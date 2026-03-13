硬質なブレイクビーツと叙情的メロディーライン。衝動が炸裂するEMO BREAKS―SYCLESの最新作「SWARMER」がプレオーダー開始！

株式会社STARBASE「SWARMER」アートワーク

2023年に「FLOATER」、2024年に「TRACKER」と、「JAPANESE EMO BREAKS」と評される洗練されたプロダクションを世に送り出し、2025年には新体制を整え3rd EP「SECTOR RUSH」をリリースしたSYCLES。その鮮烈なメロディーラインとクラブカルチャーに根付いたタイトなリズムは、国内外のDJやリスナーからの高い評価を得た。

そんな彼らの最新作「SWARMER」のプレオーダーが本日からスタート。

TRACK 1の「SWARMER」は、強烈なビートに乗って力強いメロディーラインが次々と押し寄せてくる、パワフルな一曲。オールドスクールなブレイクビーツを取り入れながらも、サウンドはモダンにアップデートされており、SYCLES ならではのバランス感覚が体現されている。

TRACK 2の透き通るシンセが描く広大な空間と、内側から突き動かすような疾走感。中毒的なミニマルビートに煌びやかなシンセリフが重ねられた「VIRGO」は、壮大なスケールを描き出し、聴き手を宇宙船の航行へと導いていく。

どちらもドラマチックなシンセワークとミニマルでクラブトラック的なブレイクビーツサウンドを先鋭的に融合した意欲作となっている。

本日より開始されたプレオーダーから、待望のリリースは3月20日(金)を予定している。SYCLESの新たな物語に注目してほしい。

●SWARMER Music Video

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MFkQV3C2znc ]

●楽曲情報●

配信開始日：2026/3/20(金)

アーティスト：SYCLES

タイトル：SWARMER

レーベル：SYCLEX

配信リンク：https://lnk.to/SYCLES_SWARMER

●SYCLES プロフィール●

EMOTIONALなELECTRONIC MUSICを得意とするクリエイティブチーム。

緻密に構築されたシンセ・レイヤーと鮮烈なメロディーライン。そこにBREAKS、UK GARAGE、JUNGLEといったクラブカルチャーから着想を得たリズムが交差するそのサウンドは、ヨーロッパのダンスミュージックが築いてきた文脈を受け継ぎながらも、日本的な感性フィルターを通して再構築されることでエモーショナルな楽曲へと昇華する。SYCLESが描くサウンドスケープは、ノスタルジックでフューチャリスティック、という相反する要素を共存させつつもダイナミックな展開で聴き手を一つの物語の中へと導き、クラブのフロアはもちろん、孤独なリスニング環境においても、強烈な没入感をもたらすだろう

＜公式SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/brokenhaze

X(旧Twitter)：https://x.com/brokenhaze