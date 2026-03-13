中学生のとびきり痛くてピュアな青春を描いた『黒歴史クラブ』がビブリオシリウスにて連載開始！

『黒歴史クラブ』（かなたるい）

あなたには、どんな「黒歴史」がありますか――――？



中学生同士の真っ直ぐな青春を紡ぐ、『黒歴史クラブ』はビブリオシリウスにて3月13日（金）より第1話掲載開始！



・あらすじ
夢みがちな中学2年生・有沢（ありさわ）えれなは、今日も妄想に浸っていた。




透き通る金髪、長いまつ毛、青い瞳。


妄想上の王子様・ヴィンセントに恋心を募らせる彼女は、ある日「王子」と呼ばれるクラスメイトの男の子・友枝咲久（ともえださく）と出会う。




友枝君に誘（いざな）われて、”秘密基地”に通うようになった彼女は、二人だけの”クラブ活動”をすることになる。


夢みがちな女の子と超マイペース王子様の、妄想みたいにあまい黒歴史が始まる。


◆Q&Aコーナー

連載開始にあたって、かなたるい先生に作品への思いをお聞きしました。



Q1


「中学生」という子どもを主人公にするにあたって、大変だったことや工夫したことはありますか？



A


描いている自分は大人なので、気を付けないと登場人物の語彙力が高くなりすぎたり、


妙に物わかりの良い行動をとらせてしまうことがあります。


「この子ならどういう言葉で、どういう行動をとるか」と、


「どういう展開を読者の方が望んでいるか」この二つを大事に考えて制作しています。



Ｑ2


『黒歴史クラブ』で注目してほしい箇所、一押しポイントを教えてください！



A


しょうもない会話や、ダサかわいいキャラたち、空気感などでしょうか。


恋愛に関してはモダモダしがちな主人公を見守って頂ければと思います。



Ｑ3


先生は実際にどんな「クラブ」に入られていましたか？



A


中学では美術部でしたが、誰もちゃんとした活動はしておらず、


オタクと非オタの部員たちが一緒にらくがきしたり、わちゃわちゃしてるだけでした。


黒歴史クラブと似たようなものかもしれません。



Ｑ4


読者に向けたメッセージがあれば、お願いします。



A


流行ってなくても、子供っぽかったり年甲斐なくても全然良いので


好きなことを楽しんでください。


作品もどうぞよろしくお願いいたします！



