【T.T彩たま】2026-2027シーズン ホームマッチ日程のお知らせ
いつもT.T彩たまへの応援ありがとうございます。
2026-2027シーズン T.T彩たまホームマッチの日程が決まりましたので、お知らせいたします。
7月末に開幕する2026-2027シーズンのT.T彩たまホームマッチは全12試合になります。
和光市民文化センターサンアゼリア、アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部、サンシティ越谷市民ホール、浦和駒場体育館と過去に開催させていただいた会場をはじめ、来シーズン【蓮田市総合市民体育館 パルシー】が初開催です。
◆2026年
9月5日(土)
9月6日(日)
【初開催！】蓮田市総合市民体育館 パルシー(蓮田市)
10月2日(金)
10月3日(土)
10月4日(日)
和光市民文化センターサンアゼリア(和光市)
12月12日(土)
12月13日(日)
アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部(春日部市)
◆2027年
2月12日(金)
2月13日(土)
2月14日(日)
サンシティ越谷市民ホール(越谷市)
3月6日(土)
3月7日(日)
浦和駒場体育館(さいたま市)
対戦カード、試合開始時刻は後日発表いたします。
※試合日程、会場が変更となる場合もございます。予めご了承ください。
■T.T彩たまについて
埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。
ミッション(使命・存在意義)
・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる
ビジョン(なりたい姿)
・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる
・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる
バリュー(大切にする価値観)
・純粋で美しい心
・感動の創造
・変革への挑戦
■運営会社概要
社名：T.T彩たま株式会社
本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F
練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4
電話：048-814-1226
設立：2018年3月
代表者：代表取締役 須賀 宏司
URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/
X(旧Twitter)：https://twitter.com/ttsaitama_jp
Instagram：https://www.instagram.com/ttsaitama_official
YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA
LINE：https://lin.ee/BGBs0Cd
TikTok:https://www.tiktok.com/@t.t_official