オールスズキフェア2026 in _アクセスサッポロ 開催！
イベント概要
2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間、
アクセスサッポロにて「オールスズキフェア2026」を開催いたします！
会場には、スズキの話題の新型車・人気モデルが一堂に集結。
実際に見て・触れて・比べられる絶好のチャンスです。
さらに、厳選された特選中古車も多数展示。様々な方にご満足いただける
ラインナップをご用意しています。
また、新車・中古車ご成約のお客様には、豪華なご成約特典をご用意！
会場内では、お子さまから大人まで楽しめるイベントや企画も盛りだくさん。
ご家族連れはもちろん、お一人でのご来場でも楽しめる内容となっております。
クルマの購入を検討中の方も、「ちょっと見てみたい」という方も大歓迎です。
見て楽しい、選んで納得、来て満足。
この2日間だけの特別なフェアを、ぜひアクセスサッポロでご体感ください。
イベント詳細
名 称 ： オールスズキフェア2026
日 程 ： 2026年 3月21日（土曜日）・22日（日）
時 間 ： 10：00～17：00
会 場 ： アクセスサッポロ （北海道札幌市白石区流通センター４丁目３－５５）
主 催 ： 株式会社オートランド札幌 道央スズキ株式会社
株式会社スズキレピオ 株式会社スズキ自販北海道
オールスズキフェア公式HP :
https://www.hokkaidosuzuki.com
オールスズキフェア公式HPはこちらから
開催の様子(昨年)
話題の小型車&軽自動車の試乗も実施！
話題の小型車、軽自動車の試乗もできます！スズキの車をぜひ実際に体感してみてください！
（※写真、カラーはイメージです。当日予告なく車両が変更となる場合がございます。）
新車・中古車ご成約のお客様に素敵なプレゼントをご用意！
新車、中古車をご成約いただいたお客様には、こだわりの北海道のグルメが掲載された
グルメギフトカタログ「北海道七つ星ギフト」をプレゼント！
「北海道七つ星ギフト」詳細 :
https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/dcatalog/pirika/?pNo=1
※デジタルカタログ掲載商品及び表紙は、改訂の関係により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
楽しいイベントも盛りだくさん！
【主催】
◯株式会社オートランド札幌 ◯道央スズキ株式会社 ◯株式会社スズキレピオ ◯株式会社スズキ自販北海道
【協力】
○株式会社ジャックス ○SMBCファイナンスサービス株式会社 ○株式会社日専連ジャミス
○オリエントコーポレーション 他（予定）
【事務局運営】
事務局：オールスズキフェア2026 運営事務局
株式会社ノヴェロ TEL 011-281-6631（平日 10:00～17:00）
（担当：営業部 麻生 ／ 制作部 小原）