＜ラ・プレリー＞先進のサイエンスから誕生した新たなホワイトキャビア-光を捉えて、肌で解き放つ

ラ・プレリーは、ブランドを象徴するセルラーサイエンスをさらに進化させ、新製品「WC ライトインフュージョン アイセラム」の発表とともに、ホワイトキャビアの次なる章の扉を開きます。

大胆な飛躍を遂げたホワイトキャビアコレクションは、肌本来の輝きを妨げるくすみ*¹や色ムラ*¹に着目し、目覚ましい科学的進歩を体現しています。ラ・プレリー独自のセルラーコンプレックス(TM)*²、キャビアエキス*³に加え、革新的なチアミドール*⁴を搭載し、ブライトニング*⁵という輝きの芸術を再定義します。

肌の守護者

1931年、スイスの医師ポール・ニーハンス博士は「時を超える美」という壮大な夢への第一歩を踏み出しました。

長年にわたる先駆的な研究を通じ、博士は画期的な細胞療法の開発へと結実し、クリニック ラ・プレリーにおいて、選ばれたごく限られた人々がその恩恵を享受しました。

博士が信じたのは、長寿だけではなく時間そのものに寄り添い、人生が持つ可能性を最大限に享受し、人生に活力を与えること。この哲学に着想を受け、ラ・プレリーは21世紀の皮膚科学の枠を結集。

ニーハンス博士のレガシーを継承し、ラ・プレリーの科学者たちによって開発されたのが、セルラーコンプレックス(TM)*²です。この複合体が目指したのは、肌を乾燥などの外的ストレスから守り、しなやかなハリ感を与えながらうるおいで満たし、健やかな印象へ。さらに、生命力に満ちた肌本来の輝きを引き出すことです。

ホワイトキャビアコレクションは、この独自のサイエンスを核とする先端知見を結集し、ブライトニング*⁵とファーミング*⁶のエキスパートとして誕生しました。

2026年3月20日 新発売

WC ライトインフュージョン アイセラム

〈目もと用美容液〉

15mL 61,820円（税込）

新製品の目もと用美容液は、無香料・オイル イン ウォーター処方。肌にやさしい使い心地で繊細な目もとを考えた処方。水のように軽やかな感触で肌にすばやくなじみ、乾燥などの目もとの肌悩みに多面的にアプローチ。1回の使用で、なめらかさとハリ感を与え、光を映すような澄んだまなざしを演出。キャビアマイクロN*⁸、ナイアシンア

ミド*³配合。

詳細を見る :https://www.laprairie.com/ja-jp/collections/white-caviar/products/light-infusion-eye-serum-95790-01409-94

2026年3月20日 リニューアル

WC ライトインフュージョン クリーム

〈モイスチャライザー〉

50ｍL 101,200円（税込）

肌をなめらかに引き締めながらハリを与え、内側*⁷から潤いにあふれたまばゆさで満たすモイスチャライザーです。ラ・プレリー初のセラム イン クリーム処方を採用。湧き上がるような潤いと引き締まったハリを引き出し、輝きあふれる明るい印象へ導きます。キャビアエキス*³、チアミドール*⁴配合

詳細を見る :https://www.laprairie.com/ja-jp/collections/white-caviar/products/wc-light-infusion-cream-95790-01409-91

2026年3月20日 リニューアル

WC ライトインフュージョン クリーム

〈モイスチャライザー〉

50ｍL 101,200円（税込）

肌本来の輝きを妨げる要因にアプローチしながら、肌表面をなめらかに整え、光を反射するみずみずしい肌へ導く化粧液です。ホワイトキャビアリチュアルのファーストステップとなるこの化粧液は、肌を整えうるおいを巡らせ、次に使うアイテムの浸透感を高めます。キャビアエキス*³、マイクロカプセル化されたチアミドール*⁴配合。

詳細を見る :https://www.laprairie.com/ja-jp/collections/white-caviar/products/wc-light-infusion-essence-95790-01409-92

注釈

*¹ 乾燥による

*² オタネニンジン根エキス、スギナエキス、糖タンパクからなる複合保湿成分

*³ 整肌成分

*⁴ 整肌成分：イソブチラミドチアゾリルレゾルシノール

（WC ライトインフュージョン アイセラム以外に配合）

*⁵ うるおいを与えることで、明るい印象の肌に整えること

*⁶ 肌を引き締めること

*⁷ 角質層

*⁸ 整肌成分：キャビアエキス

ホワイトキャビア 発売記念キャンペーン

ホワイトキャビアコレクションの中から対象製品を含む2品以上ご購入いただいた方へ、ホワイトキャビアミニチュアキットをプレゼントいたします。

ホワイトキャビア ミニチュアキット

■イルミネーティング パールインフュージョン エッセンス

〈美容液〉5mL

■WC ライトインフュージョン クリーム

〈モイスチャライザー〉5mL

■ラ・プレリー トラベルポーチ（W26×H13×D13cm）

実施期間：5月31日（日）まで

※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください

＜対象製品＞

■WC ライトインフュージョン クリーム〈モイスチャライザー〉

■WC ルミエール レクストレ〈美容液〉

■イルミネーティング パールインフュージョン エッセンス〈美容液〉

■ラ・プレリーについて

ラ・プレリーは、スイスの美学とサイエンスを融合させたラグジュアリースキンケアブランド。

ブランドを象徴する「スキンキャビアコレクション」は、キャビアの恵みを先進のサイエンスで昇華し、肌に豊かなハリと輝きをもたらします。

“時を超える美”を追求するその哲学は、今なお進化を続けています。

■企業情報

ラ・プレリージャパン株式会社

所在地：東京都港区南麻布4-11-21 ザ・パークレックス南麻布2階

TEL：03-6456-4271（代表）

ラ・プレリー公式HP :https://www.laprairie.com/ja-jp/ラ・プレリー公式LINE :https://lin.ee/G6o14rQ