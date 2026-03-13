【しゃぶしゃぶ温野菜 イベントレポート】めで鯛、春到来！はまぐり香る黄金だしの「鯛しゃぶ」御膳が登場 〜春野菜・山形恵み豚・花見もちなどの季節限定メニューを一度に味わう〜

【しゃぶしゃぶ温野菜 イベントレポート】めで鯛、春到来！はまぐり香る黄金だしの「鯛しゃぶ」御膳が登場 〜春野菜・山形恵み豚・花見もちなどの季節限定メニューを一度に味わう〜