〈ANNA SUI〉3月18日(水)よりスプリングフェアを開催
株式会社クイーポ(代表取締役社長：岡田 敏)は、2026年3月18日(水)～3月31日(火)の期間、全国の対象店舗にて「〈アナ スイ〉スプリングフェア」を開催いたします。
今シーズンは、やわらかな光沢と軽さが魅力の「ルーチェ」シリーズなど、春の装いに心ときめく新作コレクションをご紹介いたします。
新作アイテム
2wayショルダーバッグ \23,100(税込) ボストンバッグ \25,300(税込) ミニショルダー \22,000(税込)
ルーチェ
バタフライチャームをアクセントに、シンプルなデザインに華やぎを添えた「ルーチェ」。
軽量で使いやすく、雨の日のお出かけにも活躍。
デイリーに頼れる存在として、スタイリングを明るく彩ります。
かごバッグ \26,400(税込)
TITIプランク
TITIをモチーフにしたかごバッグシリーズ「TITIプランク」。
伸びをするポーズに見せかけて、実はネズミのしっぽをつかんでいる――そんなTITIのいたずら心を表現した、遊び心あふれるデザインです。
かごには巾着を縫い付けているため、中身が見えにくく、安心してお使いいただけます。
マルチケース \18,700(税込) Lファスナー長財布 \25,300(税込) 口金二つ折り財布 \25,300(税込)
ララ
ヴィンテージのブラウスにあるフラワーレースから着想した「ララ」。
プリントと刺繍、花型レザーパーツを組み合わせ、奥行きのある華やかな表情に仕上げました。
カシメやストーンのきらめきが手元を彩り、花に蝶が舞い降りたようなストーリーを感じさせる、フェミニンで印象的なデザインです。
FS付きパスケース \14,300(税込) IDケース \12,100(税込) BOX小銭＆カード入れ \13,200(税込) 名刺入れ \12,100(税込)
ウィング
ブラックレザーにバタフライブローチが映える「ウィング」。
名刺入れやIDケース、ミニウォレットなど、新生活にも寄り添うラインナップを揃えました。
“Wing（羽）”の名の通り、新しいスタートを軽やかに彩る、ギフトにもおすすめのシリーズです。
ノベルティプレゼント
フェア開催店舗では、期間中\24,200円以上（税込）お買い上げの方に、ANNA SUIオリジナルプレートをプレゼント。
テーブルやインテリアに華やぎを添える、ANNA SUIらしいデザインが魅力です。
※なくなり次第終了となります。
～対象店舗～
・ANNA SUI ラフォーレ原宿店
・ANNA SUI 名古屋パルコ店
・ANNA SUI 天王寺MIO店
・ANNA SUI ルクア大阪店
・札幌丸井今井店
・伊勢丹新潟店
・伊勢丹浦和店
・八木橋百貨店
・京王百貨店新宿店
・東武百貨店船橋店
・東武百貨店池袋店
・そごう千葉店
・横浜高島屋
・ジェイアール名古屋タカシマヤ ※4/15(水)～4/21(火)
・京急上大岡店
・金沢エムザ
・鶴屋百貨店
・デパート リウボウ
・ANNA SUI公式ECサイト
・クイーポオンラインショップ
この機会にぜひお立ち寄りください。