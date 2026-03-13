TikTokで活躍するトップレベルのゲームクリエイターが多数所属するTIZZ TRIDENTが始動！

TikTokのゲームコンテンツにて活躍中の18名が集結、ゲームコミュニティの拡大と発展を目指す！

TIZZ株式会社

TIZZ株式会社が運営する「TIZZ TRIDENT（ティズ・トライデント）」は、TikTokで活躍するトップレベルのゲームクリエイターが数多く所属するチームです。ゲーム配信のプロクリエイターが集結することで、プラットフォームにおけるゲームコンテンツの一層の盛り上がりと、ゲームコミュニティの拡大・発展に貢献してまいります。

＜設立の背景と目的＞

「TIZZ TRIDENT」の設立によって、ゲーム業界およびゲームコンテンツを一層盛り上げ、ゲーム文化をより強固なものにしていくことを目指します。「TIZZ TRIDENT」を運営するTIZZ株式会社はゲーム業界に精通しており、所属クリエイターひとりひとりに対して戦略的かつ継続的なサポートを提供します。これにより新たなスターの誕生を促進するとともに、クリエイターとコミュニティの相互作用を通じて新しいゲーム文化を創出します。「TIZZ TRIDENT」を通じて、ゲーム業界全体の活性化と、次世代のエンターテインメントの発展に貢献が期待されます。

＜TikTok Gaming Japanからのコメント＞

ゲーム配信の世界においても他の業界同様に、変化の中で新たなスターが求められています。「TIZZ TRIDENT」が次世代を担うスターを創出し、ゲーム業界とユーザーに新たな感動を届けていただけたら幸いです。

＜今後の展開＞

「TIZZ TRIDENT」は、常に新しい加入メンバーを募集しています。TikTok Gamingが主催するイベントで上位入賞やクリエイターとしての実績を残すことで「TIZZ TRIDENT」に加入することができます。今後、ゲームパブリッシャーとの協業キャンペーン／ゲーム大会／ゲーム公式番組／オフラインイベントなどを実施・開催することで、ゲームジャンルの魅力をより拡充していきます。この度の「TIZZ TRIDENT」設立を重要なマイルストーンとし、ゲームクリエイターの可能性を一段と広げることで、業界における新たなスタンダード構築に向けて邁進してまいります。

＜TIZZ TRIDENT所属クリエイター＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/179015/table/1_1_4c90ddd0956a14da38573680f22863e6.jpg?v=202603131251 ]<会社概要>

■TIZZ TRIDENTについて

TIZZ株式会社が運営するTIZZ TRIDENT（ティズ ・トライデント）は、「TikTok Gamingのクリエイターコミュニティをリードし、独自のトレンドを生み出す」をテーマに結成したゲームストリーマーチームです。TikTokで活躍するトップレベルのゲームストリーマーを結集し、ゲーム業界およびゲーム配信コミュニティを盛り上げ新たなゲーム文化を創造することで、ゲームエンターテインメントの可能性拡大を牽引していきます。

ホームページ：https://tizz-trident.com/