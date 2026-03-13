菊川怜が「ミラリタ」公式アンバサダーに就任

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「ミラリタ」を運営するミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、菊川怜を公式アンバサダーとして迎えることをお知らせいたします。

今回、知性的でありながら温かみのある人柄で、幅広い世代から圧倒的な支持を得ている菊川怜さんのイメージが、投資を通して、より多くの人が未来へ期待できる社会を目指す「ミラリタ」のブランドコンセプトに合致したため、就任の運びとなりました。

より一層の事業成長とサービス向上に努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■プロフィール

菊川 怜（きくかわ・れい）／1978年生まれ、埼玉県出身。東京大学工学部建築学科卒業。大学在学中にモデルデビューし、1999年に女優として活動を開始。フジテレビ系『情報プレゼンター とくダネ！』のサブ司会や、日本テレビ系『真相報道 バンキシャ！』のキャスターを長年務め、お茶の間の顔として定着。現在は、TBSラジオ『えがお presents 菊川怜 PLUS ON LIFE えがおで元気』のパーソナリティを務めるほか、映画『種まく旅人～醪のささやき～』での主演など、女優・タレントとして多方面で輝きを放ち続けている。

■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

https://miralita.jp/

■まずは投資家登録を！ファンドの詳細は公式サイトにて公開中

現在「ミラリタ」では、初心者の方から経験者の方まで幅広くご検討いただけるファンドをご用意しております。ぜひ、この機会に投資家登録を行い、ミラリタが提案する「期待できる未来」への第一歩を踏み出してください。



□ファンド一覧はこちら(https://miralita.jp/product/list)

□WEBで完結！最短3分で申込完了！投資家登録はこちら(https://miralita.jp/sign-up)