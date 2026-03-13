〈ANNA SUI〉3月18日(水)よりスプリングフェアを開催

株式会社クイーポ

株式会社クイーポ(代表取締役社長：岡田 敏)は、2026年3月18日(水)～3月31日(火)の期間、全国の対象店舗にて「〈アナ スイ〉スプリングフェア」を開催いたします。

今シーズンは、やわらかな光沢と軽さが魅力の「ルーチェ」シリーズなど、春の装いに心ときめく新作コレクションをご紹介いたします。

新作アイテム

2wayショルダーバッグ \23,100(税込) ボストンバッグ \25,300(税込) ミニショルダー \22,000(税込)ルーチェ

バタフライチャームをアクセントに、シンプルなデザインに華やぎを添えた「ルーチェ」。

軽量で使いやすく、雨の日のお出かけにも活躍。

デイリーに頼れる存在として、スタイリングを明るく彩ります。

かごバッグ \26,400(税込)TITIプランク

TITIをモチーフにしたかごバッグシリーズ「TITIプランク」。

伸びをするポーズに見せかけて、実はネズミのしっぽをつかんでいる――そんなTITIのいたずら心を表現した、遊び心あふれるデザインです。

かごには巾着を縫い付けているため、中身が見えにくく、安心してお使いいただけます。

マルチケース \18,700(税込) Lファスナー長財布 \25,300(税込) 口金二つ折り財布 \25,300(税込)ララ

ヴィンテージのブラウスにあるフラワーレースから着想した「ララ」。

プリントと刺繍、花型レザーパーツを組み合わせ、奥行きのある華やかな表情に仕上げました。

カシメやストーンのきらめきが手元を彩り、花に蝶が舞い降りたようなストーリーを感じさせる、フェミニンで印象的なデザインです。

FS付きパスケース \14,300(税込) IDケース \12,100(税込) BOX小銭＆カード入れ \13,200(税込) 名刺入れ \12,100(税込)ウィング

ブラックレザーにバタフライブローチが映える「ウィング」。

名刺入れやIDケース、ミニウォレットなど、新生活にも寄り添うラインナップを揃えました。

“Wing（羽）”の名の通り、新しいスタートを軽やかに彩る、ギフトにもおすすめのシリーズです。

ノベルティプレゼント

フェア開催店舗では、期間中\24,200円以上（税込）お買い上げの方に、ANNA SUIオリジナルプレートをプレゼント。

テーブルやインテリアに華やぎを添える、ANNA SUIらしいデザインが魅力です。

※なくなり次第終了となります。

～対象店舗～

・ANNA SUI ラフォーレ原宿店

・ANNA SUI 名古屋パルコ店

・ANNA SUI 天王寺MIO店

・ANNA SUI ルクア大阪店

・札幌丸井今井店

・伊勢丹新潟店

・伊勢丹浦和店

・八木橋百貨店

・京王百貨店新宿店

・東武百貨店船橋店

・東武百貨店池袋店

・そごう千葉店

・横浜高島屋

・ジェイアール名古屋タカシマヤ ※4/15(水)～4/21(火)

・京急上大岡店

・金沢エムザ

・鶴屋百貨店

・デパート リウボウ

・ANNA SUI公式ECサイト

・クイーポオンラインショップ

この機会にぜひお立ち寄りください。