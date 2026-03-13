【FURFUR(ファーファー)】女優・莉子をモデルに迎えた「Garden Collection」を公開！＜3月16日(月)0時オンライン発売開始＞

株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は、2026年3月13日(金)正午より、女優・莉子をモデルに迎えたスペシャルWEBコンテンツ『Garden Collection feat. Riko』をオフィシャルオンラインストア、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開、2026年3月16日(月)0時より商品の発売をスタートいたします。





Garden Collection feat. Riko



みずみずしいフルーツや花の華やかさを纏った“Garden collection”


花びらのようなフリルディテールやフレッシュフルーツのようなビタミンカラーなど、


女優・モデルとして活躍中の莉子とともに、心踊るコレクションをお届け。



オフィシャルオンラインストアやUSAGI ONLINE、ルミネ店舗でしか手に入らない特別な限定カラーアイテムもラインアップ。



LOOK





＜Items＞


Tops \12,100


Pants \28,600


Bag \11,000


Charm \6,930


Shoes \19,800






＜Items＞


Knit tops \14,300


Skirt \20,900


Bag \11,000


Shoes \23,100






＜Items＞


Tank top \6,930


Pants \26,400


Hat \8,800


Necklace \9,900


Charm \4,950








＜Items＞


Blouse \12,100（オンラインストア＆ルミネ店舗限定カラー）


Pants \14,300（オンラインストア＆ルミネ店舗限定カラー）


Bag \11,000


Charm \6,930









＜Items＞


Tops \25,300


Pants \13,200（USAGI ONLINE限定カラー）







＜Items＞


T-shirt \8,800


Tops \12,100


Skirt \17,600


Earrings \8,800


Shoes \19,800






＜Items＞


Cardigan \12,100


Tops \13,200


Skirt \17,600


Bag \13,200


Charm \6,930






＜Items＞


Blouse \18,700


Pants \13,200


Head band \5,500


Shoes \19,800






＜Items＞


Jacket \25,300


Dress \26,400


Shoes \25,300





＜Items＞


Blouse \16,500


Pants \18,700


Hair accessory \9,900


Belt \6,930







＜Items＞


Blouson \28,600


Dress \23,100


Hair accessory \4,950


Bag \11,000


Scarf \4,950


Shoes \23,100



※すべて税込み価格表記




コレクションページ公開日



公開日：2026年3月13日(金) 12:00(正午)


・オフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉
・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/ 〉



発売について



■オンラインストア発売開始：2026年3月16日(月) 0:00
・オフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉
・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/ 〉


・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/furfur/ 〉


・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-furfur/ 〉



オフィシャルオンラインストアやUSAGI ONLINE、ルミネ店舗でしか手に入らない限定カラーアイテムなどもご用意しております。


詳細は各オンラインストアページをご覧ください。



店頭では2026年3月中旬頃より順次発売を予定しております。





プロフィール




莉子（りこ）

2002年12月4日、神奈川県出身。


ドラマ『ブラックシンデレラ』（ABEMA）で初主演を務め、一躍注目を集める。


その後も『SHUT UP』（テレビ東京系）、『119 エマージェンシーコール』（フジテレビ系）など話題作に出演し、着実に存在感を高めている。


主演映画『違う惑星の変な恋人』では、第38回高崎映画祭で「最優秀新進俳優賞」を受賞。自然体でリアリティのある確かな演技力が評価された。


映画・ドラマを中心に活動の幅を広げ、さらなる飛躍が期待されている。






FURFUR(ファーファー)について





BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。

SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。

■OFFICIAL ONLINE STORE
https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/brand/furfur/