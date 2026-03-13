『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』×四国水族館 映画応援企画展『リムルの生きもの観察記 ～四国水族館編～』を開催

株式会社四国水族館開発

四国水族館（所在地：香川県綾歌郡宇多津町）では、2026年2月27日（金）より公開中の『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』とのコラボレーション企画として「リムルの生きもの観察記 ～四国水族館編～」を開催中です。

作品世界をイメージした展示空間で、ファンの方はもちろん、作品を知らない方にも水族館ならではの"生きもの×転スラ"の新しい楽しみ方をお届けします。

特別展『リムルの生きもの観察記～四国水族館編～』について

『転生したらスライムだった件』には、生物学的な要素と親和性のある設定や能力が多数登場します。

本展では、キャラクターの特徴と実在する水生生物の生態を重ね合わせ、作品世界と生きものの魅力を同時に楽しめる展示を構成します。

また、会場全体を映画の世界観に合わせて装飾し、作品を知らない方でも自然に入り込める空間を演出。キャラクターの個性を"生きもの"で表現することで、双方への理解と興味を深める体験を提供します。

会場入り口会場全景

■開催場所：四国水族館 イルカ棟1階レクチャールーム

■開催期間：2026年2月27日（金）～5月6日（水・休）

■展示内容：

１.ウエルカム水槽（120cm）

映画をイメージした青い魚が泳ぐ大型水槽を設置。背面には来館者が魚と一緒に撮影できるフォトスポットを用意し、 "映画の世界に入ったような"写真体験を楽しめます。

映画をイメージしたウェルカム水槽フォトスポット

２.キャラクターイメージ水槽（6基）

キャラクター6名をイメージした水槽を設置し、隣にそのキャラクターのスタンドパネルを配置。

解説パネルは、主人公リムルのスキル「智慧之王（ラファエル）」をオマージュしたデザインで、「リムルのメモ＋智慧之王の解説」という世界観に沿った構成で紹介します。

キャラクターをイメージした生きものの展示と転スラの世界観に沿った解説パネルを設置

▪リムル スキル：暴食之王（ベルゼビュート）

→捕食・吸収のイメージを持つ生きもの

生体：コバルトヤドクガエル

▪ゴブタ スキル：魔狼召喚（オレニチカラヲ）

→共生関係の生きもの

生体：ダテハゼ、ニシキテッポウエビ

▪シオン スキル：料理人（サバクモノ）

→見た目は怖いが実は美味しい生きもの

生体：オニダルマオコゼ

▪ソウエイ 隠密行動が得意

→砂や岩陰に潜む生きもの

生体：イイダコ

▪ミリム 異名：破壊の暴君（デストロイ）

→破壊力を連想させる生きもの

生体：モンハナシャコ

▪ルミナス 吸血鬼・再生能力

→「ドラキュラ」のイメージ

生体：アカモンガラ

３.映画告知映像コーナー

プロジェクターで映画告知映像を上映。

横にはイオンシネマ宇多津の上映スケジュールを掲示し、映画館との連動を強化します。

４.イオンシネマ宇多津コラボ

イオンシネマ（全国どこでもOK）の『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」の映画鑑賞済みチケット（紙）or 電子チケットを、四国水族館のインフォメーションで提示すると特別デザインの魚朱印をプレゼント！

特別デザインの魚朱印

▪対象：大人（高校生以上）おひとりさま1枚1回限り

▪プレゼント期間：2026年2月27日（金）～5月6日（水・休）

※別途四国水族館入館料が必要です。

※イオンシネマ以外の映画館は対象外です。

※チケット表示等の操作方法や、映画館に関する情報は四国水族館ではお答えできかねます。

※魚朱印は非売品です。

５.オリジナル館内放送

毎時25分に『転生したらスライムだった件』の主人公、リムルによるオリジナル館内アナウンスを放送。作品世界に入り込む特別な時間を演出します。

■協力：(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会、イオンシネマ宇多津

『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』

映画公式企画『転生したら蒼海の水族館にダイブしていた件』について

『転スラ』史上初となる"海"が舞台となる本作の公開を記念し、全国６カ所の水族館と合同で「転生したら蒼海の水族館にダイブしていた件」プロジェクトが開催決定！期間中は、本作をイメージした装飾で館内が彩られるほか、『転スラ』と、水中の生き物たちを絡めた各館オリジナルの展示コーナーの設置、スマートフォンを使用した館内体験キャンペーンが実施予定です。

全国の水族館とのタイアッププロジェクト "転生したら蒼海の水族館にダイブしていた件" 開催決定！ | 【公式】「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」(https://movie02.ten-sura.com/news/303/)

