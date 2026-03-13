2026年4月、特別展「若冲、琳派、京の美術ーきらめきの細見コレクションー」九州国立博物館 にて開催決定！

株式会社西日本新聞社

京都・細見美術館は、考古資料から琳派や若冲を中心とする江戸絵画まで、幅広い時代と分野を

網羅した、わが国を代表する日本美術のプライベート・ミュージアムとして知られています。

その膨大なコレクションは、細見良氏（号 古香庵、1901-79）が収集した古美術を中心に、二代目の

實氏（1922-2006）、三代目の良行氏（1954-）へと引き継がれ、約80年をかけて築き上げられたものです。本展は、「日本美術の教科書」とも称される細見美術館が誇る選りすぐりの名品を九州で

初めてご紹介するものです。金色にかがやく仏教工芸や色とりどりに粋を極めた若冲や琳派に代表される江戸絵画の数々を概観しながら、日本美術の精髄を存分にご堪能いただける展示となります。

展示作品

重要文化財 金銅透彫尾長鳥唐草文華鬘 鎌倉時代・13世紀 ［通期展示］重要文化財 芦屋霰地楓鹿図真形釜 室町時代・15世紀 ［通期展示］

雪中雄鶏図 伊藤若冲 江戸時代・18世紀 ［通期展示］重要文化財 金銅春日神鹿御正体 鎌倉～南北朝時代・14世紀 ［通期展示］

五美人図 葛飾北斎 江戸時代・19世紀 ［後期展示］祇園祭礼図屛風（右隻） 江戸時代・17世紀 ［通期展示］

＊作品はすべて細見美術館蔵

【展覧会概要】

■名 称 ：特別展「若冲、琳派、京の美術―きらめきの細見コレクションー」

■会 期 ：2026年4月21日（火）～6月14日（日）

※本展では、一部作品を展示替えいたします。

〈前期〉4月21日（火）～5月17日（日） 〈後期〉5月19日（火）～6月14日（日）

■時 間 ：日曜日・火曜日~金曜日9時30分~17時00分(入館は16時30分まで)

土曜日【夜間開館】9時30分~19時00分(入館は18時30分まで)

※夜間開館の実施については変更になることがあります。

詳細は九博公式サイトよりご確認ください。

■休 館 日 ：毎週月曜日（ただし5月4日は開館）

■会 場 ：九州国立博物館 (〒818-0118 福岡県太宰府市石坂4 - 7 - 2)

■主 催 ：九州国立博物館・福岡県、西日本新聞社、RKB毎日放送、西日本新聞イベントサービス

■共 催 ：（公財）九州国立博物館振興財団

■特別協賛：積水ハウス株式会社

■協 賛 ：久原本家グループ

■特別協力：公益財団法人細見美術財団・細見美術館、太宰府天満宮

■後 援 ：福岡市、太宰府市、太宰府市商工会、太宰府観光協会、佐賀新聞社、西日本鉄道

【チケット情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27592/table/409_1_feeef68e1dcf4b50a970552ff8cfd85d.jpg?v=202603131251 ]※中学生以下無料

※上記料金で九州国立博物館４階「文化交流展（平常展）」もご観覧いただけます。

※障がい者等とその介護者1名は無料です。展示室入口 にて障害者手帳等をご提示ください。

※大学生以下の方は学生証や生徒手帳をご持参ください。

※会期中のチケット購入には当日料金が適用されます。

※チケット購入の際にプレイガイドによって各種手数料が発生する場合があります。

※ほか詳細は九博公式サイトにてご確認ください。

前売券

【販売期間：2月7日(土)～4月20日(月)】

● ARTNEチケットオンライン(https://artne.jp/tickets)［各種手数料なし］

● ローソンチケット(https://l-tike.com/order/?gLcode=81590)（Lコード：81590）［各種手数料なし（Loppi直接購入の場合）］

● セブンチケット(https://7ticket.jp/s/113782/p/20260614/1)［各種手数料なし（セブンーイレブン店内マルチコピー機で申込の場合）］

＊［各種手数料あり］の場合、発券時に110円～330円程度のシステム利用料や決済手数料が発生する場合があります。

● 楽天チケット(https://ticket.rakuten.co.jp/event/exhibition/RTRK421/?scid=su_16699)

● アソビュー！(https://www.asoview.com/channel/ticket/Kt3nLyqXZn/ticket0000047555)

● チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2665206)（Pコード：995-840）

※会期中は、会場の当日券売所でも当日券を販売いたします。

オリジナルグッズセット券

「鹿楓図団扇」 酒井抱一（江戸時代）より着想本展観覧券と、オリジナルグッズ・うちわがセットになった特別前売券です。

価格：3,000円（税込）

※数量限定、なくなり次第終了。

※販売期間は通常チケットと同様。

【販売場所】

チケットぴあのみ（コード：995-840）

＊電子チケットは購入の際に各種手数料がかかる場合があります。

＊コラボグッズは、会期中に会場特設ショップにてお引き替えください。

＊画像はイメージです。

その他詳細は、九博公式サイトをご確認ください。九博公式サイト :https://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s76.html