ダークチョコレートにココアクッキーとココアパウダーを合わせた、ビターで大人な味わい！ゴディバ「クッキークランチ ショコリキサー」

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「クッキークランチ ショコリキサー」を2026年3月27日（金）より、全国のショコリキサー取扱店にて販売します。

「クッキークランチ ショコリキサー」

ザクほろとした上質なココアクッキーを、ドリンクの中にも上にもトッピングした、深みのあるダークチョコレートショコリキサー。なめらかなダークチョコレートの濃厚な味わいに、香ばしいココアクッキーの食感が重なり、仕上げのココアパウダーがカカオの奥行きを一層引き立てます。素材の魅力をそのまま感じられる、洗練された大人のショコラドリンクです。

https://www.godiva.co.jp/drink/clr_cookie_crunch.html

■商品概要

商品名：

「クッキークランチ ショコリキサー」

販売期間：

2026年3月27日（金）～ ※無くなり次第終了

取扱店：

全国のショコリキサー取扱店 ※一部お取扱いのない店舗がございます

（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aCOK/）

価格（税込）/内容量：

レギュラーサイズ 810円／270ml

ラージサイズ 920円／350ml

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）