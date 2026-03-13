【大人気！異国の花嫁BL】「ララの結婚」（著：ためこう）が2026年5月9日(土)発売決定＆予約受付開始！

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、コミックス「ララの結婚」（著：ためこう）を2026年5月9日(土)に発売いたします。https://www.b-boy.jp/special/lalakon/






王都でウルジと再会したラムダンは、そこでウルジとミンシンの王女との偽装結婚の真相を知る。


すべては自身をウルジの元に引き寄せる為と知り、彼に畏怖を感じながらもその手を取ったラムダン。


いよいよ家督継承を決める部族会議が始まるーー異国の嫁入り奇譚9巻！



■コミックス情報



ララの結婚９

著：ためこう


定価：911円



