【JAM福井勝山マウンテンリゾート・福井県勝山市】いよいよ2026年4月1日リブランドオープン　滞在テーマ「9つのAmazing Moments」公開

勝山高原開発株式会社

スキージャム勝山（所在地：福井県勝山市、統括総支配人：吉岡厚志）は、2026年4月1日より「JAM福井勝山マウンテンリゾート」として、リブランドオープンします。リゾート内のオフィシャルホテルも「JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ」として新たにスタートします。

福井県立恐竜博物館から車で約10分、豊かな自然に囲まれた高原エリアに位置する当リゾートは、 新コンセプト「 Journey to the Amazing Moment ～心が動く、瞬間へ～」のもと、四季折々の自然と地域文化を生かした、滞在体験を提供する真の通年型リゾートへ進化します。

本リリースでは、リゾートコンセプトと滞在の指針となる「9つのAmazing Moments」、グリーンシーズンの楽しみ方、さらにオフィシャルホテルにおいて、ご宿泊料金に体験を含むインクルーシブサービスについて紹介します。

福井勝山には、恐竜が歩いていた太古から、火山の噴火による大地の変化、白山の誕生、そして人が山々を巡り、道を切り拓いた長い物語があります。中世には、白山は人々の心の拠りどころとなり、多くの参拝者がめざす巡礼の地となりました。 また、こうした古来からの営みの結果、自然と人の調和と共生地として、国連のユネスコエコパークにも認定されています。

その白山のふもとに位置するJAMは、悠久の自然の中で、壮大な景観に心を奪われ、大自然の中で体を動かすことで、「地球とつながる」ような心が動く瞬間に出会える場所です。JAM 福井勝山マウンテンリゾートでは、9つの軸 で紡ぐ「Amazing Moments（心が動く瞬間）」を通して、この地が育んできた自然や人々、食文化の物語へと皆さまをいざないます。

◆滞在を彩る『9つのAmazing Moments』

JAM福井勝山マウンテンリゾートでは、この土地の自然や文化、食の魅力を軸に、滞在を「9つのテーマ（Moments）」で構成しています。滞在中のひとつひとつの体験を通じて、地球とつながる感覚に出会い、心が動く瞬間をご提供します。

１. 地域 - Local Culture：地域、文化、人とつながる時間

２. 憩 - Commons：共に火を囲み、語らう時間

３. 山 - Mountain：山の声に、耳を澄ませる時間

４. 雪 - Snow：銀世界に包まれ、心静まる時間

５. 温泉 - Onsen：山からの恵みの湯で癒される時間

６. 夕陽 - Sunset：夕陽に染まる絶景に心奪われる時間

７. 夜 - Night：一面の星空の下、太古の地球を想う時間

８. 朝 - Morning：煌めく朝日を浴び、満たされる時間

９. 食 - Food：山海の滋味と地域の食文化を味わう時間

◆グリーンシーズンおすすめのAmazing Moments

【憩 - Commons】JAMラウンジで味わう福井の「恵み」

ご宿泊者専用ラウンジ

奥越前の清らかな水で淹れるローカルロースタリーのコーヒーをはじめ、福井産の麦茶など、土地の恵みを感じるドリンクをご用意。さらに、地元で親しまれるローカルスイーツや、時間限定で窯焼きの一口ピザが焼き立てで登場するなど、朝・昼・晩と内容を変え、時間ごとにお楽しみいただけます。滞在の合間にふらりと立ち寄り、ゆったりとくつろげるラウンジ空間です。また、アーティストを招き季節ごとのライブミュージックも開催予定。福井の風土や文化に触れながら、心ほどけるひとときをお楽しみいただけます。

・サービス開始 ４月１３日（月）～

【温泉 - Onsen】 美肌の湯＆屋内プールがインクルーシブに

17:30までは日帰り利用も可

トゥルっとした質感の湯が肌をやさしく包み込み、湯上がりには思わず触れたくなるような、すべすべの心地よさ。ジャグジーやサウナも備え、心も体もゆったりとほぐれていきます。露天風呂からは山並みに沈む夕日や満天の星空をご覧いただけます。

レンタルタオルはもちろん、メイク落としなどのスキンケアも揃っており、手ぶらでも気軽に立ち寄れるのも魅力です。

・温泉営業時間

6:00～9:00／12:00～24:00

5:00～8:00／15:00～24:00（水曜点検日）

（朝・夜：宿泊者限定時間有。チェックアウト後も当日中はご利用いただけます）

屋内プールは、お客様からのご要望にお応えし営業時間を見直し、ご宿泊の方は朝7時からご利用いただけるようになりました。

日中は日帰り利用も可能で、お子さまたちの笑顔が広がるプールエリア。 そしてその賑わいが落ち着く夕刻からは、照度を抑えたナイトプールとなり、上質な空間へと表情を変えます。

・プール営業時間

7:00～11:00／12:00～21:00

（朝・夜：宿泊者限定時間有）

【夜 - Night】 炎を囲み、語らう夜「Bonfire（焚火）」

ご宿泊者限定アクティビティ

夕暮れ時から、夜は毎日、ホテル側の屋外コモンエリアで火を囲んでくつろぐ「Bonfire（焚火）」をグリーンシーズンは毎日開催。ご宿泊の方はマシュマロ焼き放題をお楽しみいただけます。定期的に薪割り体験も実施予定です。

