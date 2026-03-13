【FURFUR(ファーファー)】女優・莉子をモデルに迎えた「Garden Collection」を公開！＜3月16日(月)0時オンライン発売開始＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は、2026年3月13日(金)正午より、女優・莉子をモデルに迎えたスペシャルWEBコンテンツ『Garden Collection feat. Riko』をオフィシャルオンラインストア、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開、2026年3月16日(月)0時より商品の発売をスタートいたします。

Garden Collection feat. Riko

みずみずしいフルーツや花の華やかさを纏った“Garden collection”

花びらのようなフリルディテールやフレッシュフルーツのようなビタミンカラーなど、

女優・モデルとして活躍中の莉子とともに、心踊るコレクションをお届け。

オフィシャルオンラインストアやUSAGI ONLINE、ルミネ店舗でしか手に入らない特別な限定カラーアイテムもラインアップ。

LOOK

＜Items＞

Tops \12,100

Pants \28,600

Bag \11,000

Charm \6,930

Shoes \19,800

＜Items＞

Knit tops \14,300

Skirt \20,900

Bag \11,000

Shoes \23,100

＜Items＞

Tank top \6,930

Pants \26,400

Hat \8,800

Necklace \9,900

Charm \4,950

＜Items＞

Blouse \12,100（オンラインストア＆ルミネ店舗限定カラー）

Pants \14,300（オンラインストア＆ルミネ店舗限定カラー）

Bag \11,000

Charm \6,930

＜Items＞

Tops \25,300

Pants \13,200（USAGI ONLINE限定カラー）

＜Items＞

T-shirt \8,800

Tops \12,100

Skirt \17,600

Earrings \8,800

Shoes \19,800

＜Items＞

Cardigan \12,100

Tops \13,200

Skirt \17,600

Bag \13,200

Charm \6,930

＜Items＞

Blouse \18,700

Pants \13,200

Head band \5,500

Shoes \19,800

＜Items＞

Jacket \25,300

Dress \26,400

Shoes \25,300

＜Items＞

Blouse \16,500

Pants \18,700

Hair accessory \9,900

Belt \6,930

＜Items＞

Blouson \28,600

Dress \23,100

Hair accessory \4,950

Bag \11,000

Scarf \4,950

Shoes \23,100

※すべて税込み価格表記

コレクションページ公開日

公開日：2026年3月13日(金) 12:00(正午)

・オフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/ 〉

発売について

■オンラインストア発売開始：2026年3月16日(月) 0:00

・オフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/ 〉

・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/furfur/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-furfur/ 〉

オフィシャルオンラインストアやUSAGI ONLINE、ルミネ店舗でしか手に入らない限定カラーアイテムなどもご用意しております。

詳細は各オンラインストアページをご覧ください。

店頭では2026年3月中旬頃より順次発売を予定しております。

プロフィール

莉子（りこ）

2002年12月4日、神奈川県出身。

ドラマ『ブラックシンデレラ』（ABEMA）で初主演を務め、一躍注目を集める。

その後も『SHUT UP』（テレビ東京系）、『119 エマージェンシーコール』（フジテレビ系）など話題作に出演し、着実に存在感を高めている。

主演映画『違う惑星の変な恋人』では、第38回高崎映画祭で「最優秀新進俳優賞」を受賞。自然体でリアリティのある確かな演技力が評価された。

映画・ドラマを中心に活動の幅を広げ、さらなる飛躍が期待されている。

FURFUR(ファーファー)について

BRAND CONCEPT

"Feminine mode wears"

フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ

しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"

高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。



SHOP

数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。



■OFFICIAL ONLINE STORE

https://furfurfur.jp/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/brand/furfur/