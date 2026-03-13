「niko and ... 」初参入の公園事業「niko and ... BASE」限定のご当地・水戸黄門をオマージュした「ビリー」グッズや注目のサウナをイラストで表現したユニークなアイテムを先行公開

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開す る株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷 2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）は、創業 の地である茨城県水戸市の千波公園にて、初となる公園事業に取り組みます。スタイルエディトリアルブラン ド「niko and ...（ニコアンド）」が施設・空間のプロデュースをおこない、「niko and ... BASE（ニコアン ド ベース）」として 2026 年4月末にオープンすることを予定しています。この度、施設オープンに向けて、テ ィザーサイトを公開いたしました。 また、「niko and ... BASE」限定デザインのスーベニアを施設内で限定発売することが決定しました。発 売に先駆けて各アイテムのラインアップを公開いたします。発売日は「niko and ... BASE」オープン同日、 2026 年 4 月末を予定しています。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の 9 つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。今回新たに挑戦する公園事業 「niko and ... BASE」では、「あそんで、たべて、ととのって...」をコンセプトに、ブランドとしても初となるサウナを施 設として常設いたします。 ゆっくりとリラックスできる空間として、「niko and ... COFFEE（ニコアンド コーヒー）」のカフェラウンジ、手ぶ らでも楽しめるバーベキューエリア、ピックルボールや各種イベントでも使用できる多目的コート、ランニングステーシ ョンなどを展開し、一年を通して、幅広い世代の方に楽しんでいただける複合施設です。

今回登場する「niko and ... BASE」限定デザインのスーベニアアイテムは、発売を施設オープン同日で予定 しています。「niko and ...」のオリジナルキャラクターである「ビリー」が、創業の地である水戸を代表する水戸黄 門をオマージュした衣装に身を包んだイラストや、メインコンテンツであるサウナでのんびりとくつろぐ姿をイメージした イラストなどユニークなラインアップに大注目です。 その他、「niko and ... BASE」のキービジュアルであるイラストを落とし込んだアイテムも展開。エコバッグ・マ グカップ・巾着・サウナタオルなどお土産にも喜ばれる雑貨類が揃います。

■「niko and ... BASE」限定デザインアイテム概要

本発売日：2026年4月末日 予定

取扱い店舗：niko and ... BASE

ブランドサイト対象URL：https://www.nikoand.jp/news/23360/

■商品詳細（一部抜粋）オリジナルキャラクター「ビリー」シリーズ

ポケッタブルとして持ち運びのできるエコバッグです。ナイロン製でさらっとした素材で荷物の出し入れもスムーズ。

オリジナルキャラクター「ビリー」が水戸黄門をオマージュした衣装に扮したデザインです。

商品名：エコバッグ

価格：1,320円（税込）

カラー展開：オレンジ

サイズ：1サイズ

ベーシックな形でたっぷりと容量も入るマグカップ。オリジナルキャラクター「ビリー」が水戸黄門をオマージュした衣装に扮したタイプと、サウナで外気浴を楽しんでいる2タイプのユニークなデザインが揃います。

商品名：マグカップ

価格：各1,430円（税込）

カラー展開：ビリー1、ビリー2

サイズ：1サイズ

小ぶりでバッグなどにも収まりやすい巾着は、ご当地の有名なお菓子「ほっしぃ～も」が３つセットで入ったアイテムです。「niko and ... BASE」のお土産としても喜ばれる一品。

商品名：巾着（ほっしぃ～も3個入り）

価格：各981円（税込）

カラー展開：オレンジ、グリーン

サイズ：1サイズ

お土産としても定番のポップでカラフルなコインケース。ボールチェーンが付いているので、キーチャームとしてバッグにつけてもお使いいただけます。

商品名：コインケース

価格：各660円（税込）

カラー展開：イエロー、ブルー

サイズ：1サイズ

サウナや銭湯のロッカーのカギに着想を得たキーホルダー。カラフルな色展開と、どこか懐かしさを感じるレトロなデザインが特徴です。

商品名：キーホルダー

価格：660円（税込）

カラー展開：ブルー

サイズ：1サイズ

オリジナルキャラクター「ビリー」のワッペンキーホルダー。「ビリー」の愛犬「ハチ」と一緒のキュートなデザインで、持っているだけで楽しい気分になるアイテムです。

商品名：キーホルダー

価格：660円（税込）

カラー展開：ライトグリーン

サイズ：1サイズ

■商品詳細（一部抜粋）キービジュアルイラストシリーズ

「niko and ... BASE」のキービジュアルのイラストを落とし込んだ、ポケッタブルとして持ち運びのできるエコバッグです。ナイロン製でさらっとした素材で荷物の出し入れもスムーズです。

商品名：キービジュアルエコバッグ

価格：1,320円（税込）

カラー展開：ブルー

サイズ：1サイズ

「niko and ... BASE」のキービジュアルのイラストを落とし込んだタオル生地のハンカチ。ポップで色使いもカラフルで、ユニセックスで使用できるデザインです。

商品名：キービジュアルタオルハンカチ

価格：990円（税込）

カラー展開：ブルー

サイズ：1サイズ

「niko and ... BASE」のキービジュアルのイラストを落とし込んだステッカー。4種類のデザインで、お土産や思い出の記念としても喜ばれます。携帯にも貼れるサイズです。

商品名：ステッカー

価格：各220円（税込）

カラー展開：サウナ、niko and ... BASE、ピックルボール、バーベキューの4種類。

「niko and ... BASE」のキービジュアルのイラストを落とし込んだビニール製のカードケース。コインケースや小物入れとしても使用できるサイズです。

商品名：キービジュアルカードケース

価格：990円（税込）

カラー展開：ライトブルー

サイズ：1サイズ

■「niko and ... BASE」ティザーサイト

オープンに先駆けて、「niko and ... BASE」のティザーサイトを公開。各コンテンツの内容やエリアマップなどを紹介しています。

ティザーサイトURL： https://www.nikoand.jp/base/teaser/

■「niko and ... BASE 」施設詳細

営業時間：10:00~21:00 予定

定休日： 無

住所：〒310-0851 茨城県水戸市千波町3081-1

※営業時間・定休日について変更になる可能性がございますのでご了承ください。

■「niko and ... 」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。 全国147店舗展開(2026年2月末時点、WEBストアを含む)。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official