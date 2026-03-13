春夏のアパレル制作に最適！オリジナルプリント.jpが新作Tシャツ2種を提供開始

株式会社イメージ・マジック画像左：Printstar 5.9oz オープンエンドTシャツ 画像右：Printstar 7.4oz スーパーヘビービッグTシャツ

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/)」は、2026年3月12日（木）より、新商品として人気ブランドPrintstar（プリントスター）(https://originalprint.jp/printstar)の「7.4oz スーパーヘビービッグTシャツ(https://originalprint.jp/tshirts/Printstar%207.4oz%20%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%98%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84)」および「5.9oz オープンエンドTシャツ(https://originalprint.jp/tshirts/Printstar%205.9oz%20%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84)」の2種を販売開始いたします。

◆新商品リリースの背景

近年のアパレル市場では、ゆったりとしたオーバーサイズのシルエットや、ヴィンテージ感のあるドライな質感がトレンドとなっています。

オリジナルプリント.jpでは、こうした市場ニーズに応え、アパレルブランドの物販や企業のノベルティ、個人利用まで幅広く活用いただける高品質な新作Tシャツ2種をラインアップに追加いたしました。

◆圧倒的な存在感とタフさを両立した「7.4oz スーパーヘビービッグTシャツ」

■ 7.4ozの超厚手生地 ■ オーバーサイズシルエット ■ 高い耐久性と利便性

繰り返しの洗濯でも型崩れしにくいダブルステッチを採用オーバーサイズのシルエットは存在感抜群

「Printstar 7.4oz スーパーヘビービッグTシャツ」は、厚手で丈夫なスーパーヘビー生地を使用しており、1枚で着ても透けにくく、圧倒的な存在感を放ちます。

ゆったりとしたオーバーサイズのシルエットは、現代のストリートファッションやカジュアルシーンに最適です。また、襟と袖口にはダブルステッチを施し、繰り返しの洗濯でも型崩れしにくい抜群の耐久性を実現しました。

さらに、襟元のタグは手で簡単に外せる「ティアウェイタグ」仕様となっており、ブランド独自のネームタグへの付け替えも容易なため、アパレルブランドのベースウェアとしても最適です。

◆日本人の体型に合わせ再設計された「5.9oz オープンエンドTシャツ」

■約3cm短い着丈で理想のバランス ■堅牢なバインダー仕様の襟 ■オープンエンド糸のドライな質感

バインダー仕様の首元は伸びにくく上質な仕上がりオープンエンド糸特有のシャリ感のあるドライな質感

「Printstar 5.9oz オープンエンドTシャツ」は、定番の5.6ozヘビーウェイトTシャツと比較して、着丈を約3cm短く、身幅を広めに再設計しました。

これにより、現代的なボックスシルエットを実現し、日本人の体型にフィットする絶妙なバランスに仕上がっています。 襟元は、生地を挟み込んで縫製するバインダー仕様を採用。首元が伸びにくく、長く愛用できる上質な1枚です。

空紡糸（オープンエンド糸）特有のシャリ感のあるドライな質感は、カジュアルなデザインのプリントと相性抜群です。

◆商品概要

商品名

Printstar 7.4oz スーパーヘビービッグTシャツ(https://originalprint.jp/tshirts/Printstar%207.4oz%20%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%98%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84)

素材：綿100%

アイテム価格：1点あたり 税込990円～（プリント代別）

用途：アパレル物販、ストリート系ブランド、個人利用企業ロゴTシャツ、チームウェア

販売開始日：2026年3月12日

商品名

Printstar 5.9oz オープンエンドTシャツ(https://originalprint.jp/tshirts/Printstar%205.9oz%20%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84)

素材：綿100%

アイテム価格：1点あたり 税込715円～（プリント代別）

用途：アパレル物販、ストリート系ブランド、個人利用企業ロゴTシャツ、チームウェア

販売開始日：2026年3月12日

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/)

X：@original_print(https://x.com/original_print)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/