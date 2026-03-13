カウント途中での継投、「雨が降る前に傘を差す」早めの継投、マシンガン継投、選手の身体を守る継投、もしくはエースと心中……果たして正解は？『高校野球　令和の継投論』2026年3月13日発売!!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『高校野球 令和の継投論』（著者：大利実（おおとし・みのる））を2026年3月13日（金）に発売いたしました。

令和における継投に対する考えを

次の８名が答える！

横浜 村田浩明監督

花咲徳栄 岩井隆監督

関東第一 米澤貴光監督

健大高崎 青柳博文監督

仙台育英 須江航監督

山村学園 岡野泰崇監督

立花学園 志賀正啓監督

SympaFit 加治佐平代表取締役

【見どころ】

2026年センバツに出場する、横浜の村田浩明監督と花咲徳栄の岩井隆監督が登場。

ふたりの継投に対する考え方が180度違うことにも注目！

【書誌情報】『高校野球 令和の継投論』書影

◆タイトル：『高校野球 令和の継投論』

◆著者：大利実（おおとし・みのる）

◆発売日：2026年3月13日（金）

◆仕様：四六判・240ページ

◆定価：1,980円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

【著者情報】

大利実（おおとし・みのる）

1977年生まれ、横浜市出身。フリーライター。中学軟式野球、高校野球を中心に取材・執筆活動を行う。著書に『高校野球継投論』（小社）、『甲子園優勝監督の失敗学』（KADOKAWA）、『野球技術の極意』（カンゼン）、『高校野球激戦区 神奈川から頂点狙う監督たち』（カンゼン）、構成本に『導く力 自走する集団作り』（長尾健司著／小社）、『甲子園強豪校の880日トレーニング論』（塚原謙太郎著／小社）、『仙台育英 日本一からの招待』（須江航著／カンゼン）、『獅子回顧録』（渡辺久信著／カンゼン）ほか多数。

