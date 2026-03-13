タイドラマ『My Golden Blood』CSチャンネル・日テレプラスにて3月29日(日) 13時30分～ TV初放送決定！

株式会社ＣＳ日本

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、タイドラマ「My Golden Blood」を、3月29日（日）13:30から全12話、テレビ初放送いたします。

数々のタイBLドラマを世に送り出してきたGMMTVが手掛ける本作は、ヴァンパイアと人間が織りなすラブストーリー。200年にわたり生き続け超人的な能力を持つヴァンパイアのマーク役を演じるのは「3 Will Be Free」で孤高の存在感を放ったJoss（ジョス※写真右）。マークの生きる意味となり、ある理由からヴァンパイアに狙われてしまう人間のトン役を「Be My Favorite」で主演を務め知名度を高めたGawin（ガウィン※写真左）が演じる。抜群のスタイルの良さで魅了する2人が奏でるケミストリーは必見！

■あらすじ

特別な血、いわゆる「黄金の血(ゴールデンブラッド)」を持って生まれた20歳の青年・トン(ガウィン)。幼い頃から、血が止まらない病気を抱えているとして、出血の危険がある行為は絶対に避けるよう、周囲から厳しく警告されてきた。しかし、トンはその忠告に従わず、同じ児童養護施設で暮らしていた友人・トンクラーの代わりに、とあるイベントのウェイターとして忍び込む。そのイベントを主催していたのは、アムリトラクン家の200歳の後継者・マーク(ジョス）。会場の人たちからトンを引き離そうとするマークだったが、突発的な事故によりトンが出血し、会場は一気に混乱に包まれてしまう。血の甘い香りはヴァンパイアたちの渇きを呼び覚まし、その中には「黄金の血」を求めるアムリトラクン家のもう一人の後継者、250歳の若きヴァンパイア・ナカンの姿もあった。果たして、マークはヴァンパイアたちに狙われるトンを守り抜くことができるのか――?

◆放送情報

タイドラマ「My Golden Blood」

・3/29(日) 13:30～ 全12話一挙放送

・4/30(木) 23:00～ 毎週(月)～(金)

https://www.nitteleplus.com/program/mygoldenblood/

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ※3/29放送終了後から1週間見逃し視聴可

ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階