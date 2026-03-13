『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』店舗特典決定　オリジナルスタッフ描きおろしイラストを使用した特典も登場

株式会社Bliss Brain

株式会社Bliss Brain（本社：東京）は、2026年7月16日に発売する『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』のパッケージ版（Nintendo Switch、PS5版）の店舗特典が決定したのでご案内いたします。

本作では、各店舗ごとにさまざまなオリジナル特典が用意されており、その中でも３種類の特典には、オリジナルスタッフによる描きおろしイラストが使用されています。

発売から四半世紀以上を経た今、『ゲッP-X』の世界が、新たなイラストとしてよみがえります。

オリジナルスタッフによる描きおろしイラスト

今回描きおろされた3種類のイラストは、オリジナル版の制作スタッフが参加して制作しました。

メカデザインを担当した鈴木竜也氏が原画、キャラクターデザインを担当した 内田順久氏 が監修キャラクター部分を、構成・仕上げをメカニカル原案の八的 暁氏が担当。

当時『ゲッP-X』のビジュアルを形作ったクリエイターたちが、25年以上の時を経て再びタッグを組み、完全新規のイラストを描き下ろしています。

往年のファンにとってはもちろん、今回初めて本作に触れるプレイヤーにとっても、作品の魅力を象徴する特別なビジュアルとなっています。

店舗特典一覧

描きおろしイラスト３種

※特典デザインはすべて仮のものです。

※特典の配布状況につきましては、各法人・お店へお問い合わせください。

Amazon.co.jp

アイテム：描きおろし下敷き

Amazon.co.jp描きおろし下敷き

Amazon.co.jp

アイテム：オリジナル描き下ろしTシャツ＋レトロ風オリジナルBox

Amazon.co.jp オリジナル描き下ろしTシャツ＋レトロ風オリジナルBox

あみあみ

アイテム：アクリルジオラマ

あみあみ アクリルジオラマ

お宝創庫グループ

アイテム名：缶バッジ

お宝創庫グループ 缶バッジ

ゲームショップ1983

アイテム名：B4サイズポスターPOP 2枚セット

ゲームショップ1983 B4サイズポスターPOP 2枚セット

ゲオ

アイテム名：オリジナルステッカー

ソフマップ

アイテム名：B2タペストリー

特記事項： 限定版のみ

ソフマップ B2タペストリー

Neowing

アイテム名：ポストカード

Neowing ポストカード

ビックカメラグループ

アイテム名：A4クリアファイル

ビックカメラグループ A4クリアファイル

メロンブックス

アイテム名：アクリルキーホルダー

メロンブックス アクリルキーホルダー

ヤマダ電機

アイテム名：ダイカットステッカー

ヤマダ電機 ダイカットステッカー

ヨドバシカメラ

アイテム名：ステッカー

ヨドバシカメラ ステッカー

よろずやショップびっく宝島

アイテム名：ホログラムダイカットシール３種セット

よろずやショップびっく宝島 ホログラムダイカットシール３種セット

WonderGOO

アイテム名：ポストカード2種類セット

WonderGOO ポストカード2種類セット

WonderGOO

アイテム名：B2タペストリー2種、アクリルスタンド４種、パイロット缶バッジ6種セット、パイロットブロマイド６種セット

WonderGOO B2タペストリー2種、アクリルスタンド４種、パイロット缶バッジ6種セット、パイロットブロマイド６種セット

1990年代日本限定カルトクラシック、再臨。

『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』は1999年にPlayStation向けとして発売され、その圧倒的なアニメーション量と振り切れたロボットアニメ愛で“伝説の怪作”と語り継がれてきたシューティングゲームです。

約8,000枚の手描き原画、

CD-ROM4枚組という異例のスケール。

当時の常識を超えた制作規模は、「なぜここまでやったのか」と語られるほどでした。

ロボットアニメ黄金期への愛。

過剰なまでのパロディ精神。

そして一切の妥協なき熱量。

それらすべてを、現代の技術で蘇らせました。

そして今だからこそ、正しく評価されるべき作品。

『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』

2026年7月16日、再起動。

■限定版について

限定版には、ファン垂涎の以下2点を封入。

・復刻ドラマCD（PlayStation版発売時に配布された音源を復刻収録）

・制作資料を収録したアートブック

専用ボックス仕様で、コレクション性も抜群です。

■商品概要

タイトル：70年代風ロボットアニメ ゲッP-X

発売日：2026年7月16日

対応機種：PS4／PS5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Microsoft Store／STEAM

価格：

パッケージ版（PS5／Switch）

通常版：4,400円（税込）

限定版：8,580円（税込）

ダウンロード版：各機種対応

対応言語：日・英・仏・独・伊・西・韓・中（繁体字・簡体字）

※各言語はUI・字幕に対応

発売元：株式会社Bliss Brain

公式サイト：blissbrain.co.jp/geppy-x

(C)1999 AROMA CO.LTD. (C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd. (C)Bliss Brain