「中国メーカーの車載AI開発の最前線」と題して、SBD Automotive China コンサルタント 戴 思佳氏によるセミナーを2026年4月21日(火)に開催!!

中国メーカーの車載AI開発の最前線


～コックピットからADAS、クロスドメイン統合へ、


　主要プレイヤーのAI戦略～


[講　師]


SBD　Automotive　China　コンサルタント　戴　思佳　氏



[日　時]


２０２６年４月２１日（火）　午後３時～５時



[重点講義内容]


中国は世界で最も活発な車載AIイノベーションのハブとなっており、スマートコックピット、高度運転支援システム（ADAS）、さらにはADとシャシー・コックピットの統合制御に至るまで、AI技術が急速に実装されています。


本講演では、中国OEMおよびサプライヤーによるAI戦略の全体像を俯瞰し、具体的なユースケース、アーキテクチャ設計、技術トレンドを解説します。特に、大規模言語モデル（LLM）の車載展開、多モーダルセンシング、域横断型AIコントローラーの進化に焦点を当て、次世代スマートカーの設計指針を提示します。



１．中国におけるAI開発の概況：ロードマップ一覧と主要プレイヤー



２．コックピットにおけるAI動向


　（１）トレンドとユースケース：


　　　　音声アシスタント、インフォテイメント、リモート制御などでの応用


　（２）アーキテクチャ解説：オンデバイス vs クラウド連携


　（３）AI戦略分析：自社開発 vs 外注



３．ADAS/自動運転におけるAI動向


　（１）ソフトウェア/アルゴリズム面での技術進化トレンド


　（２）ユースケース解説



４．クロスドメイン統合におけるAIの役割


　（１）AD＋コックピット統合


　（２）AD＋シャシー統合


　（３）中央集中型E/Eアーキテクチャへの移行



５．今後の中国市場/グローバル市場でのAI展開と課題



６．質疑応答





