「MJS presents 第12回JCカップ U-11少年少女サッカー大会」開催決定

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2丁目12-1VORT半蔵門7F、以下「日本JC」）は、一般社団法人日本サッカー名蹴会（会長：金田喜稔、所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F、以下「名蹴会」）との共催で「MJS presents 第12回JCカップ U-11少年少女サッカー大会」を開催いたします。昨年はフランスのパリ・サンジェルマン、スペインのラージョ・バジェカーノなど海外8カ国から8チームを招待した小学生サッカー大会で、今年も各地の予選大会を勝ち進んだ本大会では、海外チームとの国際試合を予定しています。

JCカップとは

「JCカップ」とは、日本JCが名蹴会と主催するサッカー大会です。国際的に最も盛んなスポーツとされるサッカーを通じて、次代を担う少年少女たちに「グッドルーザーの精神」（＝たとえ勝負に負けたとしても相手を称えられる強く前向きな心）を育み、子どもたちの成長を支えることを目的としています。株式会社ミロク情報サービス（代表取締役社長：是枝周樹、所在地：東京都新宿区四谷4-29-1）特別協賛のもと、2015年に第1回を開催し、今年で12回目の開催となりました。

JCカップは、勝敗のみを競うのではなく、

- 勝つために全力を尽くす姿勢- 相手を尊重するフェアプレーの精神- 負けたときに相手を称える「グッドルーザーの精神」

を学ぶことで、子どもたちの人間的成長を育むことを目的としています。スポーツを通じて、挑戦する力、他者を思いやる心、多様性を認め合う姿勢を育み、未来の地域社会を担うリーダーの育成を目指しています。

第12回となる2026年度のJCカップは、より多くの子どもたちにグッドルーザーの精神を伝えるために、大会アンバサダーとして田中パウロ淳一選手（栃木シティ所属）を起用することといたしました。Instagram、TikTokを合わせた総フォロワー数は67万人超、いまピッチの内外で広く注目されているJリーガーです。田中パウロ淳一選手には、大会アンバサダーとして全国各地の予選大会から本大会まで、ともにJCカップを盛り上げていただきます。

「MJS presents 第12回JCカップ U-11少年少女サッカー大会」概要

都道府県別予選大会スケジュール

- 主催：公益社団法人日本青年会議所、一般社団法人日本サッカー名蹴会- 特別協賛：株式会社ミロク情報サービス- 協力：公益財団法人日本サッカー協会- 後援：スポーツ庁、外務省- 2026年度大会テーマ：勝利を超えた価値、創造せよ- 開催期間：都道府県別予選大会 2026年5月～6月地区予選大会 2026年6月～8月本大会 2026年9月5日（土）、6日（日）／オーシャンズフィールド（愛知県知多市）、元浜サッカー場（愛知県東海市）- 参加資格：満11歳までの児童（新小学5年生を中心とする、2015年1月1日～2019年3月31日に誕生した男女児童）- 選考方法：都道府県別に予選大会を行い、各優勝チームで全国10区分による地区予選大会を実施。※一部、都道府県別の予選大会は行わず推薦によりチームを選出する場合あり。北海道は2会場で開催。各地区予選大会で優勝した10チームが本大会に出場します。

