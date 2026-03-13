「カクヨムネクスト」は3/13（金）で2周年！ 48時間限定の全話無料キャンペーン開催＆作家インタビュー公開！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、株式会社はてな（本社所在地：京都市中京区 代表取締役社長：栗栖義臣）と共同で開発したWeb小説サイト「カクヨムネクスト」は、3月13日（金）でサービス2周年を迎えました。2周年を記念して、ネクスト上で人気の連載を抱える作家・止流うず氏のインタビューを公開。また、本日18時からは48時間限定の全話無料キャンペーンを開始します。

「カクヨムネクスト」サービス開始から2周年

2024年3月13日に始まった「カクヨムネクスト」は、KADOKAWAを代表する小説レーベルの第一線の現役編集者たちが、「読んで損なし、絶対的な面白さ！」と太鼓判を押す作品のみを集めた読書サブスクリプションサービスです。膨大な作品数を誇るカクヨムの中で、何を読めばいいのか、と迷う方の道しるべとなるべく、スタートしました。

さらに、日本のWEB小説ではまだ誰も成功していない「WEB小説の有料化」に挑戦し、WEB小説作家に対して「書籍化などのメディアミックスをせずとも、創作それ自体で作家が生活の糧を得られる世界」を目指しています。

サービス開始から、はや2年。お蔭様で有料会員数はいまも右肩上がりに増え、掲載作品数も150作品を超えました。連載作家のなかには、カクヨムネクストから得る収益を、安定した生活の支えとしている人も出てきています。

この循環をさらに進め、面白い作品をより多くの人へ届けられるように、また、出版不況と言われるなかでもWEB小説を生み出すクリエイターたちが安心して創作に打ち込める環境を作れるように、引き続きプラットフォームを拡大していければと考えています。

WEB連載でどこまで稼げる！？ ネクスト作家の赤裸々インタビューを大公開！

カクヨムネクストにてサービス開始当初からの人気作品である『ハクスラゲーム転生』を連載する作家・止流うず氏のインタビューを公開しました。

人気作家の収入事情から、制作秘話まで。「毎日更新はしない」「書籍化はしたくない」とWEB小説作家の常識を覆す話の数々を、ぜひご一読ください。

▼止流うず氏 インタビュー

https://kakuyomu.jp/info/entry/next_backstage6

本日3/13（金）18時より、48時間限定の全話無料キャンペーンを開始

有料のサブスクリプションサービスである「カクヨムネクスト」にて配信中の小説を、48時間限定で全話無料の読み放題とします。普段は有料会員限定のエピソードを、174作品分、だれでも読めるチャンス！ ぜひカクヨムネクストの誇る人気作品の数々にふれてみてください。

期間：2026/3/13（金）18:00 ～ 3/15（日）18:00

対象：カクヨムネクストの全作品（※「スパイ教室 短編」「スパイ教室side『鳳』」を除く）

カクヨムネクスト：

https://kakuyomu.jp/next

■ サービス概要

名称：カクヨムネクスト

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2024年3月

価格：980円

関連情報

■Web小説サイト「カクヨム」

https://kakuyomu.jp/



■カクヨムネクスト

https://kakuyomu.jp/next