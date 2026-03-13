「Miche Bloomin′」から2つの新シリーズが同時登場。下まつげ「ボトムラッシュ」4種＆職人による編み込み製法の「Luxeシリーズ」4種が新発売決定。
「Miche Bloomin'｜ミッシュブルーミン」インフィニティラインより新たに2シリーズを2026年4月1日（水）より全国のロフトおよびロフトネットストアにて先行発売（一部店舗を除く）、2026年5月1日（金）より全国のバラエティショップにて発売（一部店舗を除く）いたします。
下まつげ「ボトムラッシュ」4種と、職人による編み込み製法が生む上質な仕上がりの「Luxeシリーズ」4種が同時登場。インフィニティラインの束感まつげに、新たな目元表現が加わります。
大人っぽいのにどこかキュートなギャルスタイルで登場したブランドミューズ「ミチ」さんの新ビジュアルにもご注目ください。
Topics.01｜下まつげで、目元はもっと華やかになる。「ボトムラッシュ」
Y2Kトレンドの再燃とともに、韓国発の"韓ギャル"スタイルや個性的な目元メイクが若い世代を中心に広がっています。その鍵を握るのが下まつげ。上まつげだけでは出せない"目元の華やかさ"を、下まつげが引き出します。
ボトムラッシュは、4種の異なる目元表現を用意。インフィニティラインの上まつげと組み合わせることで、アイドルからギャルまで、自分だけの目元スタイリングが完成します。
各スタイルに合うおすすめの上まつげとの組み合わせ着用イメージでご紹介。
NO.216BK TINY DOLL（タイニードール）
NO.217BK PURE TEARS（ピュアティアーズ）
NO.218BK LOVELY WINK（ラブリーウィンク）
NO.219BK SECRET MUSE（シークレットミューズ）
Topics.02｜編み込みだから出せる、3つの上質。「 Luxeシリーズ」4種
インフィニティラインに新たに仲間入りする「Luxeシリーズ」は、つけまつげの軸に毛を編み込む職人のハンドメイド製法で仕上げたアイラッシュです。
ギャルスタイルとは対照的に、透明感のある奥行きで飾りすぎない、でもちゃんとかわいい。ピュアスタイルの「ミチ」さんのビジュアルにもご注目ください。
POINT 1
型崩れしにくく、繰り返し長く使える
従来品より耐久性がアップ。型崩れしにくく扱いやすいから、繰り返し長く使えます。
POINT 2
装着角度の調整で、自分好みのカールに
透明軸へ毛を編み込むことで、お好みのカールの見え方に装着角度の調整が可能に。
POINT 3
黒なのに重くならない、シアーブラックの絶妙な透け感
オリジナルの「シアーブラック」を採用。黒なのに重くならない、絶妙な透け感ブラックカラー。
NO.302BK NATURAL DOLL（ナチュラルドール）
NO.303BK SUPER IDOL（スーパーアイドル）
NO.309BK PURE IDOL（ピュアアイドル）
NO.315BK SUPER DOLL（スーパードール）
商品概要
商品名：ミッシュブルーミン アイラッシュ インフィニティライン ボトムラッシュ
価 格：500円（税抜）／ 550円（税込）
内容量：1ペア入り ※ミニグルーは付属いたしません
発売日：2026年4月1日（水）
全国のロフトおよびロフトネットストアにて先行発売（一部店舗を除く）
2026年5月1日（金）より全国のバラエティショップにて発売（一部店舗を除く）
商品名：ミッシュブルーミン アイラッシュ インフィニティラインLuxeシリーズ
価 格：630円（税抜）／ 693円（税込）
内容量：1ペア入り ※ミニグルー付き
発売日：2026年4月1日（水）
全国のロフトおよびロフトネットストアにて先行発売（一部店舗を除く）
2026年5月1日（金）より全国のバラエティショップにて発売（一部店舗を除く）
オフィシャルサイト :
https://miche-bloomin.jp/
Instagram :
https://www.instagram.com/michebloomin/