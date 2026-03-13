東京ウェルネスインパクトファンド、インパクト起業家育成プログラム「Knot Program」を修了した株式会社WillShineに出資

株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ

インパクト投資を実践する東京ウェルネスインパクトファンド（無限責任組合員：虎ノ門インパクトキャピタル合同会社、東京都港区、代表社員：株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ 代表取締役 青木武士、マネックスベンチャーズ株式会社 代表取締役 万代惇史）は、同ファンドが運営するインパクト起業家育成プログラム「Knot Program」の2025年度参加企業である株式会社WillShine（東京都文京区、代表取締役 川本一輝、以下「WillShine」）に投資を実行したことをお知らせいたします。

Knot Programについて

「Knot Program」は、医療・介護・福祉領域のインパクト起業家育成を目的に7ヵ月間実施されるアウトカム検証型のアクセラレーションプログラムで、株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズと、医療法人社団 おうちの診療所が2022年より運営してきました。毎年、4～6社の有望な起業家に対して1on1で伴走し、起業家は、スタートアップ、投資家、医療関係者が参加する500人規模のイベント「Healthcare Venture Knot」での発表機会や、東京ウェルネスインパクトファンドをはじめとした投資家・事業会社との接点を通じて、次の成長ステージへの足がかりを築くことができます。

WillShineについて

WillShineが提供する「ブイリーチ」は、視覚障害のある児童・生徒のためのオンライン個別指導サービスです。最大の特長は、視覚障害の当事者が指導に関わること。だからこそ、学習のつまずきだけでなく、日々の不安や「見えないこと」から生まれやすい壁にも当事者視点で寄り添い、伴走しながら乗り越えていけます。

見えないことを理由に挑戦が制限されない社会を目指して、WillShineは学びを起点に、子どもたちが自分の意思で未来を選び、挑戦できる環境をひろげていきます。

出資の背景

視覚障害のある子どもたちは、学習設計や合理的配慮に専門性が求められる一方で、学校・地域で支援者が異動等の理由で固定されにくく、伴走が途切れやすいという構造課題を抱えています。こうした状況は、学びの積み上げや進路選択の機会を狭めてしまいます。

WillShineは「ブイリーチ」を通じて、視覚障害の当事者である講師がオンラインで個別最適な指導を行い、学習継続まで見据えた伴走を提供することで、この課題に正面から向き合います。

「Knot Program」の期間中には、紹介によって利用が広がり、学習習慣の定着や自立的な学びといったアウトカムの初期実証が確認されました。また代表取締役の川本氏は、当事者としての原体験に基づきながら、子ども・保護者など多様な関係者と丁寧に向き合い、現場の声を起点にサービスを磨き続けてきました。東京ウェルネスインパクトファンドはこうした姿勢と、プログラム期間内で確認できたアウトカムなどを評価し、WillShineへの出資を決定しました。

WillShineのロジックモデル

東京ウェルネスインパクトファンドでは、今回の出資を通じて、WillShineのさらなる事業展開を支援してまいります。

【東京ウェルネスインパクトファンドについて】

東京ウェルネスインパクトファンド及びKnot Programの活動詳細については、2025年5月発行の「東京ウェルネスインパクトファンド 2024インパクトレポート」をご覧ください。

インパクトレポート2024ダウンロード：https://capitalmedicaventures.com/cms/wp-content/uploads/2025/05/TWIF2024.pdf

【株式会社WillShineについて】

会社名 ：株式会社WillShine

代表者 ：代表取締役 川本 一輝

所在地 ：東京都文京区水道1-5-16

事業内容：障害児向け教育事業、教育プラットフォームの開発・運営

URL ：https://vreach.jp



【株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズについて】

創立 ：2016年11月11日

代表者 ：代表取締役 青木 武士

所在地 ：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

資本金 ：100百万円

URL ：https://capitalmedicaventures.com/

【マネックスベンチャーズ株式会社について】

創立 ：2005年11月11日

代表者 ：代表取締役 万代 惇史

所在地 ：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル25階

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

資本金 ：100百万円

URL ：http://www.monexventures.com/