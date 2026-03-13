「仮面ライダーゼッツ」初のキャラクターブックが発売決定！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイドPERSON」などを発刊する株式会社東京ニュース通信社は、4月2日（木）に「仮面ライダーゼッツ キャラクターブック SECRET MISSION IN A DREAM」を発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。「仮面ライダーゼッツ キャラクターブック SECRET MISSION IN A DREAM」（東京ニュース通信社刊）

放送中の「仮面ライダーゼッツ」（テレビ朝日系）の、初となる公式キャラクターブックが発売決定！ 徐々に真相が明らかになってきたこのタイミングだからこそ話せるキャスト＆スタッフのインタビューと、この本でしか見ることのできない撮り下ろし写真をたっぷり収録した一冊となっている。

仮面ライダーゼッツこと主人公・万津莫（演・今井竜太郎）は、夢の中では「極秘防衛機関CODE」に所属する無敵のエージェント。そんなエージェントとしてのスタイリッシュな姿を、彼の作戦室であるゼッツルームにて撮影。さらに、現実世界の万津莫の日常を感じさせる、爽やかなロケ撮影も実施。クール＆ナチュラルな莫のギャップが楽しめるグラビアとなっている。

謎の多い仮面ライダーノクスことノクス（演・古川雄輝）は、かつては莫と同じ「極秘防衛機関CODE」所属のエージェントだった過去を持つ人物。そこで、彼の過去が描かれた「Case15 照らす」に登場したエージェント姿での撮影を実施。レアな“コードナンバー：フォー”時代の彼のさまざまな表情は必見だ。

一人でナイトメアに立ち向かう仮面ライダーゼッツ／莫を支える存在として本作に欠かせないのが、国民的人気タレントのねむ（演・堀口真帆）と、莫の妹の万津美浪（演・八木美樹）。今回は、そんな2人のツーショットグラビアが実現。“夢の中で戦う”本作にちなんで、ガーリーなパジャマ姿をお披露目。このキャラクターブックでしか見ることのできない彼女たちの愛くるしいカットは必見だ。

未解決事件や不可解な現象“ブラックケース”を追う警視庁公安部怪事課の名コンビ・富士見鉄也（演・三嶋健太）と南雲なすか（演・小貫莉奈）ももちろん登場。ベテラン刑事とエリート刑事とあってなかなかかみ合わないながらも、刑事という仕事に誇りを持つ2人をスタイリッシュに撮り下ろしている。

キャラクターブック発売時点で放送済の「Case1～28」までを振り返るインタビューも収録。今井竜太郎、古川雄輝それぞれのソロインタビューのほか、三嶋健太＆小貫莉奈、堀口真帆＆八木美樹の組み合わせによる対談インタビューも実施。ここで明らかになる撮影秘話もあるかも!? さらにスタッフインタビューとして、本作の脚本を手掛ける高橋悠也氏に直撃。キャスト＆スタッフが、「仮面ライダーゼッツ」への思いを熱く語り合っている。

ラインナップ

◎綴じ込み両面ピンナップポスター

【表】万津莫

【裏】ねむ＆万津美浪

◎キャストインタビュー

今井竜太郎（仮面ライダーゼッツ／万津莫役）

古川雄輝（仮面ライダーノクス／ノクス／小鷹賢政役）

三嶋健太（富士見鉄也役）×小貫莉奈（南雲なすか役）

堀口真帆（ねむ役）×八木美樹（万津美浪役）

◎スタッフインタビュー

高橋悠也（脚本）

（内容は変更になる可能性があります。）

生写真特典、決定！ ※ご購入する法人によって特典絵柄が異なります。

■楽天ブックス

【特典内容】

下記特典内容3種類より選んで、ご購入いただけます。

特典内容１.万津莫（今井竜太郎）生写真1枚

https://books.rakuten.co.jp/rb/18567978/

特典内容２.ノクス（古川雄輝）生写真1枚

https://books.rakuten.co.jp/rb/18567979/

特典内容３.万津莫＆ノクス 生写真1枚

https://books.rakuten.co.jp/rb/18567977/

■セブンネットショッピング

【特典内容】

下記特典内容2種類より選んで、ご購入いただけます。

特典内容１.ねむ（堀口真帆）生写真1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107694698

特典内容２.万津美浪（八木美樹）生写真1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107694699

＜注意事項＞

※3月13日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。

詳しくは各社HPなどにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

【商品情報】

「仮面ライダーゼッツ キャラクターブック SECRET MISSION IN A DREAM」

●発売日：2026年4月2日（木）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：3,300円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



