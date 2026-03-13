FM AICHI「ROCK YOU！」と「ハートアップ」がコラボする「ハートアップビギニングキャンペーン」第2弾が決定！ コラボアーティストは「berry meet」！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）で毎週木曜夜21:00～21:55に放送しているロック専門プログラム「ROCK YOU！」。この番組と、コンタクトの「ハートアップ」（株式会社日本オプティカル）による“あなたの初めてを応援する”キャンペーン「ハートアップビギニングキャンペーン（3月19日～5月10日）」とのコラボレーションが決定しました。

berry meet

2025年秋にハートアップで新たにスタートした「ハートアップビギニングキャンペーン」がこの春にも展開されます。勿論、FM AICHIの「ROCK YOU！」とも引き続きコラボレーション！注目のロックバンドと共にキャンペーンを盛り上げていきます。前回キャンペーンの「ガラクタ」に続く第2弾コラボアーティストは、東京を拠点に活動する男女混成3ピースバンド「berry meet」です。

「berry meet」は、たく（Vo&Gt）、たなかり（Ba）、いこたん（Dr&Cho）によって2022年7月に結成。『等身大の音楽』をコンセプトに掲げ、まっすぐな歌詞と切なくも温かいメロディーで多くのリスナーを魅了しています。昨年、彼らの結成記念日である7月8日に1stフルアルバム「白昼夢、結んだ言葉は花束に」でメジャーデビュー。今年1月にリリースされたシングル「初恋」は、アニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」のED主題歌に抜擢されるなど、大きな注目を集めています。

「ハートアップビギニングキャンペーン」は3月19日（木）～5月10日（日）に全国の「コンタクトのハートアップ」店頭にて展開。キャンペーン期間中、来店&クーポン提示で「berry meetメッセージ付き複製サイン入りクリアファイル（1000名）」が、税込5000円以上の購入&クーポン提示で「メガネケース&メガネ拭き（600名）」が先着でもらえる他、ハートアップのLINEやXでもプレゼント企画を実施。また、期間中にキャンペーンサイトから応募すると、抽選で「ROCK YOU！」と名古屋市の専門学校「名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校」の学生が制作する限定プレミアムライブ『【FM AICHI ROCK YOU！×ハートアップ×berry meet】berry meet プレミアムライブ』にご招待します。このライブの模様は後日、FM AICHIで特別番組として放送予定です。

そして、キャンペーンの初日となる3月19日（木）21:00～21:55の「ROCK YOU！」に、「berry meet」のメンバー3人が番組全編に渡って登場！今回のコラボキャンペーンについての話や、4月からの全国ツアーの話などを聞いていきます！また、4月の1か月間は「berry meet 徹底解剖スペシャル！」と題し、毎週「berry meet」のメンバーが登場するコーナーをお届けします。

今回の「berry meet」とのコラボキャンペーンについての詳細ならびに最新情報は下記、ハートアップ「ハートアップビギニングキャンペーン」のサイトをご覧ください。

キャンペーンサイトURL：https://www.heart-up.com/campaign/beginning_berrymeet/

- FM AICHI「ROCK YOU！」番組概要

放送日時：毎週木曜 21:00～21:55

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

パーソナリティ：Nozomi

3月19日の番組のradikoへのリンクはコチラ→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260319210000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260319210000)

※放送後1週間はradikoのタイムフリー機能で聴く事が可能です。

詳しくはradikoのホームページをご確認下さい。

- プレミアムライブ（公開録音）概要

タイトル：【FM AICHI ROCK YOU！×ハートアップ×berry meet】berry meet プレミアムライブ

開催日時：2026年8月2日（日）15:00スタート（予定）

出演：berry meet

MC：Nozomi （FM AICHI「ROCK YOU！」パーソナリティ）

※抽選で70組140名様をご招待。応募受付についての詳細は上記「ハートアップビギニング」キャンペーンサイト、ならびにFM AICHIホームページをご確認下さい。

FM AICHI ホームページ：https://fma.co.jp/

※キャンペーンについての告知は3月19日の放送以降に「イベント」ページにて掲載予定です。