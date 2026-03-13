「福岡ソフトバンクホークス 2025日本一記念アクスタくじ」発売のお知らせ

株式会社ジュウロクホウイ

株式会社ジュウロクホウイ(本社：東京都千代田区、代表取締役：赤松 武雄)は、福岡ソフトバンクホークス株式会社監修のもと、5年ぶり12度目の日本一を記念した「福岡ソフトバンクホークス 2025日本一記念アクスタくじ」を、2026シーズン開幕戦（3月27日（金）H-F 18時30分試合開始）の1週間前となる、2026年3月20日（金）に発売することを決定いたしましたのでお知らせいたします。販売は九州エリアを中心とした全国の書店などにて店頭販売となります。2025年に日本一を果たし、誇りを胸に2026シーズンを戦う福岡ソフトバンクホークスの選手たちのアクリルスタンドが当たるアクスタくじを是非この機会にお買い求めください。

詳しくは下記リンク先の商品情報ページをご確認ください。

■商品情報ページ

https://16d.jp/page/hawks_kuji.html

■商品詳細

アクリルスタンドは全25種類。福岡ソフトバンクホークスの小久保監督と日本一に大きく貢献した24選手の試合時の肖像を採用し、台座に日本一記念ロゴをあしらった、ここでしか手に入らないデザインです。サイズは本体：約75mm角内、台座：約50×25mmの飾りやすく、持ち運びしやすいサイズに仕上げました。アクリルスタンドをお買求めいただいて、あたりを引いたら【あたり賞】（ＢＩＧアクリルスタンド全5種）がその場でもらえます。さらに、最後のアクリルスタンド1個をお買求めいただいた方には【フィニッシュ賞】（日本一達成時の胴上げ写真を使用したA4アクリルプレート）をその場でプレゼント！

■商品情報

商品名：福岡ソフトバンクホークス 2025日本一記念アクスタくじ

・アクリルスタンド：全25種類 1回 800円（税込）・素材：アクリル、サイズ：約75mm角内

・【あたり賞】ＢＩＧアクリルスタンド（全5種）：素材：アクリル、サイズ：全高約230mm（最大）

・【フィニッシュ賞】日本一胴上げ写真A4アクリルプレート

素材：アクリル、サイズ：A4 W297×H210mm

発売・販売 ： 株式会社ジュウロクホウイ

(C) Softbank HAWKS (C)16directions inc.

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

■ジュウロクホウイについて

スタイリッシュなスポーツカー、 プロのアスリート、アニメや映画に出てくる ヒーローやキャラクター達……。 そんなホビーやエンターテインメントに あこがれた人物・モノをカタチにする会社です。

会社名 ：株式会社ジュウロクホウイ

代表者 ：代表取締役 赤松 武雄(あかまつ たけお)

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2016年11月 (株)グッドスマイルカンパニー子会社

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサル、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告、Webデザイン請負

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジュウロクホウイ

担当： 長田

TEL ： 03-6262-9553(10時～17時土日祝日除く)

MAIL： info@jyurokuhoui.jp

WEB： http://www.16d.jp