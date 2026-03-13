業着スーツ発祥ブランド「WWS」、3月13日（金）から独自開発生地「ultimex cotton」を使用した、接触冷感・速乾性・汗拡散などの機能性搭載「プレミアムコットンロンT」を販売開始

株式会社オアシスライフスタイルグループ

作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」（以下、WWS）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、2026年3月13日(金)から独自開発生地「ultimex cotton」を使用し、接触冷感・速乾性・汗拡散などの機能性を搭載した「プレミアムコットンロンT」を発売いたします。

特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/premium-cotton-tshirt

この度、2026年3月13日(金)13:00より独自開発生地「ultimex cotton」を使用し、接触冷感・速乾性・汗拡散などの機能性を搭載した「プレミアムコットンロンT」を販売開始いたします。累計1万枚突破のベストセラーアイテム「プレミアムコットンTシャツ」の長袖バージョンにあたり、ハリ感のある滑らかな生地でジャケットのインナーとしてもカジュアルのトップスとしても活躍します。

本商品は、特殊な紡績機械を用いて、世界最高峰の綿花から、毛羽立ちを取り除いた細くきれいな糸を製作。それを高密度で編み上げることで、シワになりにくく、なめらかな肌触りを実現。また、身体から熱を素早く吸収・分散させる接触冷感機能で、長袖ながら素肌にひんやりとした涼しさを感じさせます。また、汗をすばやく吸収・拡散させる吸水速乾機能で、夏場の不快な衣類内環境をコントロール。サラリとなめらかな着心地が一日中続きます。WWS公式オンラインストアとWWS公式ストア6店舗で販売いたします。

- 「プレミアムコットンロンT」 詳細

商品：プレミアムコットンロンT

価格（税込）：7,700円

カラー：ホワイト・ブラック

サイズ：S・M・L・LL・3L

特 徴：世界最高峰の綿花を採用し、糸表面にある毛羽立つ繊維を取り除くことで、シワになりにくく、光沢感と滑らかな肌触りを実現。接触冷感と速乾で、触れた身体から熱を素早く吸収・分散し、快適さをキープします。

- 展開場所

WWS公式オンラインストア、WWS公式ストア（WWS Flagship Store 新宿・WWSヤエチカ・WWSららぽーとEXPOCITY・WWSサカエチカ・WWS ららテラス川口・WWS NEWoMan横浜）

- WWSとは

WWSは、2018年3月から機能性とファッション性を両立させたスーツに見える作業着を筆頭に、作業からデスクワーク、さらにプライベートまで、シーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを販売しています。累計販売着数は40万着を突破。独自開発の新素材「ultimex/アルティメックス」を用い、高機能性を実現しました。

- 会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル3F