天気の良い日は星を見ながら、フクロウや虫の声に耳を澄ませ傾け、ゆらめく炎を囲むひととき。自然に包まれながら、ゆっくりと流れる夜の時間をお過ごしください。

・サービス開始 ４月１３日（月）～

・営業時間

17:00～21:00 毎日開催（雨天・強風中止）

※有料で貸し切りサイトも有り（18時～21時）

【朝 - Morning】 法恩寺山から昇る朝日を浴びる「アサヒヨガ」

ご宿泊者限定アクティビティ

芝生の上で早朝の山の空気を感じ、法恩寺山から昇る朝日を浴びながら行う朝ヨガ体験。プロのヨガインストラクターを招き、心身をゆっくりとリフレッシュします。最後には5分間の瞑想体験を行い、穏やかな心もちの精神状態で一日をスタートさせます。

・直近の開催スケジュール

開催日：4月26日（日）、5月10日（日）、5月24日（日）

※今後のスケジュールはHPにて告知いたします。

朝7:00～（体験時間45分）

各回定員15名 動きやすい服装でご参加ください。

【体験コンテンツのインクルーシブサービス開始化】

上記のコンテンツは宿泊料金に含まれており、滞在中は追加料金を気にすることなくご利用いただけます。今後も夏に向けて様々な体験コンテンツを準備しており、内容が決まり用意、順次ご案内いたします。

◆【開業特別プラン】ノベルティ付き宿泊予約を受付中

リブランド開業を記念し、「開業特別プラン」を期間限定でご用意いたしました。本プランをご利用のお客様には、特別料金にてご予約いただけます。さらに、JAM福井勝山マウンテンリゾートの新ロゴを配したノベルティをプレゼント。新たな一歩を踏み出す当ホテルの魅力をいち早くご体験いただける特別な機会となっております。

グリーンブレンドとホワイトブレンドをセットでプレゼント熟練の技術によって特別に焙煎されるコーヒー豆

ノベルティ：オリジナルドリップバッグコーヒー

地元福井のロースタリーにて、今回リブランドの為に特別に焙煎されたコーヒー。一年を通じて楽しめるJAMをイメージして、夏の爽やかな山の緑や風をイメージした軽やかな味わいの「グリーンブレンド」と、雪の季節に心ほどける芳醇なコクと香りの「ホワイトブレンド」。コーヒーマイスターが厳選した２種類のオリジナルブレンドをドリップバッグにしました。

対象期間： 2026年4月1日～2026年8月31日

予約： 2026年4月以降の宿泊予約は、公式サイトにて好評受付中

【ご予約・詳細はこちら】 https://jamresort.jp

◆今後のリニューアル内容について

【2026年4月1日：ホテルのリブランドオープンと宿泊体験の刷新】

2026年4月1日のリブランドより、以下のサービスがスタートします。

・ 東急ホテルズへの加盟： 「JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ」として、一般のお客様も広く利用できるホテルへ生まれ変わります。

・ インクルーシブサービスの開始： ご宿泊者は、体験コンテンツやウェルカムラウンジをご宿泊料金内で自由に利用可能となります（一部有料あり）。

【 2026年12月（予定）：リニューアルオープン】

2026年4月のリブランド後、さらなる進化を遂げるため、順次リニューアルする予定です。

詳しくは追ってお知らせしてまいります。

◆リブランド後の施設概要（2026年4月1日～）

・ 名称： JAM福井勝山マウンテンリゾート / JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ

・ 公式HP（ティザー）： https://jamresort.jp ※4月1日より本サイト公開を予定しております。

【施設名称とロゴ】

・リゾート名称：JAM福井勝山マウンテンリゾート （現：スキージャム勝山）

・リゾートロゴ：

・ホテル名称：JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ （現：ホテルハーヴェストスキージャム勝山）

・ホテルロゴ：

JAM福井勝山マウンテンリゾート（2026年4月1日リブランドオープン）

福井県勝山市に位置する「JAM福井勝山マウンテンリゾート」（旧：スキージャム勝山）は、2026年4月1日にリブランドいたします。新名称に冠した「JAM」には、「Journey to the Amazing Moment（心が動く、瞬間へ）」という想いを込め、滞在の中で出会う感動の瞬間を「9つのAmazing Moments」として提案します。

ウィンターシーズンは、最長滑走距離5,800m、全16コースを有する西日本最大級のスキー場として多彩な滑走が楽しめます。グリーンシーズンには、この夏より、山岳フィールドを活かした高原アクティビティを展開します。

併設の「JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ」は、全100室の客室に加え、屋内プールや温泉大浴場を備えたリゾートホテルです。宿泊料金にアクティビティ利用などを含むインクルーシブサービスを導入し、福井県立恐竜博物館から車で約10分という立地を活かして、奥越エリア観光の拠点として利用できます。

【所 在 地】〒911-0000 福井県勝山市170 - 70

【交通｜車】中部縦貫自動車道勝山インターから約 20 分（約 13 km）

【交通｜鉄道】北陸新幹線「福井駅」下車。シャトルバスで約１時間（１日２便）

えちぜん鉄道「勝山駅」下車。シャトルバスで約30分（１日７便/要予約/無料）

【JAM福井勝山マウンテンリゾート 公式HP】https://jamresort.jp

【公式SNS】https://www.instagram.com/skijam.katsuyama

＜3月31日まではスキージャム勝山として運営いたします＞

【スキージャム勝山 公式 HP 】https://www.skijam.jp

【ホテルハーヴェストスキージャム勝山 公式HP】https://www.resorthotels109.com/skijam