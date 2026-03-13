トレーラーハウスを採用した高級ホテル「ＢＬＡＮＣ　ＹＡＴＳＵＧＡＴＡＫＥ」ペア宿泊券５組10名様プレゼント

株式会社山梨日日新聞社

八ヶ岳の雄大な山並みを望む天空の別世界「BLANC YATSUGATAKE」。

全棟温泉露天風呂付きの客室で自然に身を委ね、満天の星空の下で焚き火を囲む

贅沢なひとときを。

併設レストラン「SOIL」では、八ヶ岳の清らかな水と豊かな土壌に育まれた地元

食材を使った八ヶ岳ガストロノミーをご堪能いただけます。

トレーラーハウスを採用した高級ホテル「ＢＬＡＮＣ ＹＡＴＳＵＧＡＴＡＫＥ」の4月24日オープンを記念して、ペア宿泊券(1泊2日、朝食付き、夕食なし)を抽選で5組10名様にプレゼントします。また、ご応募いただいた方全員にレストランのディナー割引券(1人1000円分)を進呈します。

■応募方法

山梨日日新聞社のLINE公式アカウント「さんにち新聞」に友だち登録後、フォームからご応募ください。

※未成年者はご応募いただけません。ご応募いただいたお客様の個人情報はプレゼント業務の情報管理に使用させていただくほか、弊社の紙面企画やイベントなどの案内に使用させていただく場合があります。

応募はこちらから

https://liff.line.me/2007239128-WgP0DQYO/landing?follow=%40786yhkmj&lp=O75v6g&liff_id=2007239128-WgP0DQYO(https://liff.line.me/2007239128-WgP0DQYO/landing?follow=%40786yhkmj&lp=O75v6g&liff_id=2007239128-WgP0DQYO)

■応募賞

併設レストラン「SOIL」のディナーコース(1人13200円、税込み)の割引券(1人当たり1000円分)を進呈します。ディナー割引券は友だち登録いただいたアカウントに4月下旬に送信いたします。会計時、スタッフに見せてください。1人当たり1000円割引いたします。ディナーは事前のご予約が必要です。ご予約は3日前の20時まで受け付けております。素泊まりは前日の15時までです。

■宿泊日

5月10日～6月末までの期間の中から選んでいただきます。

■応募締切日

2026年3月22日(日)

■当選発表

賞品の発送をもって代えさせていただきます。

■お問い合わせ

山梨日日新聞社メディア企画局

055-231-3131(平日9:00～17:00)