【FURFUR(ファーファー)】女優・莉子をモデルに迎えた「Garden Collection」を公開！＜3月16日(月)0時オンライン発売開始＞
株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は、2026年3月13日(金)正午より、女優・莉子をモデルに迎えたスペシャルWEBコンテンツ『Garden Collection feat. Riko』をオフィシャルオンラインストア、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開、2026年3月16日(月)0時より商品の発売をスタートいたします。
Garden Collection feat. Riko
みずみずしいフルーツや花の華やかさを纏った“Garden collection”
花びらのようなフリルディテールやフレッシュフルーツのようなビタミンカラーなど、
女優・モデルとして活躍中の莉子とともに、心踊るコレクションをお届け。
オフィシャルオンラインストアやUSAGI ONLINE、ルミネ店舗でしか手に入らない特別な限定カラーアイテムもラインアップ。
LOOK
＜Items＞
Tops \12,100
Pants \28,600
Bag \11,000
Charm \6,930
Shoes \19,800
＜Items＞
Knit tops \14,300
Skirt \20,900
Bag \11,000
Shoes \23,100
＜Items＞
Tank top \6,930
Pants \26,400
Hat \8,800
Necklace \9,900
Charm \4,950
＜Items＞
Blouse \12,100（オンラインストア＆ルミネ店舗限定カラー）
Pants \14,300（オンラインストア＆ルミネ店舗限定カラー）
Bag \11,000
Charm \6,930
＜Items＞
Tops \25,300
Pants \13,200（USAGI ONLINE限定カラー）
＜Items＞
T-shirt \8,800
Tops \12,100
Skirt \17,600
Earrings \8,800
Shoes \19,800
＜Items＞
Cardigan \12,100
Tops \13,200
Skirt \17,600
Bag \13,200
Charm \6,930
＜Items＞
Blouse \18,700
Pants \13,200
Head band \5,500
Shoes \19,800
＜Items＞
Jacket \25,300
Dress \26,400
Shoes \25,300
＜Items＞
Blouse \16,500
Pants \18,700
Hair accessory \9,900
Belt \6,930
＜Items＞
Blouson \28,600
Dress \23,100
Hair accessory \4,950
Bag \11,000
Scarf \4,950
Shoes \23,100
※すべて税込み価格表記
コレクションページ公開日
公開日：2026年3月13日(金) 12:00(正午)
・オフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉
・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/ 〉
発売について
■オンラインストア発売開始：2026年3月16日(月) 0:00
・オフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉
・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/ 〉
・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/furfur/ 〉
・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-furfur/ 〉
オフィシャルオンラインストアやUSAGI ONLINE、ルミネ店舗でしか手に入らない限定カラーアイテムなどもご用意しております。
詳細は各オンラインストアページをご覧ください。
店頭では2026年3月中旬頃より順次発売を予定しております。
プロフィール
莉子（りこ）
2002年12月4日、神奈川県出身。
ドラマ『ブラックシンデレラ』（ABEMA）で初主演を務め、一躍注目を集める。
その後も『SHUT UP』（テレビ東京系）、『119 エマージェンシーコール』（フジテレビ系）など話題作に出演し、着実に存在感を高めている。
主演映画『違う惑星の変な恋人』では、第38回高崎映画祭で「最優秀新進俳優賞」を受賞。自然体でリアリティのある確かな演技力が評価された。
映画・ドラマを中心に活動の幅を広げ、さらなる飛躍が期待されている。
FURFUR(ファーファー)について
BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。
SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。
■OFFICIAL ONLINE STORE
https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/brand/furfur/