＜SNIDEL(スナイデル)＞ブランドデビュー時以来となる路面店「TOKYO AOYAMA店」が4月9日(木)にグランドオープン！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド 「SNIDEL(スナイデル)」は、2026年4月9日(木)にSNIDELデビュー以来の路面店「TOKYO AOYAMA店」を東京・青山にオープンいたします。オープンを記念して、限定ショッパーとノベルティをご用意いたします。また、5月10日(日)までの期間限定でSNIDEL CAFEもオープンいたします。



限定ショッピングバッグ

\11,000(税込)以上お買い上げのお客様に、限定デザインのショッピングバッグをプレゼントいたします。トレンドのドットが施された布製のショッピングバッグは、普段使いのメインバッグとしても、お出かけ時のサブバッグとしても活躍します。

※数量限定のため、無くなり次第終了とさせていただきます。

限定ノベルティ

税込55,000円以上お買い上げのお客様にバニティバッグをプレゼントいたします。

上品なツイード調素材を使用したバニティバッグ。

開けやすいダブルジップ仕様や内ポケットも備えており、コスメやミニボトルなどをすっきりと収納できます。

※数量限定のため、無くなり次第終了とさせていただきます。

SNIDEL CAFE

オープンから5月10日(日)までの期間限定で、SNIDEL CAFEもオープンいたします。

TOKYO AOYAMA店でのみお楽しみいただけるCAFEオリジナルモチーフも展開しております。

【SNIDEL CAFE MENU】

・いちごみるく

・ホワイトピーチソーダ

・アイスカフェラテ

・アイスミルクティー

店舗情報

■SNIDEL TOKYO AOYAMA店

オープン日：4月9日(木)

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-12-14 MAKO北青山1.2階

営業時間：11:30～20:00

SNIDEL（スナイデル）について

2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）

■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/