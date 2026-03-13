ダークチョコレートにココアクッキーとココアパウダーを合わせた、ビターで大人な味わい！ゴディバ「クッキークランチ ショコリキサー」
ゴディバ ジャパン株式会社
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「クッキークランチ ショコリキサー」を2026年3月27日（金）より、全国のショコリキサー取扱店にて販売します。
「クッキークランチ ショコリキサー」
ザクほろとした上質なココアクッキーを、ドリンクの中にも上にもトッピングした、深みのあるダークチョコレートショコリキサー。なめらかなダークチョコレートの濃厚な味わいに、香ばしいココアクッキーの食感が重なり、仕上げのココアパウダーがカカオの奥行きを一層引き立てます。素材の魅力をそのまま感じられる、洗練された大人のショコラドリンクです。
▼本商品のサイトリンクはこちら
https://www.godiva.co.jp/drink/clr_cookie_crunch.html
「クッキークランチ ショコリキサー」
販売期間：
2026年3月27日（金）～ ※無くなり次第終了
取扱店：
全国のショコリキサー取扱店 ※一部お取扱いのない店舗がございます
（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aCOK/）
価格（税込）/内容量：
レギュラーサイズ 810円／270ml
ラージサイズ 920円／350ml
※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）