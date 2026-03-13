『プリティーシリーズプロジェクト』から「arma bianca」 × 「アニメイト」の共同ブランド「arti-mate」によるオリジナルアパレル、雑貨のアニメイト限定販売が決定！

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはアニメイト池袋本店4F、 秋葉原1号館3F、渋谷、梅田「Space A la mode」にて、『プリティーシリーズプロジェクト』から「arti-mate」のオリジナルアパレル、雑貨を限定販売いたします。





漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、『プリティーシリーズプロジェクト』から「arma bianca」 × 「アニメイト」による共同ブランド「arti-mate」のオリジナルアパレル、雑貨をアニメイト池袋本店4F、秋葉原1号館3F、渋谷、梅田 「Space A la mode」にて、2026年3月28日(土)から限定販売いたします。同日からアニメイト通販でも予約を開始いたします。

本商品は『プリティーシリーズプロジェクト』より「Y2Kファッション」コンセプトの新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルアパレル、雑貨となっております。アパレルは各キャラクターのブランド最新作をイメージしております。アニメイト限定販売となっておりますので、お買い逃しなく！

「arti-mate」は、arma bianca × アニメイトの共同ブランドです。

「究極愛」の花言葉を持つ黄色のガーベラをブランドシンボルに掲げ、推しへの愛を身に纏う「WEAR LOVE」の理念を持ったアパレルブランドです。

作品やキャラクターへの「究極愛」を表現できるようなアパレルや雑貨を展開いたします。

▼アニメイト通販

⇒https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/prettyseries_arti-mate_goods/cd/4193/

―――――――――――――――

【新商品情報】

▼【アニメイト限定】arti-mate 着用BIGシルエットTシャツ 描き下ろし Y2Kファッションver.（全2種）

各税込4,950円

サイズ ：メンズ/レディースFree各1種

▼【アニメイト限定】arti-mate 着用ハイクオリティロングTシャツ 描き下ろし Y2Kファッションver.（全1種）

税込5,478円

サイズ ：メンズ/レディースFree各1種

▼【アニメイト限定】arti-mate 着用プルオーバーパーカー 描き下ろし Y2Kファッションver.（全2種）

各税込9,680円

サイズ ：メンズ/レディースFree各1種

▼【アニメイト限定】arti-mate 着用ジップパーカー 描き下ろし Y2Kファッションver.（全2種）

各税込9,020円

サイズ ：メンズ/レディースFree各1種

▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディンググリッター缶バッジ 描き下ろし Y2Kファッションver.（全14種）

単品：605円（税込）/BOX：8,470円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディングアクリルカード 描き下ろし Y2Kファッションver.（全14種）

単品：715円（税込）/BOX：10,010円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディングブロマイド 描き下ろし Y2Kファッションver.（全18種）

単品：275円（税込）/BOX：4,950円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディングダイカットステッカー 描き下ろし Y2Kファッションver.（全14種）

単品：550円（税込）/BOX：7,700円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼【アニメイト限定】arti-mate BIGアクリルスタンド 描き下ろし Y2Kファッションver.（全7種）

各税込1,980円

▼【アニメイト限定】arti-mate A5アクリルパネル 描き下ろし Y2Kファッションver.（全7種）

各税込3,278円

―――――――――――――――

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

―――――――――――――――

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼arti-mate(アルティメイト)とは

arma bianca × アニメイトの共同ブランドです。

「究極愛」の花言葉を持つ黄色のガーベラをブランドシンボルに掲げ、推しへの愛を身に纏う「WEAR LOVE」の理念を持ったアパレルブランドです。

作品やキャラクターへの「究極愛」を表現できるようなアパレルや雑貨を展開いたします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当： 齊藤直樹

Mail： pr@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C) Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＰＳプロジェクト

