オールスズキフェア2026 in _アクセスサッポロ 開催！

イベント概要

2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間、

アクセスサッポロにて「オールスズキフェア2026」を開催いたします！

会場には、スズキの話題の新型車・人気モデルが一堂に集結。

実際に見て・触れて・比べられる絶好のチャンスです。



さらに、厳選された特選中古車も多数展示。様々な方にご満足いただける

ラインナップをご用意しています。

また、新車・中古車ご成約のお客様には、豪華なご成約特典をご用意！

会場内では、お子さまから大人まで楽しめるイベントや企画も盛りだくさん。

ご家族連れはもちろん、お一人でのご来場でも楽しめる内容となっております。

クルマの購入を検討中の方も、「ちょっと見てみたい」という方も大歓迎です。

見て楽しい、選んで納得、来て満足。

この2日間だけの特別なフェアを、ぜひアクセスサッポロでご体感ください。

イベント詳細

名 称 ： オールスズキフェア2026

日 程 ： 2026年 3月21日（土曜日）・22日（日）

時 間 ： 10：00～17：00

会 場 ： アクセスサッポロ （北海道札幌市白石区流通センター４丁目３－５５）

主 催 ： 株式会社オートランド札幌 道央スズキ株式会社

株式会社スズキレピオ 株式会社スズキ自販北海道

開催の様子(昨年)

話題の小型車&軽自動車の試乗も実施！

オールスズキフェア公式HP :https://www.hokkaidosuzuki.comオールスズキフェア公式HPはこちらから

話題の小型車、軽自動車の試乗もできます！スズキの車をぜひ実際に体感してみてください！

（※写真、カラーはイメージです。当日予告なく車両が変更となる場合がございます。）

新車・中古車ご成約のお客様に素敵なプレゼントをご用意！

新車、中古車をご成約いただいたお客様には、こだわりの北海道のグルメが掲載された

グルメギフトカタログ「北海道七つ星ギフト」をプレゼント！

「北海道七つ星ギフト」詳細 :https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/dcatalog/pirika/?pNo=1

※デジタルカタログ掲載商品及び表紙は、改訂の関係により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

楽しいイベントも盛りだくさん！

【主催】

◯株式会社オートランド札幌 ◯道央スズキ株式会社 ◯株式会社スズキレピオ ◯株式会社スズキ自販北海道

【協力】

○株式会社ジャックス ○SMBCファイナンスサービス株式会社 ○株式会社日専連ジャミス

○オリエントコーポレーション 他（予定）

【事務局運営】

事務局：オールスズキフェア2026 運営事務局

株式会社ノヴェロ TEL 011-281-6631（平日 10:00～17:00）

（担当：営業部 麻生 ／ 制作部 小原）