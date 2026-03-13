【ANAYI】3/13(金）新カットソーシリーズ「BASIC LINE」誕生 ― 日常に寄り添う上質なベーシック

株式会社ファーイーストカンパニー

ファッションを通して新たなエレガンスを提案するANAYI は、2026年3月13日（金）より、新カットソーシリーズ「BASIC LINE」をANAYI公式オンラインストア及び、全国のANAYI店舗にて展開いたします。

Tシャツ × エレガンス

やっと見つけた「 理想のかたち 」

ANAYI BASIC LINE

カジュアルを上品に、エレガンスをこなれて見せる、素材の力。

手にした瞬間にワードローブが巡り出す、３つのデザイン。

ANAYIが思い描くエレガンスの世界観にきれいに重なる、あなたの日常の特別なベーシックとなるTシャツが誕生しました。

手にした瞬間、ワードローブが巡り出す「 3 つのデザイン」

ANAYIが提案するのは、ベーシックな T シャツ、ニュアンス使いができるドロップショルダー、コンパクトなノースリーブの全3型。

コットン天竺半袖レギュラー プルオーバー

ベーシックTシャツは、立体的なパターンと繊細な襟周りの絶妙なバランスを追求。余計な装飾を削ぎ落としたシンプルなアイテムだからこそ、ディテールの完成度が印象を左右します。

ボトムスを選ばない着丈、二の腕を美しく包む袖丈、洗練された印象を与えるスマートな袖のフォルム。

手にした瞬間から、ワードローブに自然と馴染み、装いの可能性を広げる一枚です。

カラー：オフホワイト、ピンク、ブラック

価格：\15,400 （税込）

コットン天竺半袖オーバー プルオーバー

ドロップショルダーTシャツは、オーバーサイズとショートレングスのバランスで着こなしの幅を拡張。

デニムなどのカジュアルなボトムスとも好相性なサイズ設計に。

袖と裾の太めの折り返しが、一枚着としての存在感を際立たせます。

カラー：オフホワイト、ブラック

価格：\15,400 （税込）

コットン天竺ノースリレギュラー プルオーバー

ノースリーブTシャツは、襟周り、アームホール、ボディーレングスを緻密に設計。

ミニマルだからこそ宿るバランスの妙。

デイリーからリゾート、ディナーまで、盛夏のあらゆるシーンで主役となる一着に。

ジャケットやカーディガンのインナーとしても美しく決まり、長いシーズン活躍します。

カラー：オフホワイト、ピンク、ブラック

価格：\14,300 （税込）

カジュアルを上品に、エレガンスをこなれて見せる「素材の力」

Tシャツというカジュアルなアイテムだからこそ、 ANAYI のコレクションと調和する上質な素材をセレクト。

数ある選択肢の中から辿り着いたのは、イタリアの老舗生地ブランドである Albini 社の細番手コットン強撚糸。

その糸を用い、日本の工場で丁寧に編み立てたハイゲージ天竺を採用しました。

艶を帯びたなめらかな表面感、独特のハリとコシ。

身体の動きに寄り添い、しなやかなドレープを描き出します。

素材そのものが佇まいを引き上げ、カジュアルを上品に、エレガンスをこなれて見せる「素材の力」。

毎日のお洒落の「特別な存在」に

オリジナルの巾着型パッケージ

BASIC LINEは、このために美しいコットンで作られた巾着型パッケージに収めて展開します。

日々の装いにおいて出番の多いアイテムだからこそ、信頼と愛着を感じられる存在であることを大切に、

細部にまで想いを込め、長く寄り添う一枚へと仕上げました。

コーディネートの手本に「ANAYI’S STYLE」公開

ゲスト：佐藤 佳菜子さん

世の中に溢れるほどに存在するTシャツ。でも、自分にとっての正解は意外と見つけづらいもの。大人の女性たちにとっての「Tシャツの最適解」を考え、かたちにした、ANAYIの新しいカットソーシリーズのTシャツ3型を、スタイリストの佐藤佳菜子さんが着こなしてくれました。

ANAYI（アナイ）

"For More Beautiful Elegance"

より美しくより華やかに

ANAYIは、ファッションを通して新たなエレガンスを提案します。

