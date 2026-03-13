ユースキン製薬「シソラで！超敏感肌まもろうプロジェクト（シソラUVミルク）」を実施

ユースキン製薬株式会社

ユースキン製薬株式会社（本社／神奈川県川崎市 代表取締役社長／野渡毅之）は、超敏感肌用スキンケアシリーズ「ユースキン シソラ」から、肌へのやさしさを考えた日焼け止め「ユースキン シソラUVミルク」のパッケージを刷新し、2026年2月より販売しています。

これを機に、『敏感肌の方にシソラUVミルクを試してほしい』という想いをもとに、抽選で10,000名様に「ユースキン シソラUVミルク」のサンプルをお届けするキャンペーン『シソラで！超敏感肌まもろうプロジェクト（シソラUVミルク）』を実施いたします。2026年3月13日(金)～4月30日(木) まで。

【 キャンペーン概要 】

「シソラで！超敏感肌まもろうプロジェクト（シソラUVミルク）」(以下、「本プロジェクト」と呼びます)は、『敏感肌の方にシソラUVミルクを試してほしい』というユースキン製薬の想いをもとに立ち上げたプロジェクトです。「ユースキン シソラUVミルク」のサンプルを抽選で10,000名様にお届けします。

【 応募期間 】

2026年3月13日(金)～4月30日(木)23：59

【 当選品 】

●ユースキン シソラ UVミルク1gサンプル×2包：10,000名

販売名：ユースキンS UVミルクb(化粧品)

うるおい成分しその葉エキス配合の、顔・からだ用 日焼け止めミルク

【 応募方法 】

本プロジェクトのキャンペーンサイトの「応募する」ボタンから、

応募フォームにて応募規約を必ずご一読の上、必要事項をご入力ください。

賞品の発送をもって、発表に代えさせていただきます。

第１弾：2026年４月中旬から順次発送

第２弾：2026年5月中旬から順次発送

【 ユースキン シソラ UVミルク 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62511/table/129_1_897b315bcd87b295f4001f0b93862b72.jpg?v=202603131251 ]

【 敏感肌と、きもちいい毎日を。超敏感肌用スキンケアシリーズ 『ユースキン シソラ』 】

「ユースキン シソラ」は、うるおい成分 「しその葉エキス」配合。 “やさしく洗ってしっかり保湿する”ことを大切にした超敏感肌用スキンケアシリーズです。

“敏感肌と、きもちいい毎日を。”をコンセプトに、敏感肌に悩む方々が肌と心の両方を健やかに保ち、毎日を気持ちよく過ごしてもらいたいという想いを込めています。

▼ユースキン シソラ ブランドサイト https://www.yuskin.co.jp/sisora/

▼ユースキン シソラ誕生秘話に関するnote記事

「息子の肌をなんとかしたい、そんな想いから誕生したユースキン シソラ～リブランディングに込めた想いとは～」

https://note.com/yuskin/n/n5980126ae8eb

【 お客様からのお問い合わせ先 】

ユースキン製薬株式会社 お客様相談室0120-22-1413 ＨＰアドレス：https://www.yuskin.co.jp