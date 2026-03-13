Aiam OFFICIAL ONLINE STOREにて、eギフトサービス『AnyGift』を導入

AnyReach株式会社

AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、株式会社Aiam（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤井 亮輔）が展開する「Aiam OFFICIAL ONLINE STORE」にギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始しました。

AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる「eギフト機能」を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

今回のAnyGiftの提供により、「Aiam OFFICIAL ONLINE STORE」にて人気の商品がeギフトとして贈れるようになります。

導入の背景

Aiam OFFICIAL ONLINE STOREは、これまで多くのお客様にご利用いただき、ご自身へのご購入だけでなく、大切な方へのプレゼントとしてもご購入いただいてまいりました。

しかしながら、プレゼントとして贈る場合、お相手の方のご住所を確認する必要があるなどの課題がありました。

そこでこの度、お客様にもっと気軽にAiam OFFICIAL ONLINE STOREの商品をプレゼントとしてご利用いただきたいという思いから、AnyGiftの導入を決定いたしました。

eギフトを通して、より多くの方にAiam OFFICIAL ONLINE STOREの商品が届く機会を提供できれば幸いです。Aiam OFFICIAL ONLINE STORE × AnyGiftのeギフトの特徴について

Aiam OFFICIAL ONLINE STORE × AnyGiftのeギフトの特徴について

相手の住所を知らなくてもAiam OFFICIAL ONLINE STOREのギフト商品をLINEやメールでギフト可能に

いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「Aiam OFFICIAL ONLINE STORE」の商品をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。



ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます

お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。

eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます

受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。

eギフトの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方

1）商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。

2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。

3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。

受け取り方

1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。

2）お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。

3）入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。

eギフトで贈ることができる商品の紹介（一部）

チャプター65 100mL

どこかあどけなさを残したパウダリックな香りと、ヨーロピアンテイストなオレンジフラワーやバイオレットが咲き誇るフローラルブーケ。

寄り添うようにエレガントさを引き出すムスクの温もりが漂う香り。

価格：\23,000

商品ページ：https://aiambeauty.jp/products/chapter65-100ml

Aiamについて

Aiam（アイアム）は、「私は、“わたし” 幸せはいつも私の心が決める」をコンセプトにしたビューティーブランド。

人生のワンシーンを切り取るように、その一瞬一瞬を香りとともに刻んでほしい。

その想いから生まれた「chapter」シリーズは、フレグランスをはじめ、ボディ・ヘアケア、ルームフレグランスなど、ライフスタイルに寄り添うアイテムを展開しています。

【会社概要】

会社名：株式会社Aiam

代表取締役：藤井 亮輔

事業内容：コスメ事業 (Aiam)

会社概要ページ：https://aiambeauty.jp/pages/tokushou

公式オンラインストア：https://aiambeauty.jp/

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift：https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは：https://anygift.jp/egift

AnyReach株式会社 会社概要

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL：https://anyreach.co.jp/

代表者：代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp