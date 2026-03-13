「しなこ×モンチッチ」コラボランドセル登場。しなこワールドを通学にも。2026年3月20日より予約受付スタート。

株式会社サックスバーホールディングス

全国に570店舗以上のバッグおよびファッショングッズの専門店を展開する、株式会社サックスバーホールディングス（本社：東京都葛飾区 代表取締役社長執行役員：木山剛史）は、原宿系インフルエンサー「しなこ」と、株式会社セキグチが展開するキャラクター「モンチッチ」とのコラボレーションから生まれた「しなこモンチッチフレンズ」のランドセルの予約受付を、2026年3月20日より開始いたします。

特集ページ：https://sacsbar.com/(https://sacsbar.com/news/107820/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=prtimes20260313)

本コラボレーションは、原宿カルチャーを代表するクリエイター・しなこちゃんのカラフルでポップな世界観と、長年世界中で愛されてきたキャラクター「モンチッチ」のやさしい魅力が融合して誕生したしなこモンチッチのコラボシリーズです。これまでスーツケースや折りたたみボストンバッグなどのトラベルアイテムを展開してきましたが、このたび新たにランドセルがラインナップに加わります。

【かわいさと機能性を両立した特別モデル】

しなこちゃんプロデュースで描き起こした、パープルカラーのモンチッチフレンズの世界観と、くるピタの安心設計。

かわいさも背負いやすさも、どちらも大切にしたコラボランドセルです。

リボンモチーフやハート刺繍、取り外し可能なリボンキーチャームなど、かわいらしさを随所に取り入れたデザインに加え、指一本で開閉できる「くるピタ」錠前や、背負いやすさを追求した背カン構造など、6年間安心して使える機能性も兼ね備えています。

カラーはパールピンク、パープル、ライトパープルの3色展開。

かわいさと背負いやすさの両方を大切にした、しなこちゃんらしいランドセルです。

パールピンクライトパープルパープル【商品詳細】

予約開始日：2026年3月20日

予約方法：サックスバー公式オンラインストア

展示予定場所：サックスバーグループ14店舗、株式会社マツモト ショールーム

価格：\93,500（\85,000）

【版権表記】(C)しなこ(C)SEKIGUCHI

■しなこちゃんプロフィール

原宿系のカリスマとして人気を集めるインフルエンサー。

カラフルで夢いっぱいの“しなこワールド”をSNSで発信し、総フォロワー数は200万人を突破。ファッション・メイク・ライフスタイルまで、見る人をハッピーにする独自の世界観で幅広い世代から支持を集めています。

■モンチッチ

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売されました。

おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ発のキャラクターです。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビの人形で、当時は全く新しい人形と言われ、発売当初に爆発的ブームを起こしました。その翌年から輸出も行い世界中でモンチッチは人気者となり、その後もたくさんのファンに愛され続け2024年に誕生50周年を迎えました。

時代にあわせて変化をしながら、発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体を販売しています。

■株式会社セキグチ

「愛と夢で世界を結ぶ」

創業107年のぬいぐるみメーカー。

モンチッチをはじめとするセキグチオリジナルキャラクターや、その他ライセンス契約によるキャラクターのぬいぐるみ・雑貨・ドール・オルゴール等を、ひとつひとつの商品に愛情をこめて企画製造販売をしています。

■くるピタランドセル

くるピタランドセルを製造販売する株式会社マツモトは、1948年創業の老舗卸メーカー。

半世紀以上にわたり、子供たちの毎日に寄り添いながら、時代とともにランドセルの形や色、

素材を進化させてきました。

くるピタランドセルは、指1本で簡単に開閉できる独自の錠前「くるピタ」を搭載したランドセルです。

■株式会社サックスバーホールディングス

6社のグループ会社と全国約570店舗、直営オンラインストアを展開するファッショングッズ業界のリーディングカンパニーです。

ものづくりに優れた国内人材と高い品質を守りながら、産業や文化の持続可能性を意識した事業運営を行なっています。

また、業態や販売手法の進化、OMOの導入、SDGsや福祉に配慮した企業活動にも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名： 株式会社サックスバーホールディングス

代表取締役社長執行役員：木山剛史

所在地（本社）： 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-48-14 第3デリカビル

HP： https://www.sacs-bar.co.jp/