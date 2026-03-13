アニメ「文豪ストレイドッグス」×極楽湯・RAKU SPA第3弾コラボキャンペーン“銭湯へようこそ～猟犬休息編～”が開催決定！
アニメ「文豪ストレイドッグス」×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン
当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年4月2日(木)より極楽湯RAKU SPAグループ10店舗で、アニメ「文豪ストレイドッグス」とのコラボキャンペーン“銭湯へようこそ～猟犬休息編～”を開催いたします。
極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/
RAKU SPA ： https://www.rakuspa.com/
コラボHP ： https://rakuspa.com/bungosd3/
コラボキャンペーン概要
アニメ「文豪ストレイドッグス」×極楽湯・RAKU SPA第3弾コラボキャンペーン“銭湯へようこそ～猟犬休息編～”
〇開催期間：2026年4月2日(木)～4月27日(月)
〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ10店舗
〇開催内容
- 店舗限定「猟犬休息編タオルセット」の販売
- コラボグッズの販売(ノベルティ有り)
- コラボメニューの販売(ノベルティ有り)
- 猟犬メンバーをイメージしたコラボ風呂
- 店内のコラボ装飾やARフォトフレーム
- Xキャンペーン参加で限定ポストカード＆コラボ装飾抽選券をプレゼント
1.店舗限定「猟犬休息編タオルセット」の販売
コラボ開催店舗入館時に、入館料金と「猟犬休息編タオルセット」をご購入いただいた方に、コラボ限定のマフラータオルをランダム(全6種)でお渡しします。
猟犬休息編タオルセット
2.コラボグッズの販売(ノベルティ有り)
描き下ろしイラストや描き起こしミニキャライラストを使用したコラボグッズを販売します。
また、4月2日(木)13時からオンラインショップでも販売を行います。
▼極楽湯公式オンラインショップ
https://www.store-gk.com/
また、コラボグッズを2,000円(税込)ご購入ごとに、描き下ろしイラストや描き起こしミニキャライラストを使用した和紙風ステッカー(A：8種/B：8種)をA・Bいずれかからランダムで1枚お渡しします。
※猟犬休息編タオルセット、オンラインショップでの購入は対象外となります。
※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。
※無くなり次第終了となります。
コラボグッズ１.
コラボグッズ２.
3.コラボメニューの販売(ノベルティあり)
キャラクターたちをイメージしたコラボメニューを販売します。
ご注文いただいた方に、オリジナルコースター (A：8種/B：8種)をA・Bいずれか1枚ランダムでプレゼントいたします。
また、メニュー表に記載されている二次元コードを読み取ると、キャラクターたちと写真が撮れるフォトフレームが出現します。
コラボメニュー
オリジナルコースター・ARフォトフレーム
4.コラボ風呂
猟犬メンバーをイメージした5種類のコラボ風呂が登場し、浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾します。
コラボ風呂
5.コラボ装飾
開催店舗ではキャラクターパネルやのぼり、タペストリー、ポスターがコラボ装飾として館内を彩ります。
コラボ装飾
6.Xキャンペーン
極楽湯／RAKU SPA公式をフォロー＋ハッシュタグ「#銭湯へようこそ」をつけて、コラボにまつわる内容をXで投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、コラボオリジナルデザインのポストカードや館内装飾が当たる抽選券をプレゼントいたします。
※景品のコラボ装飾は展示品となりますので、汚れや傷などがある場合がございます。また、景品の絵柄は選べません。
▼極楽湯／RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)
https://x.com/gokurakuyu_spa
Xキャンペーン
コラボキャンペーン注意事項
※画像・写真は全てイメージです。
※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。
※配布・引換期間は各店舗の営業時間に準じます。
※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。
※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。
▼アニメ「文豪ストレイドッグス」×極楽湯・RAKU SPA第3弾コラボキャンペーン
https://rakuspa.com/bungosd3/
会社概要
【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社
代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史
設立 ：2017年1月
本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階
資本金 ：4,000万円
事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス
URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/
【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社
代表者 ：代表取締役社長 山本 真司
設立 ：2023年8月
本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階
資本金 ：1,000万円
事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売
URL ：https://gkmarketing.co.jp/
文豪ストレイドッグス とは
中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を懐くキャラクター達が活躍する、異能バトルアクション作品。『ヤングエース』にて2012年から漫画連載が開始され、関連書籍は現在シリーズ累計1,600万部を突破。
TVアニメは2016年4月に第1シーズンの放送が開始されて以降、これまでに計5シーズン61話が放送された。2026年4月にTVアニメ放送十周年となることを記念し、2025年以後様々な作品展開を予定している。
▼アニメ「文豪ストレイドッグス」公式サイト
https://bungosd.com/
(C)朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会