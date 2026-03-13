「モノの価値は誰が決める？」不完全な商品を販売し売上を全額寄付するイベント「I′m NOT perfect」第5回開催

特定非営利活動法人CLOUDY

縫い目が曲がっている、サイズが違うなど、通常は店頭に並ぶことのない「不完全」な商品たち。その価値をお客様自身が決めるイベント「I'm NOT perfect（IMNP）」を、2026年3月20日（金）～3月22日（日）の3日間、恵比寿にて開催いたします。

本イベントでは、CLOUDYのB品やサンプル品など「不完全」な商品を販売し、売上の全額をガーナでのNPO活動へ寄付いたします。

また、「価値観を変えた一冊」をテーマにした本の展示・販売や古本の循環企画、宮崎県から届くユニークな野菜の販売など、スポーツ・芸術・ビジネス・食・教育など様々な分野の価値観に触れる企画を実施いたします。

背景

「買い物を通して社会問題を解決する」をコンセプトに活動するCLOUDYは、アフリカ・ガーナでの雇用創出を目的に、女性や障がい者を中心とした630名以上のワーカーとモノづくりを行ってきました。

その一方で、製造過程の中で生まれる「ほつれ」や「サイズ違い」などの理由から、品質基準を満たさず店頭に並ぶことができない商品も存在します。

しかし、それらは「間違い」ではなく「違い」であるはず。

その違いを受け入れ合うことで、モノにも人にもやさしい社会が生まれるのではないか。そんな想いから生まれたのが本イベント「I'm NOT perfect」です。

イベント内容

１.不完全な商品と出会う買い物体験

縫い目が曲がっていたり、サイズが違っていたり。どこかが「不完全」なCLOUDYの商品が並びます。

これらの商品の価格を決めるのは、お客様自身です。

実際に見て、手に取り、感じていただきながら、モノの価値について考えていただく機会をつくります。

２.私の「価値観を変えた一冊」

スポーツ・芸術・ビジネス・食・教育など様々な分野の方々に「価値観を変えた一冊」を紹介していただきました。

本を通じて生まれた価値観の変化のメッセージとともに展示いたします。

一部の書籍はその場で購入することも可能です。

「価値観を変えた一冊」にご協力いただく皆さま（五十音順）

AYAKA FUKANO 様・伊藤 真由美 様・キャシー 松井 様・田内 学 様・田中ウルヴェ 京 様・

田中 渓 様・廣瀬 俊朗 様・山田 章仁 様・米倉 誠一郎 様 他

３.本がつなぐ、価値観のリレー

株式会社バリューブックスの協力のもと、古本販売を実施します。

来場者の皆様からも寄付本を受け付け、「本」を通じた価値観の循環を生み出します。

４.宮崎から届くユニークな野菜

CLOUDYでは、ガーナで子どもたちへ給食を届ける活動の一環として畑づくりを行っています。

そのプロジェクトを支えてくださっている宮崎県の方々から、形は少し不揃いでも美味しい特別な野菜を届けていただきます。

知識は実際の選択や挑戦の場面で、どのように活かされ、どのように価値を生み出していくのか。

本から得られる「知識」と、それを実践へとつなげる「現場」。その両方を体感していただきながら、「価値とは何か」をさまざまな視点から考える時間をお届けします。

すべてを「×」（ダメなモノ）にしてしまうのではなく、その価値を見つめ直すことで、新たな可能性が生まれる。そんな未来につながるきっかけになれば嬉しいです。

開催に向け、CLOUDY/NPO CLOUDYのInstagramでも当イベントの詳細を発信しております。

ぜひあわせてご覧くださいませ。

CLOUDY：@cloudy.tokyo(https://www.instagram.com/cloudy.tokyo/)

NPO CLOUDY：@npo_cloudy(https://www.instagram.com/npo_cloudy/)

NPO法人CLOUDY代表理事 銅冶勇人 コメント

ガーナでモノづくりを始めたばかりの頃、

初めて届いた商品は、ほとんどがいわゆる「B品」でした。

ポケットのサイズが大きすぎたり、

ジッパーが開かなかったり。

最初は戸惑いましたが、その不完全さに、どこか愛着を感じたことを覚えています。

世の中では「規格外」と呼ばれてしまうモノでも、見方を変えれば、それは個性であり、魅力でもある。

世の中では「不完全」とされるモノでも、見方を変えれば、それは個性になる。

このイベントを通して、モノの価値はどこから生まれるのか、そんな問いを皆さんと一緒に考える時間になれば嬉しいです。

売上について

本イベントの売上は全額、ガーナでの活動費として寄付いたします。

それぞれの使途は、以下のとおりです。

・アパレル商品の売上：CLOUDY FACTORYのワーカートレーニング費用

・本の売上：CLOUDY SCHOOLの教育支援

・野菜の売上：CLOUDY SCHOOLの給食支援

開催概要

開催日時：3月20日（金）～3月22日（日）12:00～19:00

開催場所：東京都渋谷区東3丁目22-8 ホムンクルス(https://www.instagram.com/tea_bar_homunculus) ガレージギャラリースペース

I'm NOT perfect vol.5 協賛企業（五十音順）

井野農園

株式会社バリューブックス

株式会社明治

ホムンクルス

会社情報

CLOUDY（クラウディ）

「色をまとうたび、世界が動き出す。」

株式会社DOYAは、アフリカの社会課題をファッションの力で解決することを目指し、ブランド「CLOUDY」を運営しています。

自社のクリエイターによるオリジナルテキスタイルを使用したアパレルや雑貨を展開しながら、アフリカ・ガーナに自社工場を設立・運営。これまでに630名以上の雇用を生み出してきました。

事業を通じて得た収益の一部は、グループで一体的に運営する特定非営利活動法人CLOUDYに寄付され、教育・雇用・健康を軸とした現地支援活動に活かされています。

「Profit」と「Nonprofit」が循環しながら共に進む、持続可能なソーシャルビジネスモデルの構築を目指しています。

・設立：2015年1月

・代表取締役 CEO：銅冶 勇人

・所在地：東京都港区赤坂8丁目12-19 メトロパーク赤坂201

・コーポレートサイト：https://cloudy-tokyo.com/

特定非営利活動法人CLOUDY

特定非営利活動法人CLOUDYは、2010年に設立され、教育・雇用・健康の3つを軸に、アフリカの社会課題に取り組む団体です。

アフリカ・ガーナを拠点に、現地の声に耳を傾けながら、以下のような地域に根ざした支援活動を展開しています。

-学校の建設と運営による 教育支援

-縫製工場の建設と研修による 雇用創出

-給食提供や性教育を含む 健康支援

私たちが目指すのは、「与える支援」ではなく、「ともにつくる支援」。

事業会社（株式会社DOYA）との連携を通じて、現地に雇用や教育の仕組みを根づかせ、アフリカの自走を育むことを重視しています。

支援とビジネスが循環し、社会そのものが持続可能に“動き出す”構造を目指しています。

同じ空の下で生きる一人ひとりの未来のために、私たちは動き続けます。

・設立：2010年12月

・代表理事：銅冶 勇人

・所在地：東京都港区赤坂8丁目12-19 メトロパーク赤坂201

・コーポレートサイト：https://cloudynpo.org/