では、お子さまから大人まで楽しめるイベントや企画も盛りだくさん。
ご家族連れはもちろん、お一人でのご来場でも楽しめる内容となっております。
クルマの購入を検討中の方も、「ちょっと見てみたい」という方も大歓迎です。


見て楽しい、選んで納得、来て満足。
この2日間だけの特別なフェアを、ぜひアクセスサッポロでご体感ください。


イベント詳細

名　　　称　：　オールスズキフェア2026


日　　　程　：　2026年　3月21日（土曜日）・22日（日）


時　　　間　：　10：00～17：00


会　　　場　：　アクセスサッポロ　（北海道札幌市白石区流通センター４丁目３－５５）


主　　　催　：　株式会社オートランド札幌　道央スズキ株式会社


　　　　　　　 株式会社スズキレピオ　　 株式会社スズキ自販北海道



オールスズキフェア公式HP :
https://www.hokkaidosuzuki.com
オールスズキフェア公式HPはこちらから

話題の小型車&軽自動車の試乗も実施！





話題の小型車、軽自動車の試乗もできます！スズキの車をぜひ実際に体感してみてください！


（※写真、カラーはイメージです。当日予告なく車両が変更となる場合がございます。）


新車・中古車ご成約のお客様に素敵なプレゼントをご用意！



新車、中古車をご成約いただいたお客様には、こだわりの北海道のグルメが掲載された


グルメギフトカタログ「北海道七つ星ギフト」をプレゼント！　


「北海道七つ星ギフト」詳細 :
https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/dcatalog/pirika/?pNo=1

※デジタルカタログ掲載商品及び表紙は、改訂の関係により変更になる場合がございます。予めご了承ください。



【主催】


◯株式会社オートランド札幌　◯道央スズキ株式会社　◯株式会社スズキレピオ　◯株式会社スズキ自販北海道



【協力】　


○株式会社ジャックス ○SMBCファイナンスサービス株式会社　○株式会社日専連ジャミス


○オリエントコーポレーション 他（予定）


【事務局運営】
事務局：オールスズキフェア2026 運営事務局　


株式会社ノヴェロ　TEL　011-281-6631（平日 10:00～17:00）


（担当：営業部　麻生　／　制作部　小原）