■開催期間：2026年2月27日（金）～5月6日（水・休）※施設によって異なります

■参画水族館：男鹿水族館GAO（秋田県）、栃木県なかがわ水遊園（栃木県）、さいたま水族館（埼玉県）、四国水族館（香川県）、上越市立水族博物館 うみがたり（新潟県）、マリンワールド海の中道（福岡県）

■実施コンテンツ：

◎館内体験キャンペーン

各施設の館内にあるタイアップビジュアルをスマートフォンで撮影し、スタッフへ提示することで限定ノベルティ（ステッカー）をプレゼント（先着1,000名様）。さらに、指定のハッシュタグ（＃転生したら蒼海の水族館にダイブしていた件）をつけてSNS投稿すると、抽選で映画オリジナルグッズが当たります。

※タイアップビジュアルについて、四国水族館ではイルカ棟 1 階レクチャールーム『リムルの生きもの観察記～四国水族館編～』内に設置します。

※四国水族館ではイルカ棟1階インフォメーションスタッフにご提示ください。

◎作品連動「特別企画展示」

『転スラ』と、水中の生き物たちを絡めた各館オリジナルの展示コーナーが設置予定。

※四国水族館では『リムルの生きもの観察記～四国水族館編～』を開催します。

※実施内容は施設によって異なりますので、詳細は各施設にお問合せください。

◎フォトスポット＆装飾

キャラクタースタンドパネルや描き下ろしデザインのプロジェクトポスターなどが館内を彩ります。また施設によっては、より深く本コラボを楽しんでいただくためのオリジナル施策を実施予定です。

※四国水族館ではイルカ棟 1 階レクチャールーム『リムルの生きもの観察記～四国水族館編～』内に設置します。

※実施内容は施設によって異なりますので、詳細は各施設にお問合せください。

「転生したらスライムだった件」について

『転生したらスライムだった件』は、異世界で一匹のスライムに転生した主人公が、身につけたスキルを駆使し、知恵と度胸で仲間を増やしていく異世界転生エンターテインメント。TVアニメ『転生したらスライムだった件』第1期は2018年10月より2019年3月までTOKYO MXほかでTV放送された。更に2021 年には、1月から3月までTVアニメ第2期の第1部、4月から6月までスピンオフコミックのアニメ化作品『転生したらスライムだった件 転スラ日記』、7月から9月までTVアニメ第2期第2部と、9 ヶ月連続でTV放送。そして2022年11月25日に『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』が全国公開され、国内動員数100万人超、興収14億円を記録する大ヒット。WEB小説『転生したらスライムだった件』の連載開始10周年を記念して、2023年2月20日に「転スラ10thプロジェクト」が始動。プロジェクトの一環として、 2023年11月1日に、完全新作アニメーション『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』全3話の配信がスタート。そして、2023年12月16日には、シリーズ初の大型イベント「転生したらスライムだった件 転スラ 10thライブ」が松戸・森のホール21にて開催。さらに、2024年4月から同年9月にはTVアニメ第3期放送。第3期最終話放送後、劇場版第2弾＆TVアニメ第4期の制作が決定。そして『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』の公開が2026年2月27日（金）に決定。

原作コミック「転生したらスライムだった件」（講談社「月刊少年シリウス」連載中／漫画：川上泰樹、原作：伏瀬、キャラクター原案：みっつばー）は、小説投稿サイト「小説家になろう」で10億PV（ページビュー）を突破した、伏瀬氏による同名人気小説のコミカライズで、コミック、小説、スピンオフ作品など関連書籍の全世界シリーズ累計発行部数は5,600万部を突破。（2025年6月現在）

『転スラ』ポータルサイト：ten-sura.com(https://www.ten-sura.com/)

公式X：@ten_sura_anime(https://x.com/ten_sura_anime) ／ 公式Instagram：tensura_official(https://www.instagram.com/tensura_official/) ／ 公式 TikTok：@ten_sura_anime(https://www.tiktok.com/@ten_sura_anime)

四国水族館 営業概要

瀬戸大橋のたもと四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある「四国水景」をコンセプトにした水族館です。約400種の生きものを展示しており、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現しています。時間帯や季節によって異なる楽しみ方ができるのも特徴です。四国にお住まいの方には、身近な水の景色の豊かさを再発見していただける場に、また四国以外から訪れる方には、四国を巡りたくなるきっかけとなる施設を目指しています。

所在地：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4

通常営業時間：9：00～18：00 ※最終入館は17：30 ※GWは夜間延長営業あり

入館料：大人（高校生・16歳以上）2,600円、小中学生1,400円、幼児（3歳以上）700円、3歳未満無料

アクセス：JR宇多津駅から約1km（徒歩約12分）、坂出I.Cまたは坂出北I.Cから約10分

TEL：0877-49-4590

WEBサイト：https://shikoku-aquarium.jp/