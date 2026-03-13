「中国メーカーの車載AI開発の最前線」と題して、SBD Automotive China コンサルタント 戴 思佳氏によるセミナーを2026年4月21日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

中国メーカーの車載AI開発の最前線

～コックピットからADAS、クロスドメイン統合へ、

主要プレイヤーのAI戦略～

SBD Automotive China コンサルタント 戴 思佳 氏

２０２６年４月２１日（火） 午後３時～５時

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

中国は世界で最も活発な車載AIイノベーションのハブとなっており、スマートコックピット、高度運転支援システム（ADAS）、さらにはADとシャシー・コックピットの統合制御に至るまで、AI技術が急速に実装されています。

本講演では、中国OEMおよびサプライヤーによるAI戦略の全体像を俯瞰し、具体的なユースケース、アーキテクチャ設計、技術トレンドを解説します。特に、大規模言語モデル（LLM）の車載展開、多モーダルセンシング、域横断型AIコントローラーの進化に焦点を当て、次世代スマートカーの設計指針を提示します。

１．中国におけるAI開発の概況：ロードマップ一覧と主要プレイヤー

２．コックピットにおけるAI動向

（１）トレンドとユースケース：

音声アシスタント、インフォテイメント、リモート制御などでの応用

（２）アーキテクチャ解説：オンデバイス vs クラウド連携

（３）AI戦略分析：自社開発 vs 外注

３．ADAS/自動運転におけるAI動向

（１）ソフトウェア/アルゴリズム面での技術進化トレンド

（２）ユースケース解説

４．クロスドメイン統合におけるAIの役割

（１）AD＋コックピット統合

（２）AD＋シャシー統合

（３）中央集中型E/Eアーキテクチャへの移行

５．今後の中国市場/グローバル市場でのAI展開と課題



６．質疑応答

