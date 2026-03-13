【ワインのお供となるフード発表】「SAKURA WINE FESTIVAL 2026」

株式会社ZIP-FM

ZIP-FMは、2026年4月3日（金）・4日（土）・5日（日）の3日間、「矢場公園」にて、春のお花見にぴったりなロゼワインを中心としたワイン試飲イベント「SAKURA WINE FESTIVAL 2026」を開催します。この度、グルメブースに出店される6店舗が発表となりました。イベントに出品される多彩なワインとのマリアージュをお楽しみください。

【グルメブース出店6店舗】

【イベント注目POINT】

からあげ大吉てっぺん屋Cafe & Kitchen Nano.こころフーズこてつ家肉のこんどう

■ 会場を「矢場公園」に変更

都心の緑豊かなロケーションで、より快適な空間でワインをお楽しみいただけます。

■金曜日限定「プレミアムナイト」

金曜日の夜は特別なプレイベントを開催。

モトックス・日本リカー・稲葉のの3インポーターが厳選した21銘柄が楽しめます。この夜にしか味わえない特別なワインも数多く堪能できます。最大の特徴は、提供される銘柄が「ALL スパークリング」であること。桜舞う春の夜、立ち上る泡の華やかさと共に、週末の始まりを優雅にお過ごしいただけます。※金曜日は3インポーター以外の出店はございません。

■ 90種類以上のワインが集結

お花見にぴったりのロゼワインを中心に、多彩なワインをお楽しみいただけます。

出品銘柄は、ワイン初心者からワインラバーまで幅広く楽しんでいただけるラインナップとなっています。ワインリストはWEB・「酒フェスガイド」アプリでチェックできます。アプリでは銘柄のお気に入り登録もできて便利！

入場は無料ですが、ワインの試飲を楽しむためには「スターターセット」の購入が必要です。このセットには、オリジナルワインカップ、会場内で使用できる飲食用コイン10枚、リストバンドが含まれています。会場ではおつまみも販売されており、気に入ったワインはお土産として購入することも可能です（※一部銘柄は販売されない場合があります）。

「SAKURA WINE FESTIVAL 2026」の前売スターターセットは、ZIP-FMの公式アプリ「酒フェスガイド」や各プレイガイドで購入できます。このアプリでは、イベントで使用するコインの管理や出品銘柄の確認ができ、試飲ブースでは試飲したい銘柄のQRコードを読み込んで決済することができます。

お花見×ロゼワインという日本の春ならではのペアリングを是非味わってみてはいかがでしょうか。

【開催概要】

【イベント名】SAKURA WINE FESTIVAL 2026

【開催日時】2026年4月3日（金）17：30～21:00（20:30LO）

4月4日（土）11：00～19:00（18:30LO）

4月5日（日）11：00～18:00（17:30LO）

【会場】 矢場公園（名古屋市中区）

【主催】ZIP-FM / SAKURA WINE FESTIVAL実行委員会

【後援】名古屋市

【オフィシャルサイト】https://zip-fm.co.jp/wine26/

【お問い合わせ】SAKURA WINE FESTIVAL実行委員会 052-972-0778 (ZIP-FM内)

X：@zip_sake(https://x.com/zip_sake)

Instagram：@sake_fes(https://www.instagram.com/sake_fes/)

Podcast：ZIP SAKE部 -聴いてたしなむ お酒のはなし-(https://zip-fm.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/a73965c5-b1f1-47e4-9d4b-806e3814c239/)

チケット・楽しみ方

・イベント参加には、スターターセットの購入が必要です。

・スターターセットは、オリジナルワインカップ＋会場内で使える飲食用コイン10枚＋リストバンドがセットとなっています。

・飲食用コインと引き換えて、ワインやおつまみを購入できます。

■チケット ※チケットは3日間共通です。

（前売り券）

◆酒フェスガイドアプリ(https://sakefes-partner.link.fespli.com/ticket_orderable_categories/99)

●コイン増量スターターセット前売り券：\6,500

(コイン30枚＋オリジナルワインカップ＋リストバンド)

※通常 \7,200（700円OFF）

※酒フェスガイドアプリ限定で発売

●スターターセット前売り券：\3,200

(コイン10枚＋オリジナルワインカップ＋リストバンド)

◆プレイガイド

●スターターセット前売り券：\3,200

(コイン10枚＋オリジナルワインカップ＋リストバンド)

・ローチケ(https://l-tike.com/search/?lcd=41568)（Lコード：41568）

・チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2601090)（Pコード：995-890）

・イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/2881300001?P6=001&P1=0402&P59=1)

・KKday(https://www.kkday.com/ja/product/573179?cid=23774&ud1=officialsite)（対応言語：日本語、ENGLISH, 繁體中文, 简体中文,한국어, uÒÝ,Tiếng, Việt）

（当日券）

●スターターセット当日券：\3,800

(コイン10枚＋オリジナルワインカップ＋リストバンド)

※キャパシティに余裕がある場合のみ、アプリ・現地にて発売となります。

【注意事項】

20歳未満はワインの購入不可。飲酒運転および20歳未満の飲酒は固く禁じられています。ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。

20歳未満の飲酒防止のため、スタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。

「ZIP-FM」とは

1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。

OFFICIAL WEB：https://zip-fm.co.jp/

Instagram：@zipfm77.8(https://www.instagram.com/zipfm77.8/)

X：@zip_special(https://x.com/zip_special)