※各大会の詳細は、お住まいの地域の青年会議所へお問い合わせください。

（都道府県名をクリックすると、日本青年会議所の各ブロック協議会のページに飛ぶことができます）

- 東北海道(https://www.jaycee.or.jp/hokkaido/higashihokkaido)：5月中旬～下旬- 西北海道(https://www.jaycee.or.jp/hokkaido/nishihokkaido)：5月10日（日）- 青森(https://www.jaycee.or.jp/tohoku/aomori)：開催未定- 秋田(https://www.jaycee.or.jp/tohoku/akita)：開催未定- 岩手(https://www.jaycee.or.jp/tohoku/iwate)：開催未定- 宮城(https://www.jaycee.or.jp/tohoku/miyagi)：開催未定- 山形(https://www.jaycee.or.jp/tohoku/yamagata)：開催未定- 福島(https://www.jaycee.or.jp/tohoku/fukushima)：開催未定- 栃木(https://www.jaycee.or.jp/kanto/tochigi)：5月30日（土）予定／募集期間：3月27日（金）～4月17日（金）- 茨城(https://www.jaycee.or.jp/kanto/ibaraki)：5月30日（土）／4月25日（土）、5月16日（土）にエリア予選を実施- 群馬(https://www.jaycee.or.jp/kanto/gunma)：5月9日（土）- 埼玉(https://www.jaycee.or.jp/kanto/saitama)：5月30日（土）- 千葉(https://www.jaycee.or.jp/kanto/chiba)：6月6日（土）- 東京(https://www.jaycee.or.jp/kanto/tokyo)：5月30日（土）または31日（日）予定／募集期間：3月24日（火）～4月20日（月）- 山梨(https://www.jaycee.or.jp/kanto/yamanashi)：開催日未定／募集期間：3月下旬～4月中旬- 神奈川(https://www.jaycee.or.jp/kanto/kanagawa)：開催日未定- 静岡(https://www.jaycee.or.jp/tokai/shizuoka)：2月8日（日）／新居サッカースポーツ少年団が地区予選大会出場決定- 愛知(https://www.jaycee.or.jp/tokai/aichi)：6月6日（土）／募集期間：4月30日（木）まで- 岐阜(https://www.jaycee.or.jp/tokai/gifu)：6月7日（日）／募集期間：４月11日（土）～5月28日（木）- 三重(https://www.jaycee.or.jp/tokai/mie)：5月9日（土）／募集期間：4月3日（金）まで- 福井(https://www.jaycee.or.jp/hokushinetsu/fukui)：開催未定- 石川(https://www.jaycee.or.jp/hokushinetsu/ishikawa)：6月21日（日）／募集期間：4月1日（水）～5月15日（金）- 富山(https://www.jaycee.or.jp/hokushinetsu/toyama)：6月予定- 新潟(https://www.jaycee.or.jp/hokushinetsu/niigata)：6月7日（日）予定- 長野(https://www.jaycee.or.jp/hokushinetsu/nagano)：開催未定- 滋賀(https://www.jaycee.or.jp/kinki/shiga)：SV ROHDIAが地区予選大会出場決定- 京都(https://www.jaycee.or.jp/kinki/kyoto)：開催日未定- 奈良(https://www.jaycee.or.jp/kinki/nara)：推薦チーム（4月に決定予定）- 大阪(https://www.jaycee.or.jp/kinki/osaka)：6月21日（日）／募集期間：4月30日（木）まで- 兵庫(https://www.jaycee.or.jp/kinki/hyogo)：5月30日（土）／募集期間：3月23日（月）～4月30日（木）- 和歌山(https://www.jaycee.or.jp/kinki/wakayama)：開催未定- 岡山(https://www.jaycee.or.jp/chugoku/okayama)：6月28日（日）／募集期間：4月30日（木）まで- 広島(https://www.jaycee.or.jp/chugoku/hiroshima)：開催未定- 山口(https://www.jaycee.or.jp/chugoku/yamaguchi)：5月16日（土）、17日（日）／募集期間：4月30日（木）まで- 島根(https://www.jaycee.or.jp/chugoku/shimane)：開催未定- 鳥取(https://www.jaycee.or.jp/chugoku/tottori)：6月予定- 香川(https://www.jaycee.or.jp/shikoku/kagawa)：6月6日（土）、7日（日）／募集期間：4月1日（水）～5月中旬- 愛媛(https://www.jaycee.or.jp/shikoku/ehime)：5月24日（日）／募集期間：4月30日（木）まで- 高知(https://www.jaycee.or.jp/shikoku/kochi)：5月16日（土）、17日（日）- 徳島(https://www.jaycee.or.jp/shikoku_bak/tokushima)：6月28日（日）／募集期間：4月後半～5月後半- 福岡(https://www.jaycee.or.jp/kyushu/fukuoka)：開催未定- 大分(https://www.jaycee.or.jp/kyushu/ooita)：6月6日（土）- 佐賀(https://www.jaycee.or.jp/kyushu/saga)：開催未定- 長崎(https://www.jaycee.or.jp/kyushu/nagasaki)：開催未定- 熊本(https://www.jaycee.or.jp/kyushu/kumamoto)：5月17日（日）- 宮崎(https://www.jaycee.or.jp/kyushu/miyazaki)：開催未定- 鹿児島(https://www.jaycee.or.jp/kyushu/kagoshima)：開催未定- 沖縄(https://www.jaycee.or.jp/okinawa/okinawa)：開催日未定

※情報は2026年3月12日（木）時点。最新の情報は以下ホームページよりご確認ください。

■「JCカップU-11少年少女サッカー大会」ホームページ

https://www.jaycee.or.jp/jccup/

■日本青年会議所公式Instagram

アカウント名：jcijapan（公益社団法人日本青年会議所）

https://www.instagram.com/jcijapan/