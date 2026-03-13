第5回 無担保社債発行に関するお知らせ〈広島銀行「銀行保証付き私募債」〉

株式会社rohascompany

このたび、株式会社rohascompany（本社：倉敷市児島駅前一丁目53番3号 トラストビル代表取締役：中林慶悟）は、株式会社広島銀行（頭取 清宗 一男）を財務代理人及び引き受け人として第５回無担保社債を発行しました。

・広島銀行ニュースリリース https://www.hirogin.co.jp/ir/news/

第5回 無担保社債

発行額 ：5000万円

発行日 ：令和8年3月13日

償却期間：5年

当社は、2011年の創業以来、美容室、アイラッシュサロンの直営展開・白髪染め専門店のフランチャイズ展開・化粧品の製造、企画、販売・化粧品OEM受託事業等の事業展開を行ってきました。

この度の私募債発行により取得した資金は、事業規模拡大と顧客への更なるサービス向上や商品開発のために使用致します。

■株式会社rohascompany会社概要

会社名：株式会社rohascompany

所在地：〒711-0921 倉敷市児島駅前一丁目53番3号 トラストビル

代表者：代表取締役 中林慶悟

創業 ：2011年10月

資本金：1億

URL：https://rohas-company.com/company/

事業内容：

化粧品ブランドをゼロから立ち上げ（企画・マーケティング・プロダクト開発）ライセンスを貸与する次世代モデル。



business lineup

・化粧品OEM受託事業

・化粧品全般の企画 開発 製造 販売

・ライセンサー( yakujo ・yakujo＋・Z ・mm.・FUHE ・FUHEtoc)



【生産拠点】

岐阜工場(エコサート認証）

住所 岐阜県養老郡養老町押越1522番地20

【化粧品製造販売業許可番号】

許可番号:33C0X10035

【所属団体】

日本化粧品工業会

住所 東京都港区虎ノ門5-1-5メトロシティ神谷町６Ｆ

沿革：

2011年10月 美容室オープン

2015年7月 プロフェッショナル専売化粧品 yakujoリリース

2018年4月 白髪染め専門店ロハスヘア フランチャイズ展開開始

2022年1月 コラボブランドとしてyakujo＋リリース

2022年11月 資本金を7000万円に増資

2023年2月 岐阜県養老郡養老町にエコサート認証化粧品工場完成

2023年4月 OEMBANKリリース

2023年11月 資本金を１億に増資

2024年2月 第1回 香川銀行無担保社債(私募債)発行

2024年8月 第2回 広島銀行無担保社債(私募債)発行

2024年10月 第3回 岡山信用金庫無担保社債(私募債)発行

2025年6月 プロフェッショナル専売化粧品FUHEリリース

2025年9月 第4回 香川銀行無担保社債(私募債)発行

2025年10月 プロフェッショナル専売化粧品mm.リリース

2026年3月 第5回 広島銀行無担保社債(私募債)発行