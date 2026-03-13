【静岡新聞DIGITAL】2026年春の静岡県教職員異動を3月中旬に速報します！「学校名・氏名検索」サービスも同時公開

株式会社静岡新聞社

2026年3月中旬、静岡県内公立学校の教職員異動が発表されます。静岡新聞社はこれに合わせ、ウェブサイト「静岡新聞DIGITAL Web」で特設サイトを立ち上げ、異動情報をいち早く公開します。先生の名前や学校名で調べられる「検索サービス」も同時に公開。教職員や児童生徒、保護者の皆さまが、情報をすぐに見つけられるようサポートします。

▼教職員異動 特設サイトはこちら

https://news.at-s.com/special/ido/index.html

■発表日当日はアクセス集中の可能性 事前登録がスムーズです

教職員異動情報の閲覧には、静岡新聞SBSの共通IDサービス「アットエスID」にご登録の上、「静岡新聞DIGITAL Web」の有料会員登録、もしくは静岡新聞定期購読者に無料発行される「購読認証キー（販売店から配布）」が必要になります。

「静岡新聞DIGITAL Web」は初回のみ、はじめの1カ月無料でご利用できます。異動情報をはじめ、県内の最新ニュースや速報をお届けします。

▼「静岡新聞DIGITAL Web」のご案内はこちら

https://news.at-s.com/information/shizushin-digital.html

※発表日当日は、サイトが混み合うことが予想されます。ぜひ事前にご登録ください。

【ご注意】紙の静岡新聞を定期購読されている方は、追加料金なしで本サービスをご利用いただけます。ご利用には、販売店から送付される「購読認証キー」が必要です。お手元にない場合は、お早めにご購読の新聞販売店、もしくは下記のフォームからお問い合わせください。

▼「購読認証キー」申請はこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeoenc0qD7e19mg3REEIPlDfzWLe8w-MbuxYWpPiKskGYZwA/viewform

■まずは「デモ検索」で体験

実際の検索画面を事前にお試しいただける「デモ検索」機能をご用意しました。ぜひ事前に体験してみてください。※データは動作サンプルのため仮のものです。

▼デモ検索はこちら（異動情報発表後は、実際の検索画面に切り替わります）

https://news.at-s.com/special/ido/index.html

≪問い合わせについて≫

静岡新聞SBSお客様センター

TEL : 0570-050-217(#)

受付／月曜～金曜9:00～17:00 土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み

問い合わせフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeITKR2sb5rWJOVk0kmOP6fK9d0-AE2OPcE21XDbboQsRCC6Q/viewform