【T.T彩たま】2026-2027シーズン ホームマッチ日程のお知らせ

いつもT.T彩たまへの応援ありがとうございます。



2026-2027シーズン T.T彩たまホームマッチの日程が決まりましたので、お知らせいたします。

7月末に開幕する2026-2027シーズンのT.T彩たまホームマッチは全12試合になります。

和光市民文化センターサンアゼリア、アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部、サンシティ越谷市民ホール、浦和駒場体育館と過去に開催させていただいた会場をはじめ、来シーズン【蓮田市総合市民体育館 パルシー】が初開催です。





ぜひ、会場にて応援よろしくお願いします。

◆2026年

9月5日(土)

9月6日(日)

【初開催！】蓮田市総合市民体育館 パルシー(蓮田市)



10月2日(金)

10月3日(土)

10月4日(日)

和光市民文化センターサンアゼリア(和光市)



12月12日(土)

12月13日(日)

アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部(春日部市)



◆2027年

2月12日(金)

2月13日(土)

2月14日(日)

サンシティ越谷市民ホール(越谷市)



3月6日(土)

3月7日(日)

浦和駒場体育館(さいたま市)



対戦カード、試合開始時刻は後日発表いたします。



※試合日程、会場が変更となる場合もございます。予めご了承ください。

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。

ミッション(使命・存在意義)

・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる

ビジョン(なりたい姿)

・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる

・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる

バリュー(大切にする価値観)

・純粋で美しい心

・感動の創造

・変革への挑戦

■運営会社概要

社名：T.T彩たま株式会社

本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

電話：048-814-1226

設立：2018年3月

代表者：代表取締役 須賀 宏司

URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/ttsaitama_jp

Instagram：https://www.instagram.com/ttsaitama_official

YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA

LINE：https://lin.ee/BGBs0Cd

TikTok:https://www.tiktok.com/@t.t_official