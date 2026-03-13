【JCカップ】大会アンバサダーに田中パウロ淳一選手が就任

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2 丁目12-1 VORT 半蔵門7F）は、一般社団法人日本サッカー名蹴会（会長：金田喜稔、所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9 新宿ワシントンホテルビル本館2F）と共催する「MJS presents 第12 回JC カップU-11 少年少女サッカー大会」のアンバサダーとして、Ｊリーガーの田中パウロ淳一選手（J2・栃木シティ所属）が就任したことをお知らせいたします。

田中パウロ淳一選手には、2026 年9 月30 日（水）まで、大会アンバサダーとして全国各地の予選大会から本大会まで、ともにJC カップを盛り上げていただきます。

田中パウロ淳一選手（栃木シティ所属）

（C）TOCHIGI CITY◎プロフィール

1993年10月23日生まれ（32歳）

プロ前の経歴：米田 SC―兵庫FC―兵庫FC Jrユース―サルパFC Jrユース―大阪桐蔭高校

プロ経歴：

2012年 川崎フロンターレ（J1） 加入

2014年 ツエーゲン金沢（2014年J3、2015年J2） 加入

2016年 FC岐阜（J2） 加入

2019年 レノファ山口FC（J2） 加入

2021年 松本山雅FC（2021年J2、2022年J3） 加入

2023年～現在 栃木シティ（2023年地域リーグ、2024年JFL、2025年J3、2026年J2）

2025年 J3ベストイレブン選出

※（かっこ内）は所属当時のクラブのカテゴリー

◎コメント

この度、MJS presents JCカップU-11少年少女サッカー大会のアンバサダーに就任させていただきました。これから全国各地で予選が始まります。その情報をどんどん発信していきます。そして、この大会は勝ち負けだけでなく、人としての成長も大切にしている大会です。この大会に参加することは成長するチャンスだと思います。プロサッカー選手として大事にしていることは、チャンスを掴むこと、そしてチャンスを逃さないことだと僕は思っています。ぜひこのチャンスをみなさんが掴んでくれることを僕は祈っています。みなさんの挑戦を待っています。

大会アンバサダー就任の背景

田中パウロ淳一選手は、複数のクラブチームを渡り歩き、出場機会に恵まれない時期や契約満了による移籍など、多くの挫折と向き合いながらキャリアを積み重ねてきました。その中で自ら環境を変える決断を下し、挑戦を続けてきた姿勢は、まさにJCカップが掲げる「グッドルーザーの精神」、そして今大会の大会テーマである「勝利を超えた価値、創造せよ」と高い親和性を感じました。本大会の理念をより多くの子どもたちや保護者、指導者へ届けるため、スポーツの価値や子どもたちに対して高い発信力と影響力を持つ田中パウロ淳一選手にアンバサダーとして就任いただく運びとなりました。田中パウロ淳一選手とともに、全国に大会情報や子どもたちへのメッセージを発信してまいります。

■「JCカップU-11少年少女サッカー大会」ホームページ

https://www.jaycee.or.jp/jccup/

■日本青年会議所公式Instagram

アカウント名：jcijapan（公益社団法人日本青年会議所）

https://www.instagram.com/jcijapan/