〈ANNA SUI〉3月18日(水)よりスプリングフェアを開催

株式会社クイーポ

株式会社クイーポ(代表取締役社長：岡田 敏)は、2026年3月18日(水)～3月31日(火)の期間、全国の対象店舗にて「〈アナ スイ〉スプリングフェア」を開催いたします。





今シーズンは、やわらかな光沢と軽さが魅力の「ルーチェ」シリーズなど、春の装いに心ときめく新作コレクションをご紹介いたします。



新作アイテム




2wayショルダーバッグ \23,100(税込)　　　　　　　　　　　　ボストンバッグ \25,300(税込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミニショルダー \22,000(税込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ルーチェ

バタフライチャームをアクセントに、シンプルなデザインに華やぎを添えた「ルーチェ」。


軽量で使いやすく、雨の日のお出かけにも活躍。


デイリーに頼れる存在として、スタイリングを明るく彩ります。







かごバッグ \26,400(税込)
TITIプランク

TITIをモチーフにしたかごバッグシリーズ「TITIプランク」。


伸びをするポーズに見せかけて、実はネズミのしっぽをつかんでいる――そんなTITIのいたずら心を表現した、遊び心あふれるデザインです。


かごには巾着を縫い付けているため、中身が見えにくく、安心してお使いいただけます。







マルチケース \18,700(税込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lファスナー長財布 \25,300(税込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口金二つ折り財布 \25,300(税込)
ララ

ヴィンテージのブラウスにあるフラワーレースから着想した「ララ」。
プリントと刺繍、花型レザーパーツを組み合わせ、奥行きのある華やかな表情に仕上げました。
カシメやストーンのきらめきが手元を彩り、花に蝶が舞い降りたようなストーリーを感じさせる、フェミニンで印象的なデザインです。







FS付きパスケース \14,300(税込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IDケース \12,100(税込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BOX小銭＆カード入れ \13,200(税込)　　　　　　　　　　名刺入れ \12,100(税込)
ウィング

ブラックレザーにバタフライブローチが映える「ウィング」。
名刺入れやIDケース、ミニウォレットなど、新生活にも寄り添うラインナップを揃えました。
“Wing（羽）”の名の通り、新しいスタートを軽やかに彩る、ギフトにもおすすめのシリーズです。






ノベルティプレゼント



フェア開催店舗では、期間中\24,200円以上（税込）お買い上げの方に、ANNA SUIオリジナルプレートをプレゼント。
テーブルやインテリアに華やぎを添える、ANNA SUIらしいデザインが魅力です。
※なくなり次第終了となります。





～対象店舗～
・ANNA SUI ラフォーレ原宿店
・ANNA SUI 名古屋パルコ店
・ANNA SUI 天王寺MIO店
・ANNA SUI ルクア大阪店


・札幌丸井今井店


・伊勢丹新潟店
・伊勢丹浦和店


・八木橋百貨店
・京王百貨店新宿店
・東武百貨店船橋店
・東武百貨店池袋店
・そごう千葉店


・横浜高島屋
・ジェイアール名古屋タカシマヤ ※4/15(水)～4/21(火)
・京急上大岡店


・金沢エムザ


・鶴屋百貨店
・デパート リウボウ
・ANNA SUI公式ECサイト
・クイーポオンラインショップ



この機会にぜひお立ち寄りください。