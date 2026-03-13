【大人気！異国の花嫁BL】「ララの結婚」（著：ためこう）が2026年5月9日(土)発売決定＆予約受付開始！

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、コミックス「ララの結婚」（著：ためこう）を2026年5月9日(土)に発売いたします。https://www.b-boy.jp/special/lalakon/

王都でウルジと再会したラムダンは、そこでウルジとミンシンの王女との偽装結婚の真相を知る。

すべては自身をウルジの元に引き寄せる為と知り、彼に畏怖を感じながらもその手を取ったラムダン。

いよいよ家督継承を決める部族会議が始まるーー異国の嫁入り奇譚9巻！

特典情報リンク集はこちら :https://www.b-boy.jp/special/link/lalakon/

■特典情報

●アニメイト

【有償特典】描き下ろしマンガ入り12P小冊子付きアニメイトセット

【価格】1,241円(税込) 【コミック： 911円(税込) ＋セットアイテム：330円(税込み )】

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3415998/

●コミコミスタジオ

描き下ろしマンガ入り4Pリーフレット

https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540004000205638

●TSUTAYA

描き下ろしマンガ入りリバーシブルカード

●とらのあな

描き下ろしマンガ入り4Pリーフレット

https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012779041/

●ビーボーイ応援店

描き下ろしマンガペーパー

https://libre-inc.co.jp/ouenten/list.html?cat=bboy

特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします

■コミックス情報

ララの結婚９

著：ためこう

定価：911円

